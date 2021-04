Protoieria Sector 3 Capitală oferă ajutoare persoanelor nevoiaşe

La sediul Protoieriei Sector 3 Capitală a avut loc miercuri, 21 aprilie 2021, o nouă acţiune social‑filantropică prin intermediul căreia 35 de persoane defavorizate au primit pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor pascale. Acţiunea face parte din campania „Împreună la masa bucuriei”, prin care sunt oferite daruri unui număr de 200 de persoane aflate în evidenţa biroului de asistenţă socială al protoieriei.

Prima zi de desfăşurare a acestei campanii de ajutorare specifice Postului Mare a fost ieri, 21 aprilie, beneficiarii fiind chemaţi pe rând, pe parcursul zilelor premergătoare sărbătorii Învierii Domnului. Acţiunea s‑a desfăşurat în condiţii deosebite, în exteriorul sediului protoieriei, cu respectarea normelor sanitare aflate în vigoare.

Cu această ocazie, părintele Florin Nectarie Busuioc, protoiereu al Protopopiatului Sector 3 Capitală, ne‑a spus: „În perioada pandemiei, Biserica a intensificat activităţile sociale şi filantropice obişnuite. Implicarea fiecărei parohii şi a fiecărei protoierii din Patriarhia Română în toate activităţile caritabile desfăşurate în această perioadă, în acţiunile sanitare şi în respectarea măsurilor impuse în contextul prezent a arătat că Biserica priveşte lumea aceasta cu realism, dar şi cu nădejde în mila lui Dumnezeu Care este cu adevărat doctorul şi tămăduitorul sufletelor noastre. Începând de anul trecut, odată cu declararea stării de urgenţă şi continuând cu cea de alertă, Protoieria Sector 3 Capitală a venit în întâmpinarea tuturor celor care au avut nevoie de ajutor. Suntem în perioada Postului Mare şi, ca de obicei, oferim un sprijin celor care au nevoie de el, celor peste 200 de familii şi persoane nevoiaşe. Dacă suntem alături de aceştia, sărbătoarea Învierii Domnului le va aduce mai multă bucurie şi vor fi, astfel, mai aproape de Hristos. Anul acesta, am desfăşurat activitatea în curtea sediului protoieriei după ce, de dimineaţă, am desenat pe asfalt locurile pe care beneficiarii urmau să le ocupe. Privind desenele vesele pe care le‑am realizat, printr‑o vorbă bună pe care am transmis‑o, dar şi prin rugăciunea premergătoare acţiunii filantropice, sperăm că persoanele prezente şi‑au alinat puţin durerea şi singurătatea. Darurile oferite sunt pregătite pentru masa de Paşti, dar, până atunci, considerăm că ne‑am adunat împreună la o masă a bucuriei. Ştim că, mai ales în perioada postului, trebuie să păstrăm candela iubirii aprinsă şi încercăm să o menţinem turnând măcar o picătură din untdelemnul milosteniei în inimile celor pe care îi avem aproape”.

Acţiunile din cadrul campaniei „Împreună la masa bucuriei” vor continua şi în zilele următoare, toate cele peste 200 de persoane aflate în evidenţă urmând să primească un ajutor pentru organizarea mesei pascale.