Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului, în parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu și trei unități de învățământ din Sibiu, a oferit luni, 23 martie, produse de îngrijire a
O nouă ediție a campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă!”
Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, s‑au deplasat în zilele de 23 și 24 martie la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, unde a avut loc ediția cu numarul 51 a Campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă!”
În cadrul acestei ediții cu numărul 51, au donat sânge 150 de jandarmi din cadrul unităților din Cazarma Băneasa. Alături de jandarmii bucureșteni, au fost prezenți și voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale. Ca de fiecare dată, voluntarii au donat și ei sânge şi s-au ocupat cu aprovizionarea cu apă, ceai, cafea şi produse alimentare necesare înainte şi după actul medical de donare sânge. Ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române au donat sânge în cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă!” pentru a arăta, şi de această dată, cum grija faţă de semeni este permanentă, iar dragostea şi preţuirea pentru cei aflaţi în suferinţă, pentru cei care aşteaptă o şansă la viaţă, este o datorie pe care aceștia o onorează la fiecare apel al Bisericii Ortodoxe Române. Acestă campanie umanitară este generoasă şi ajută la salvarea multor vieţi în România, unde nevoia de sânge și de produse de sânge este acută. Campania „Donează sânge, salvează o viaţă!” se desfășoară la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sub îndrumarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, coordonatorul grupului de voluntari de la Paraclisului Catedralei Naționale din Bucureşti. Din 2013 şi până în prezent, adică în cei 13 ani de activitate, s‑au recoltat aproximativ 25.000 litri de sânge de la peste 42.000 de donatori fideli. În același timp, prin campania „Donează sânge, salvează o viață!”, Biserica Ortodoxă Română a contribuit, în toți acești ani, la dotarea cu aparatură medicală a centrelor de transfuzii din București, Ploiești, Constanța, Cluj și a Centrului de Transfuzie Sanguină al MApN cu echipamente în valoare de 170.000 de euro.