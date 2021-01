Persoane aflate în nevoi ajutate de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat joi, 14 ianuarie 2021, o nouă acțiune social-filantropică, în cadrul căreia 60 de persoane nevoiașe din localitățile Izvorani, județul Ilfov, și Malamuc, județul Prahova, au primit alimente de bază.

Prin campania „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au ajuns pentru prima dată și la familiile defavorizate din localitatea ilfoveană Izvorani, cărora le-au oferit alimente neperisabile. „În această localitate sunt numeroase persoane defavorizate. Pentru ele ajutoarele sunt foarte necesare. Majoritatea nu își permit, având și alte obligații de plată, precum facturile, lemnele pe care trebuie să și le procure. Este foarte important ca noi să facem aceste acțiuni, să nu renunțăm la ele și să le înmulțim”, a spus preotul Gabriel Piciu de la Parohia Izvorani.

În aceeași zi, voluntarii au mers și la persoanele nevoiașe din localitatea Malamuc, județul Prahova. „În fiecare localitate vizitată întâlnim persoane care au nevoie de sprijin. Vizitând cât mai multe localități, impulsionăm cumva oamenii care pot să ajute să vină și ei, la rândul lor, în sprijinul celor aflaţi în dificultate. În acest secol al vitezei, uităm să ne aplecăm atenția asupra persoanelor vulnerabile, care de cele mai multe ori se află în proximitatea noastră. Am revenit în Malamuc, o localitate care se depopulează de la un an la altul. Am sprijinit foarte mulți bătrâni în această localitate”, a spus Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Catedralei Naționale.

Din luna februarie a anului trecut și până în prezent, prin campania „Implică-te! Împreună reu­șim mai mult!”, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au sprijinit peste 4.700 de familii din 22 de județe. Ei au efectuat 193 de deplasări în 150 de localități și au oferit ajutoare în valoare de aproximativ 383.000 de lei.