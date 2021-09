Rechizite și ghiozdane pentru 870 de copii din Protoieria Ilfov Sud

La începutul acestui an școlar, parohiile din cuprinsul Protoieriei Ilfov Sud a Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost alături de 870 de copii proveniți din familii defavorizate sau cu posibilități materiale reduse, aflați în evidența Biroului de asistență socială al protoieriei.

Ca și în ceilalți ani, încercând să sublinieze importanța pe care educația o ocupă în societatea în care trăim, Protoieria Ilfov Sud a venit în sprijinul elevilor proveniți din familii monoparentale și cu posibilități materiale reduse, derulând o acțiune social‑filantropică, cu scopul de a preveni excluziunea socială și abandonul școlar, pe de o parte, și de a încuraja performanța școlară, pe de altă parte.

Părintele Ioan Bondar, protoiereu al Protopopiatului Ilfov Sud, a evidențiat faptul că această acțiune social‑educațională vizează îndeosebi elevii care iubesc școala și doresc să participe la cursuri, dar, din păcate, nu beneficiază în familie de un cadru propice realizării procesului de învățare.

„Avem satisfacția că am putut aduce bucurie pe chipul acestor copii greu încercați de viață de la vârste destul de fragede și nădăjduim că și în acest an ei ne vor răsplăti prin note bune la școală, printr‑o dorință de cunoaștere cât mai mare și de a fi de folos mai departe societății și familiilor din care aceștia provin. Am putea spune că, printr‑un minim efort, am pus și noi umărul la susținerea viitorului acestei țări și al Bisericii noastre strămoșești”, a spus părintele protopop Ioan Bondar.

Acțiunea socială a constat în oferirea de rechizite și ghiozdane pentru 870 de copii proveniți din familii defavorizate, care au început anul școlar 2021‑2022.