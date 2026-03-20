O șansă pentru Melisa - Împreună putem face minuni

Data: 20 Martie 2026

Melisa are doar 8 ani, dar viața ei este deja o luptă pe care o duce zi de zi cu o putere greu de imaginat. Melisa suferă de paralizie cerebrală, o afecțiune care face ca lucruri simple pentru alți copii - mersul, mișcarea sau coordonarea - să devină adevărate provocări.

Pentru ea, nimic nu vine de la sine. În spatele fiecărui progres, oricât de mic ar părea, stau ore întregi de terapie, efort, răbdare și multă speranță. Fiecare pas înainte este rezultatul unei munci imense și al unei voințe extraordinare. Cu toate acestea, Melisa nu renunță. Zâmbește, luptă și ne arată tuturor cât de puternică poate fi speranța. Iar familia ei nu renunță nici ea.

Pentru a‑i oferi o nouă șansă la recuperare, părinții își doresc să încerce tratamentul cu celule stem Muse - Dezawa, o terapie inovatoare care oferă speranță copiilor cu afecțiuni neurologice. Melisa are deja o programare în Elveția, la sfârșitul lunii aprilie.

Costul total al tratamentului este de 17.400 de euro, o sumă foarte mare pentru familie. Pentru a putea păstra programarea, în această săptămână trebuie achitat un avans reprezentând jumătate din suma totală.

Pentru a veni în sprijinul Melisei, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează o colectă de ajutor pentru Melisa.

Arhiepiscopia a făcut deja un gest important de sprijin: a oferit suma de 10.000 de lei pentru ca familia să poată achita avansul necesar tratamentului, iar biletele de avion pentru deplasarea în Elveția au fost, de asemenea, achitate, pentru ca Melisa să poată ajunge la programarea stabilită.

Prin această inițiativă, credincioșii și toți oamenii cu inimă mare sunt invitați să se alăture acestei campanii de solidaritate.

Orice ajutor contează. Fiecare donație, fiecare gând bun și fiecare rugăciune pot face diferența în drumul Melisei către o viață mai ușoară.

Astăzi, Melisa are nevoie de noi.

Împreună putem transforma speranța în realitate.

Haideți să îi fim alături și să îi oferim șansa pe care o merită!

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Banca Comercială Română - Sucursala Suceava

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor Melisa