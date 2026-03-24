Prima acțiune de donare de sânge din acest an în Protoieria Panciu

Prima acțiune de donare de sânge din acest an în Protoieria Panciu

Data: 24 Martie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Protoieria Panciu a organizat joi, 19 martie, prima acțiune de donare de sânge din acest an în cadrul campaniei naționale a Patriarhiei Române „Donează sânge, salvează o viață!”.

Evenimentul a reunit 20 de preoți și credincioși din Parohia Corbița, care s‑au deplasat la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea din Focșani, unde au donat aproximativ 9 litri de sânge, o resursă vitală pentru pacienții din unitățile medicale.

„Astfel de acțiuni umanitare vor continua și în alte parohii din protoieria noastră pe parcursul acestui an. Colaborarea cu Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea transformă un gest simplu într‑o dovadă concretă de iubire față de semeni”, a declarat părintele protoiereu Cristinel Popa.

 

