Ziua Internațională a Romilor, marcată la Parohia Mărcuța din Capitală

Parohia Mărcuța din Protoieria Sector 2 Capitală a oferit vineri, 8 aprilie 2022, pachete cu alimente de bază pentru persoanele defavorizate de etnie romă din comunitatea parohială. La acțiunea socială care a marcat Ziua Internațională a Romilor, au primit daruri peste 70 de persoane.

Acțiunea social-filantropică face parte dintr-un amplu program de integrare a persoanelor de etnie romă din comunitate, cu rol de prevenire a excluziunii sociale. Pachetele cu alimente au fost înmânate fiecăruia de părintele paroh Dan Gheorghe.

„În vizitele pastorale pe care le facem cu diferite prilejuri în parohia noastră, am observat problemele cu care se confruntă credincioșii de etnie romă. De aceea, pentru a preveni excluziunea socială, ne-am propus o serie de măsuri sociale în funcție de posibilități. Ne-am concentrat atenția îndeosebi asupra pruncilor și a elevilor. În primul rând, oferim servicii și asistență socială gratuite la botezul pruncilor proveniți din familiile rome sărace. Apoi, pe elevii care provin din familii cu posibilități materiale reduse și doresc meditații îi invităm în centrul pentru servicii sociale al parohiei noastre, unde oferim meditații la disciplinele importante. Pe cei cu rezultate bune la învățătură îi includem în proiectul «Alege școala!». De asemenea, la început de an școlar le oferim rechizite și îmbrăcăminte. Articolele vestimentare le oferim și cu prilejurile unor sărbători mai importante. Am încheiat și un acord cu Asociația «OMIS», prin care sunt invitați peste 60 de copii care provin din căminele sociale de pe raza DGASPC Sector 2, pentru a-și dezvolta aptitudinile muzicale. Aici învață să cânte în cor sau instrumental. Adulților le-am oferit posibilitatea angajării cu carte de muncă în cadrul firmei care asigură servicii de îngrijire în cimitirul nostru. Pentru vârstnici ne-am gândit să le oferim medicamente, iar în zilele speciale, cum este și cea de astăzi, le aducem bucuria prin produse alimentare de bază pentru a-și completa lipsurile”, a declarat părintele paroh Dan Gheorghe.