Peste 100 de familii din județul Prahova au primit alimente

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat înainte de Paști o nouă acțiune filantropică dedicată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, oferind ajutor și mângâiere sufletească în mai multe comunități din județul Prahova.

Vineri, 10 aprilie, în localitățile prahovene Trenu, Chiojdeanca, Salcia și Fântânele, voluntarii au oferit pachete cu alimente de bază pentru masa de Paști unui număr de peste 40 de familii aflate în dificultate, continuând astfel acțiunile filantropice derulate în județ.

Dănuț Prună, voluntar coordonator, a subliniat importanța acestor acțiuni: „Continuăm să aducem bucurie și speranță în inimile celor încercați de lipsuri. Fiecare gest contează pentru familiile care se confruntă cu probleme de sănătate, venituri reduse sau responsabilități numeroase, în condiții dificile”.

Acțiunile s‑au desfășurat cu sprijinul preoților din parohiile vizitate, care cunosc îndeaproape situațiile credincioșilor.

Părintele paroh Iulian Vlad din Parohia Salcia, județul Prahova, a subliniat importanța sprijinului oferit celor aflați în nevoie, mai ales în preajma marilor sărbători: „Oamenii de aici, din Parohia Salcia, se confruntă cu probleme de singurătate și neputință. Mulți dintre ei trăiesc singuri și au venituri reduse, motiv pentru care încercăm, de fiecare dată, să le fim aproape, mai ales în preajma marilor sărbători. Acest sprijin este foarte binevenit pentru ei, deoarece se află în nevoie și se bucură de orice ajutor primit. Acest ajutor înseamnă enorm pentru ei și le este de un real folos”.

De asemenea, părintele paroh Alexandru Dimulescu din Parohia Fântânele, județul Prahova, a evidențiat nevoia de sprijin constant pentru persoanele vârstnice și cu venituri reduse, subliniind importanța solidarității în comunitate: „Este nevoie ca în toate parohiile vizate, unde populația este îmbătrânită, iar pensiile în multe cazuri sunt foarte mici, să existe sprijin constant. În aceste condiții, ajutorul oferit de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale este întotdeauna binevenit”.

Părintele paroh Aurel Gaiță din Parohia Trenu, județul Prahova, a spus: „Voluntariatul înseamnă, de fapt, iubirea aproapelui. Tocmai în aceste zile, când Hristos ne arată, prin ceea ce a făcut pentru noi, că totul are la bază iubirea, prima treaptă către iubirea lui Dumnezeu este iubirea aproapelui. Așadar, voluntariatul, însemnând iubirea aproapelui, duce de fapt la iubirea lui Dumnezeu”.

Campania „Implică‑te! Împreună reușim mai mult” a ajuns, până în prezent, în 24 de județe ale țării, prin aproximativ 550 de acțiuni umanitare, aducând sprijin material și moral pentru peste 20.000 de beneficiari.