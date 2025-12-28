Cum va fi 2026?

La 1 ianuarie, Bulgaria urmează să adopte moneda unică europeană, devenind al 21-lea stat membru al zonei euro. Vecinii noștri de la sud de Dunăre, cu care până acum (NATO, UE) am mers umăr la umăr, de data asta ne-au luat-o înainte, dar trebuie spus că bulgarii se tem că schimbarea ar putea fi pretextul pentru o creștere suplimentară a prețurilor.

Tot la 1 ianuarie, Federația Internațională de Tenis (ITF) va adopta noul său nume, „World Tennis”. Un bun prilej să ne aducem aminte că există câțiva jucători români care au marcat la modul excepțional istoria sportului alb.

La începutul lui februarie, revine Olimpiada! Între 6 și 22 februarie vor avea loc Jocurile Olimpice de iarnă, la Milano și Cortina d’Ampezzo, în Italia. În aceleași localități, între 6 și 15 martie se vor desfășura Jocurile Paralimpice de iarnă, dedicate celor mai puțin favorizați din punct de vedere fizic.

Luna mai va fi sub zodia muzicii, căci în 12-16 mai are loc la Viena finala tradiționalului Concurs Eurovision.

Microbiștii trepidează deja: în 11 iunie începe Campionatul Mondial de Fotbal, care va dura până în 19 iulie și se va desfășura în nu mai puțin de trei țări - cele care acoperă continentul nord-american: SUA, Canada și Mexic.

În aceeași perioadă, Statele Unite vor avea un motiv suplimentar de sărbătoare, căci în 4 iulie se împlinesc 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență.

În 12 august, astronomia va lua prim-planul ziarelor, emisiunilor TV și site-urilor de știri, căci se va produce o eclipsă totală de soare.

În 3 noiembrie, SUA va fi din nou în atenția lumii, căci vor avea loc alegeri intermediare, în urma cărora s-ar putea redesena raportul de forțe din legislativul american.

Până atunci, în țara noastră vor avea loc numeroase festivaluri și concerte, în diversele genuri muzicale (clasic, folclor, jazz, rock, electronic), evenimente din zona teatrului și cea a cinematografiei, gaming, e-sports și divertisment digital, plus, desigur, evenimente sportive, dintre care se detașează Campionatul European de Volei Masculin, căci România se alătură Bulgariei, Finlandei și Italiei ca gazdă a celei de-a 34-a ediții a acestuia, programată între 9 și 26 septembrie. Mai multe orașe din România vor găzdui meciuri din faza grupelor, aducând sportul de înalt nivel în calendarul național de evenimente și oferind astfel iubitorilor acestui sport ocazia de a urmări echipe de elită pe teren propriu.

Cele de mai sus nu epuizează, desigur, momentele de referință ale anului care stă să înceapă, a căror listă completă depășește spațiul unui articol. Dar trebuie să adăugăm măcar o parte dintre așteptările pe care le avem de la 2026. În afara celor de ordin personal, ne-am dori cu toții, în primul rând, să fie pace. Și, dacă se poate, România să prospere din toate punctele de vedere. Și ce-ar fi ca noul an să aducă un succes răsunător în lupta medicinei cu cancerul? Și ce-ar fi dacă s-ar reduce cu un procent semnificativ poluarea de toate felurile? Și ce-ar fi dacă ar dispărea ori măcar s-ar reduce spectaculos zonele din lume în care oamenii suferă de foame?

Și ce-ar fi dacă am fi toți măcar un pic mai buni, mai calmi și mai raționali?

Avem dreptul să sperăm!

Doamne, ajută!

Un An Nou fericit tuturor!