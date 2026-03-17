Ion Pillat, poetul regăsirii lui Dumnezeu în universul satului românesc

An de an, pe 21 martie este celebrată Ziua Internațională a Poeziei, iar la finalul primei luni de primăvară, pe 31 martie, se împlinesc 135 de ani de la nașterea poetului Ion Pillat. Având în vedere aceste evenimente, ne-am propus să aruncăm o privire asupra dimensiunii religioase a creației sale, în care sensibilitatea lirică se întâlnește adesea cu fiorul credinței și cu nostalgia sacrului.

Ion Pillat se distinge ca una dintre acele con­științe aparte care au reușit să transfigureze ex­pe­riența personală, memoria locului natal, nostalgia originilor într-o veritabilă meditație asupra timpului, credinței și eternității. Poet al tradiției, al întoarcerii la izvoare, al regăsirii sacrului în rea­litatea cotidiană, Ion Pillat a oferit liricii ro­mânești o dimensiune spirituală profundă, unde universul satului, amintirea strămoșilor și pre­zența lui Dumnezeu se întrepătrund armonios.

Născut la 31 martie 1891, la București, într-o familie de veche tradiție culturală și politică, Ion Pillat era fiul politicianului Ion N. Pillat și al Mariei Brătianu, fiica lui Ion C. Brătianu. Provenind dintr-un mediu ce cultiva cu seriozitate responsabilitatea față de neam și conștiința valorilor spirituale, tânărul Ion a primit o educație aleasă: a studiat în Franța, la Paris, urmând cursuri de litere, istorie și drept. Contactul cu realitățile culturii europene nu l-a îndepărtat însă de rădăcinile românești, ci i-a întărit dorul de spațiul originar, determinându-l să descopere în tradiția noastră o sursă de inspirație și de sens. Un rol fundamental în formarea sa spirituală l-a avut moșia de la Miorcani a familiei, dar mai ales conacul de la Florica, spații devenite pentru el adevărate locuri de revelație. Aici, în tăcerea naturii, în ritmul liniștit al vieții rurale, Ion Pillat a descoperit armonia creației divine, legătura profundă a omului cu Dumnezeu. În viziunea lui, satul nu era doar un cadru geografic, ci și o realitate spirituală, un spațiu unde timpul se sfințește prin muncă, rugăciune, tradiție.

Opera sa reflectă această experiență interioară. Volume precum Pe Argeș în sus, Satul meu, Biserica de altădată sau Poeme într-un vers exprimă o sensibilitate religioasă discretă, dar profundă, în care prezența divină se manifestă în simplitatea vieții și în frumusețea lumii create. Poezia lui Ion Pillat nu este una teologică în sens dogmatic, ci una contemplativă, iar credința se exprimă ca trăire lăuntrică, recunoștință și dor după absolut. În centrul universului său liric se află nostalgia paradisului pierdut, alături de dorința reîntoarcerii la starea de nevinovăție a omului, experiată în Rai. Această nostalgie nu reprezintă însă o sim­plă melancolie, ci se preschimbă într-o formă de căutare spirituală, o aspirație către eternitate. Pen­tru Pillat, trecutul devine un spațiu al harului, iar memoria strămoșilor capătă o dimensiune sa­cră. Evocarea caselor bătrânești, a bisericilor de sat, a cimitirelor, a ritualurilor tradiționale con­­stituie, în fond, o evidențiere a continuității din­tre generații, a legăturii indestructibile dintre cei adormiți și cei vii, într-o perspectivă profund creștină.

