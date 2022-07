O familie cu 10 copii din Costești are o locuință renovată și primitoare cu ajutorul Pro Vita Iași

Data: 20 Iul, 2022

Familia Cârtițe din localitatea ieșeană Costești are, începând de luni, 18 iulie 2022, un cămin renovat, mobilat și înfrumusețat cu sprijinul Departamentului Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor, precum și cu implicarea celor de la Asociația „Salvează o inimă” din Botoșani. Locuința a fost refăcută cu ajutorul donatorilor care au contribuit pe platforma darpentrucopii.ro.

Casa restaurată de Pro Vita Iași a fost binecuvântată de către un sobor de preoți, fiind oferită înapoi familiei cu zece copii.

La eveniment au fost prezenți pr. Radu Brînză și pr. Dragoș Bălinișteanu de la Departamentul Pro Vita Iași, pr. Gheorghe Muraru, Protopop de Pașcani, pr. Robert Chirilă, parohul Bisericii „Sfinții Arhangheli”-Pietrișurile, și Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă”.

„Am reușit să refacem aceste spații, să le aducem într‑o situație în care copiii au acum un loc adecvat în care să se joace, să își facă temele, în care să se roage. Am reușit totodată să le amenajăm o bucătărie și o baie interioară, fapt care schimbă cu totul modul de a viețui. Au acces la niște condiții mult mai bune. A fost un proiect dificil, pentru că uneori este mai greu să refaci un lucru decât să‑l construiești de la zero, dar am reușit să ajungem aici cu ajutorul donatorilor cu inimă bună”, a declarat pr. Dragoș Bălinișteanu, coordonatorul campaniei „Dar pentru copii”.

Campania pentru refacerea casei a început în luna decembrie 2020 și a adunat peste 130.000 de lei. Suma obținută a fost folosită pentru restaurarea integrală a locuinței: refacerea acoperișului și a camerelor de locuit, transformarea unul hol în baie, refacerea bucătăriei, transformarea unei camere în cămară și cameră tehnică pentru centrală, montarea unei centrale și a unui sistem de încălzire, montarea instalației sanitare și electrice, izolare și tencuire. Peste jumătate din banii folosiți, 70.000 de lei, au fost donați de asociația botoșăneană, iar restul sumei a provenit din donațiile strânse cu ajutorul platformei Pro Vita Iași.