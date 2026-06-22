Coronițe cu lauri la Seminarul Teologic Ortodox din București

Odată cu ultimul clopoțel, s-au încheiat cursurile pentru elevii absolvenți ai Seminarului Teologic Ortodox din București, promoția 2024-2026. Bucuria începutului școlii, pentru orice elev, ca de altfel pentru dascăl și părinți, se încununează cu bucuria finalizării cursurilor, rezultatele obținute fiind o dovadă a strădaniilor de pe tot parcursul unui an școlar sau a mai multor ani, când este vorba de un ciclu școlar.

Trecerea timpului cu folos se oglindește în lumina rezultatelor obținute la învățătură, dar și în formarea unor caractere puternice, bazate pe valori de nezdruncinat, izvorâte din credința curată în Dumnezeu, pentru a putea face față în viață tuturor provocărilor care nu sunt puține, mai ales în societatea actuală.

Așa cum există un timp pentru toate, timpul petrecut în școală este unul al formării și devenirii. Putem spune că, mai ales când este vorba de educație, aceasta trebuie făcută la timpul ei, conștienți că timpul pierdut e greu de recuperat. Fiecare moment al timpului îşi are chemarea lui. Sfântul Vasile spune, în Omilia către tineri, că este rușinos să pierdem prezentul, iar mai târziu să rechemăm trecutul, când căința nu ne mai folosește.

Nădăjduim că pentru absolvenții Seminarului Teologic Ortodox din București, unde se presupune că alegerea are resorturi tainice, chemarea fiind de la Hristos, cei patru ani au avut un sens, care se va amplifica prin pașii căii vieții către adevăr şi împlinire. Rezultatele obţinute până acum constituie un argument solid şi convingător atât pentru performanţele semnificative la învăţătură, cât şi pentru rezultatele valoroase, competitive, înregistrate la concursuri şi olimpiade naţionale şi internaţionale. Printre acestea, amintim câștigarea Premiului I, în anul 2025, la Olimpiada Națională de Muzică Psaltică de către corul școlii, a cărui componență au asigurat-o elevii acestei promoții. De asemenea, de remarcat este elevul David-Andrei Barbu, care a obţinut în 2023 Premiul I la Olimpiada Națio­nală de Limbi Clasice, secțiunea Greacă Veche, și Premiul Special pentru cea mai valoroasă traducere a unui text din limba greacă veche. Apoi, Premiul I la Olimpiada Națio­nală de Religie pentru Seminarii și licee teologice ortodoxe, disciplina Vechiul Testament. Premiu Special la Concursul Național de Limbă Latină „Certamen Ovidianum Ponticum”, Premiul II la Concursul Național de Limbi și Culturi Clasice „Ecaterina Andreiica”, Mențiune la Concursul „Festigia Literarum”. În 2024: Premiul I la Olimpiada Națio­nală de Limbi Clasice, secțiunea Greacă Veche; Premiul II la Concursul Național de Limbă Latină „Certamen Ovidianum Ponticum”; Premiul III la Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și licee teologice ortodoxe, disciplina Noul Testament. În anul 2025: calificarea în lotul restrâns al României și participarea la Olimpiada Internațio­nală de Limbă Latină „Certamen Ciceronianum Arpinas”, Premiul I la Olimpiada Națională de Limbi Clasice, secțiunea Greacă Veche, și Premiul Special pentru cea mai valoroasă analiză a unui text grecesc, Premiul III la Concursul Național de Limbă Latină „Certamen Ovidianum Ponticum”, Mențiune II la Concursul de Creație „Cuvinte ce exprimă adevărul”. În 2026: calificare, în lotul național și participarea la Olimpiada Internațională de Limbă Latină „Certamen Ciceronianum Arpinas”, Mențiune la Olimpiada Internațională de Limbă Latină „Certamen Ciceronianum”, Premiul IV la Concursul Internațional de Limbă Latină „Certamen Ovidianum Sulmonense”, Mențiune la Concursul Internațional de Greacă Veche „Agon Politikos”, Premiul I la Olimpiada Națională de Limbi Clasice, secțiunea Greacă Veche, Premiul Special pentru cea mai valoroasă traducere din limba greacă veche, cea mai pertinentă analiză li­terară a unui text grec și cea mai bună lucrare din concurs la limba greacă veche; Premiul I la Concursul Național de Limba Latină „Certamen Ovidianum Ponticum”; participare la etapa națională a Olimpia­dei de Limba și Literatura Română.

Totodată, amintim și elevii: Andrei Ghenu, participant la Olimpiada Națională de Cultură și Spiritualitate Românească, 2023; Simpozionul Național de la Iași, Vocația Sfințeniei în lumea contemporană - 2024; Festivalul Național de Poezie „Gelu Naum”; Premiul Special la Olimpiada Națională de Cultură și Spiritualitate Românească - 2025, Deva; Simpozionul Național „Sfinții Duhovnici și Mărturisitori ai secolului al XX-lea”, Seminarul Teologic Ortodox București- 2026; Concursul Regional de Creație, Interpretare Artistică și Ecologia Limbii, Târgu Mureș - 2025; Mențiune I la Olimpiada Națională de Religie pentru Seminariile și liceele teologice, disciplina Dogmatică, Tulcea - 2026; Marian Oatu a participat, în 2025, la București, la Olimpiada Națională de Religie pentru Seminariile și liceele teologice, la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, obținând Mențiune.

Alături de buna pregătire profesională și spirituală a elevilor absol­venți, confirmată și prin participarea lor la competițiile naționale și internaționale, încununate adesea cu lauri, am dori să subliniem, cu atât mai valoroasă, contribuția celor care, cu răbdare și competență, cu aplicație și înțelepciune, au contribuit la formarea cât mai completă a personalității lor, șlefuind zi de zi caractere și vocații: directori și profesori - adevărați bijutieri de caractere!