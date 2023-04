Protoieria Sector 3 Capitală a venit în sprijinul persoanelor nevoiașe

În cadrul unei acțiuni social-filantropice de tradiție, Protoie­ria Sector 3 Capitală a oferit ­miercuri, 12 aprilie, pachete cu alimente de bază și produse tra­diționale pentru masa pascală unui număr de 200 de familii aflate în evidența Biroului de asis­tență socială al instituției. Evenimentul s-a desfășurat în sala de ședințe a protoieriei.

Persoanele defavorizate, bolnave sau singure, precum și familiile cu venituri reduse ori cu mulți copii, aflate în evidențele Biroului de asistență socială al Protoieriei Sector 3 Capitală, au fost beneficiarele acestui proiect social-filantropic intitulat „Împreună de Învierea Domnului”, ajuns în acest an la a noua ediție.

În deschiderea evenimentului, beneficiarii acțiunii de binefacere au avut bucuria de a audia un scurt recital de pricesne susținut de copiii de la Centrul de zi „Sfânta Mu­ceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în urma căruia cei mici au primit daruri din partea protoieriei. Pachetele cu alimente au fost oferite persoanelor nevoiașe după ce părintele Sergiu Constantin ­Nicolaescu, secretar al protoieriei, le-a vorbit despre impor­tanța participării la sfintele slujbe în Săptămâna Pătimirilor Domnului.

Despre cea mai recentă acțiune filantropică ne-a vorbit Andrada Mihaela Mănescu, asistent social în cadrul Protoieriei Sector 3 Capitală: „Ca în fiecare an, protoieria este alături de cei cu posibilități materiale reduse. Astăzi au primit aproximativ 200 de familii pachete cu alimente de bază și cozonaci. Ne-am dorit să le aducem bucurie pe chipuri și de data aceasta și am observat că au fost foarte încântați de darurile primite, bucurându-se totodată și de concertul de pricesne oferit de corul de copii al Centrului «Sfânta Mu­ceniță Sofia». Beneficiarii acțiu­nilor noastre sunt persoane defavorizate din sectoarele 3 și 4 ale Capitalei, acestea primind în mod regulat pachete cu alimente, haine, dulciuri, jucării și rechizite la început de an școlar”.

În total, numărul familiilor beneficiare ale proiectului social „Împreună de Învierea Domnului” se apropie de 250.