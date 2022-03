Noi transporturi umanitare pentru refugiații ucraineni

Încă de la declanșarea crizei umanitare cauzate de conflictul militar din Ucraina, Biserica Ortodoxă Română a inițiat campanii de sprijinire a persoanelor refugiate prin îndemnarea la înălțarea de rugăciuni pentru pace, dar și prin organizarea de colecte de produse alimentare și materiale de necesitate imediată. Două noi transporturi umanitare au fost pregătite în aceste zile de Federația Filantropia a Patriarhiei Române, care vor ajunge în Republica Moldova.

Platforma „ajutacubucurie.ro” lansată de Patriarhia Română și Federația Filantropia pentru a oferi sprijin refugiaților din Ucraina a adunat numeroși contribuitori, prin intermediul acesteia colectându‑se până în prezent mai multe zeci de tone de ajutoare umanitare, constând, în principal, în produse alimentare neperisabile, articole vestimentare, pături și produse igienico‑sanitare.

După ce, la începutul lunii, un prim transport de ajutoare umanitare a fost trimis pentru sprijinirea refugiaților ucraineni din Republica Moldova, în această perioadă alte transporturi de alimente, articole vestimentare, produse de igienă și alte materiale de strictă necesitate sunt pregătite de către voluntarii Federației Filantropia, pentru a fi trimise în zonele din Republica Moldova unde sunt asistați refugiații ucraineni.

„Acest ajutor a fost strâns cu ajutorul platformei «Ajută cu bucurie» a Patriarhiei Române și a Federației Filantropia, cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Arhiepiscopiei Râmnicului, Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, respectiv al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Mâine dimineață (n.r. - 22 martie) camionul va pleca din București, va trece granița pe la Galați, unde se vor face și procedurile de export către Republica Moldova, și sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca în a doua parte a zilei acestea să ajungă la Episcopia Basarabiei de Sud, la Cahul”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal coordonator al Sectorului social‑filantropic al Administrației Patriarhale și președinte al Federației Filantropia.

Pe lângă acest transport de 20 de tone de ajutoare umanitare, un altul constând în 17 tone de produse alimentare și materiale igienico‑sanitare este pregătit în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului pentru a fi trimis în Republica Moldova în vederea sprijinirii eforturilor desfășurate pentru ajutorarea refugiaților.

De asemenea, părintele consilier patriarhal Ciprian Ion Ioniță a precizat că săptămâna viitoare va mai fi organizat un transport umanitar care va ajunge în Republica Moldova, produsele oferite urmând a fi distribuite prin intermediul Misiunii Sociale „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei: „Săptămâna viitoare pregătim un transport pentru Misiunea Socială «Diaconia». Am primit un necesar și acum suntem în proces de achiziționare a produselor pe care le doresc, fiindcă în Republica Moldova unele produse nu se mai găsesc, mai ales cele pentru copii. Am fost la Chișinău și am parcurs și toate punctele de graniță pe unde au acces refugiații din acest conflict. Situația este destul de tristă, dar, cu ajutorul preoților și al voluntarilor Bisericii Ortodoxe, refugiații trec puțin mai ușor peste aceste clipe cumplite”.

Platforma „Ajută cu bucurie” a Patriarhiei Române și Federației Filantropia este accesibilă oricui dorește să doneze produse de strictă necesitate, să ofere cazare refugiaților ucraineni sau să devină voluntari pentru a se alătura eforturilor desfășurate la nivelul Bisericii Ortodoxe Române de ajutorare a persoanelor care și‑au părăsit țara afectată în prezent de conflictul militar.