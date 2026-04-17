Peste 350 de familii din Sălaj, sprijinite prin proiectul „Lumini spre Înviere”

Cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului, Episcopia Sălajului a reînnoit tradiția proiectului social-filantropic „Lumini spre Înviere”, derulat prin Asociația eparhială Filantropia Porolissum. Anul acesta, peste 350 de familii din cuprinsul eparhiei au primit pachete cu alimente de bază, produse de igienă, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și sprijin financiar pentru cazurile cele mai urgente. O componentă esențială a proiectului a fost parteneriatul strategic cu Banca pentru Alimente, prin intermediul căruia au fost direcționate resurse importante către cantina socială a Parohiei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Șimleu Silvaniei, precum și ajutoare destinate copiilor de la Centrul „Speranța”.

Tinerii voluntari de la Liceul Teologic „Sfântul Nicolae” din Zalău, alături de oameni dedicați, s-au implicat în fiecare etapă, de la colectarea resurselor furnizate de parteneri până la sortarea și distribuirea darurilor către beneficiari.