Biserica ocupă un loc privilegiat în opera lui Ion Pillat. Ea apare adesea ca simbol al permanenței, al prezenței lui Dumnezeu în istorie. Clopotul, lumina candelei, liniștea rugăciunii sau umbra crucii sunt imagini recurente, sugerând comuniunea dintre om și divinitate. Poetul nu zugrăvește atmosfera liturgică prin descrieri întinse, ci o lasă să se nască din sugestii fine, aproape șoptite. Limbajul său, șlefuit de rugăciune, devine un spațiu de transparență în care sacrul pătrunde firesc, ca o lumină lină ce se strecoară prin ferestrele unei biserici. Lirica religioasă a lui Ion Pillat se caracterizează prin simplitate și profunzime. Dumnezeu nu apare ca o realitate îndepărtată, ci ca o prezență discretă, revelându-Se în frumusețea naturii, în ritmurile vieții, în taina timpului. Din această perspectivă, universul devine o carte deschisă în care se citește lucrarea Creatorului, iar omul este chemat la contemplare și recunoștință. Poetul se distinge prin felul în care așază temele Sfintei Scripturi în peisajul românesc, făcând ca ecoul lor să răsune printre dealuri, sate și biserici de la noi. Prin forța imaginației sale lirice, el reușește să apropie sacrul de spațiul autohton, dându-i o expresie familiară și vie, astfel încât imaginile biblice capătă o respirație românească, ca și cum ar fi înrădăcinate în pământul și sufletul acestui neam. Relevant în acest sens se dovedește ciclul închinat Fecioarei Maria, Povestea Maicii Domnului. În cadrul lui, se desfășoară viața Născătoarei de Dumnezeu, de la naștere la copilărie, la angajamentul solemn față de Dumnezeu și Buna Vestire, la minunata naștere feciorelnică, la durerea inimaginabilă a mamei la pierderea Fiului, la adormirea Fecioarei. Episod după episod, toată istoria sfântă se mută în satul tradițional: Nazaretul - pe Râul Doamnei; aducerea la templu a Maicii Domnului - „în țară”, unde se văd „zări de lumină” pe vârful Negoiu; Nașterea Domnului - în Vifleim, „pe sub Piatra Craiului”; fuga în Egipt devine bejenia în Transilvania; plecarea Domnului Iisus Hristos către Tatăl, prin Pătimiri, se face ca urmarea indirectă a faptului că Maica Domnului „și-a dat copilul cu Domnii la oraș”. Impregnarea relatărilor biblice cu personaje și elemente locale românești exprimă maniera țăranului român de a recepta creștinismul, însușindu-și-l.

Deoarece săptămâna viitoare vom sărbători Buna Vestire, vă propun să redescoperim frumu­sețea acestui praznic împărătesc în versurile lui Ion Pillat:

„Țesea cuminte ca întotdeauna

Maria, borangicul la război,

Și cum prin seară cădeau umbre moi,

I s-a părut întâi că intră luna.

Atât de alb venea. Dar nici o rază

Nu calcă mai ușor pe tălpi de vis...”

Poezia lui Ion Pillat se așază sub semnul unei respirații duhovnicești liniștite, apropiate de ritmul rugăciunii rostite în taină. Versul nu caută strălucirea zgomotoasă a spectaculosului, ci se naște dintr-o adâncă împăcare cu ordinea lăsată de Dumnezeu în lume. În paginile sale, dealurile, podgoriile, casa părintească, drumurile satului nu sunt simple elemente de peisaj, ci locuri de epifanie discretă, spații unde creația își dezvăluie frumusețea și sensul. În această lumină, universul poetic al lui Ion Pillat capătă o tonalitate aproape liturgică. Timpul curge domol, asemenea unei cântări bisericești, iar lucrurile simple ale vieții se încarcă de o tainică prezență. Poetul privește lumea cu smerenia celui ce știe că în spatele fiecărei frumuseți stă lucrarea Creatorului, iar în liniștea naturii se poate auzi, uneori, ecoul unei armonii mai înalte. Astfel, lirica sa ne apropie cu blândețe de marile taine ale existenței. Viața și moartea nu mai apar ca realități potrivnice, ci ca trepte ale aceleiași călătorii spre împlinirea ființei. În acest orizont al credinței și al memoriei, versul lui Ion Pillat devine o formă de con­templație, o chemare discretă la regăsirea omului în armonia creației și în lumina lui Dumnezeu.

Concluzionând, opera lui Ion Pillat ne amin­tește că lumea nu reprezintă numai un spațiu al trecerii, ci și unul al revelației. În liniștea satului, în lumina blândă a podgoriilor, în amintirea casei părintești, poetul descoperă urmele discrete ale lucrării lui Dumnezeu în lume. De aceea, versul său nu este atât o meditație asupra timpului, cât o formă de rugăciune. Citindu-l, înțelegem că adevărata poezie redeșteaptă în om simțirea tainei, lărgindu-i inima spre Dumnezeu.