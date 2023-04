Sprijin acordat copiilor dintr‑o localitate tulceană

Zece copii care provin din familii cu posibilităţi materiale modeste din localitatea Rândunica, judeţul Tulcea, au fost beneficiarii unei acţiuni sociale în cadrul căreia au primit tichete sociale în valoare de 150 de lei şi pachete cu produse alimentare. Evenimentul a fost găzduit de biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din localitate şi s-a bucurat de prezenţa Prea­sfinţitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

După ce a împărţit darurile copiilor prezenţi alături de adulţi din familiile lor, ierarhul le-a adresat un cuvânt de binecuvântare şi încurajare. „Bucurie din bucuria praznicului Învierii Domnului nostru Iisus Hristos am adus astăzi de la Centrul eparhial şi pentru copilaşii din Parohia Rândunica, Protopopiatul Babadag, pentru a simţi şi ei cu adevărat că Mântuitorul Iisus Hristos iubeşte toţi copiii şi mai ales pe cei nevoiaşi. Am adus un dar simbolic pentru aceşti copii care provin din familii defavorizate, ne-am rugat împreună, am cântat împreună în casa Domnului. Cu siguranţă, au simţit şi ei că sărbătoarea Luminii, a Învierii Domnului, ne cheamă pe toţi la bucurie, ne cheamă să fim buni unii faţă de alţii”, a spus Preasfinţia Sa.

Acţiunea socială face parte din proiectul filantropic „Lumina lui Hristos luminează tuturor” desfăşurat de Episcopia Tulcii, care a ajuns la cea de-a 15-a ediţie şi vizează anul acesta copiii din peste 40 de familii aflate în diferite situaţii de risc social, medical sau material.