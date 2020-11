Sprijin pentru mamele care nasc natural din partea Arhiepiscopiei Iaşilor

Data: 11 Noi, 2020

Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de misiune, a susținut amenajarea și dotarea unei rezerve pentru nașterile naturale, în perioada 1-25 octombrie 2020, la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” din Iași.

Rezerva este pusă sub ocrotirea Sfintei Emilia, mama Sfântului Vasile cel Mare, și este formată dintr-un salon principal dotat cu două paturi medicale electrice pentru mame, două paturi pentru nou-născuți, grup sanitar, vestiar și o cameră dedicată taților, informează doxologia.ro.

Amenajarea rezervei „Sfânta Emilia” urmă­rește două obiective majore: transformarea unui spațiu administrativ într-o zonă baby-friendly dedicată îngrijirii medicale post-partum și încurajarea mamelor să nască natural atunci când sănătatea lor fizică le permite, având posibilitatea să beneficieze de condiții de cazare la standarde europene.

„Proiectul amenajării acestei rezerve s-a realizat printr-o colaborare interinstituțională. Pe de o parte, Maternitatea «Elena Doamna» a expus necesitatea modernizării unui astfel de spațiu, iar pe de altă parte, Arhiepiscopia Iașilor împreună cu protopopiatele Iași 1, Iași 2 și Iași 3 au răspuns afirmativ solicitării, alocând suma de 90.000 lei necesară pentru lucrări și dotări. Ne-am gândit să oferim un cadou mamelor și copiilor internați la Maternitatea «Elena Doamna» din Iași prin amenajarea acestui spațiu medical, pentru că este extrem de important ca fiecare copil să fie alături de mama lui imediat după naștere. Această relație minunată dintre mamă și copil trebuie trăită la maximum de potențial cât mai repede. Mai mult, este un proiect care îl include și pe tată, deci am putea spune că este un proiect pentru întreaga familie. Însă în mod cu totul special, această rezervă dedicată mamelor are rolul de a încuraja nașterile naturale, atunci când, evident, nu sunt complicații care pot duce la nașterea prin cezariană. De aceea, prin dotările pe care le are acest spațiu şi prin grija, dragostea și priceperea pe care le-am investit, dorim să fim alături de pacientele spitalului în parcursul lor de asumare, mai ușoară și mai deplină, a rolului și calității de mamă”, a declarat pr. Cosmin Brînză, coordonatorul proiectului.

Orice pacientă poate beneficia de cazare gratuită în rezerva „Sfânta Emilia” pe baza criteriului primului venit, pacienta având obligația să solicite acest lucru personalului medical.

„Dacă ar fi să sintetizez într-un singur cuvânt acest proiect, ar fi bucurie, pentru că se poate colabora între două instituții de bază ale statului român, sistemul de sănătate și Biserica Ortodoxă Română, pentru a aduce beneficii directe și indirecte cetățenilor acestei țări, respectiv mamelor” a declarat dr. Gabriel Martinescu, managerul Spitalului de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” din Iași.

Un alt element de noutate pentru acest proiect este organizarea unui spațiu aparte, în cadrul rezervei, dedicat taților care doresc să fie alături de familiile lor și care poate fi folosit pentru așteptare, rugăciune, relaxare, oferirea de ajutor pentru mamă și nou-născut, dar și pentru formare parentală. Proiectul rezervei „Sfânta Emilia” face parte din campania „Pentru cei mai mici ca noi” desfășurată de Deprtamentul Pro Vita cu scopul de a sprijini secțiile de maternitate și neonatologie ale spitalelor din județele Iași, Botoșani și Neamț. Mai multe detalii despre campanie puteți găsi pe www.ajutorcopii.ro

Departamentul Pro Vita este o structură misionară a Arhiepiscopiei Iașilor care activează din anul 2011 pentru salvarea, protejarea și îmbunătățirea vieții din prima secundă a concepției. Mai multe informații despre direcțiile de activitate, programele și proiectele desfășurate puteți găsi pe www.provitaiasi.ro și pe pagina de Facebook Pro Vita Iași.