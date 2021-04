Sprijin pentru persoane vulnerabile la cantina „Sfânta Ana” din București

La cantina socială „Sfânta Ana” a Protoieriei Sector 2 Capitală s‑a desfăşurat joi, 22 aprilie, o nouă acţiune social‑filantropică în cadrul programului „Învierea Domnului, bucuria tuturor”. Cei 60 de beneficiari ai serviciilor acestei instituţii au primit pachete consistente cu produse alimentare necesare în perioada sărbătorilor pascale.

Cu această ocazie, părintele Mihai‑Cristian Popescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 2 Capitală, ne‑a spus: „Astăzi, în cadrul programului «Învierea Domnului, bucuria tuturor», s‑a desfăşurat o acţiune social‑filantropică la cantina «Sfânta Ana» a Protoieriei Sectorului 2, cantină care activează din luna februarie a anului 2015 cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Parohia Icoanei, Schitul Darvari şi Protoieria Sector 2 Capitală au donat alimente de bază celor 60 de beneficiari ai serviciilor cantinei. Aceştia provin din familii defavorizate sau monoparentale, sunt persoane singure, vârstnice, fără locuinţă sau cu dizabilităţi. Le mulţumim tuturor celor implicaţi pentru generozitate şi Îl rugăm pe Dumnezeu să le dăruiască sănătate”.

De asemenea, Cecilia Constantinovici, asistent social în cadrul Protoieriei Sector 2 Capitală, a afirmat: „Proiectul «Învierea Domnului, bucuria tuturor» se desfăşoară anual la nivelul protopopiatului nostru şi al Asociaţiei Diaconia - filiala Sector 2. Venim în sprijinul persoanelor defavorizate din punct de vedere social sau al celor aflate în risc de excluziune socială cu un pachet alimentar consistent, conţinând produse de bază şi produse specifice mesei pascale. Pentru că trecem printr‑o perioadă specială, beneficiarii noştri primesc în mod obişnuit hrana caldă la pachet, ambalată în condiţii igienice, în timp ce pentru această acţiune au fost achiziţionate produse ambalate”.

„Ca în fiecare an, Biserica Icoanei a răspuns solicitării Protoieriei Sector 2 Capitală şi, prin implicarea câtorva persoane, am obţinut o sumă de bani cu ajutorul căreia am achiziţionat alimente pentru beneficiarii cantinei «Sfânta Ana». Încercăm să ne gândim, în primul rând, la cei de lângă noi şi mă bucur foarte mult că persoanele de la parohia noastră au răspuns într‑un mod foarte generos solicitării de a veni în ajutor semenilor. Pachetele oferite constau în produse din carne, brânzeturi, ouă, sucuri, dulciuri, toate cele necesare mesei pascale”, ne‑a transmis şi părintele Marcel Stavără, slujitor la Biserica Icoanei.

Cantina socială „Sfânta Ana” funcționează în incinta Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul”-Pantelimon din data de 17 februarie 2015, oferind o masă caldă, de luni până vineri, pentru 60 de beneficiari. În această perioadă, în care anumite restricţii sanitare sunt impuse, mâncarea este preparată la cantină, ambalată şi oferită celor aflaţi în evidenţa Asociaţiei Diaconia şi a DGASPC Sector 2.