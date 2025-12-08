De unde cumpărăm?

În fiecare an, decembrie este Luna Cadourilor. Copiii îl așteaptă pe Moș Nicolae, apoi pe Moș Crăciun, iar adulții, pe lângă bucuria de a le oferi cadouri celor mici, își fac și între ei daruri, măcar de Crăciun, unii chiar și de revelion. Care cât poate. Acum, spre deosebire de întunecații ani 1980, se găsește orice, dar unele prețuri pot fi prohibitive... Nu toate, totuși - dacă te străduiești să cauți, găsești ceva pentru orice buzunar și, la urma urmei, gestul contează, nu?

Când ai timp să bântui prin magazine, plus plăcerea și, pe de altă parte, prudența s-o faci, vei alege această variantă de cumpărat cadouri. Dacă, în schimb, stai rău cu timpul liber și ești racordat la piața electronică, o să apelezi la comenzi online. Despre asta am scris nu demult.

Dar decembrie nu e numai Luna Cadourilor, ci și a cumpărăturilor cu totul speciale - ca varietate și cantitate - pentru masa de Crăciun și cea de revelion. Sigur, o parte dintre români aleg să petreacă cele două seri - sau măcar pe a doua - în afara casei, dar cred că putem spune, fără teama de a greși, că, totuși, majoritatea se adună în familie ori între prieteni în jurul unei mese pe care sunt bucate gătite chiar de ei. Și, oricum, chiar și cei care merg la restaurant, inclusiv în altă localitate și chiar în altă țară, tot se aprovizionează serios pentru ultima săptămână a anului și primele zile din ianuarie. Iar pentru creștinii care țin Postul Crăciunului, miza e cumva și mai mare!

Dar oare de unde e mai bine să cumperi tot ce e nevoie, de la verdețuri, legume și fructe la carne, brânzeturi și dulciuri, plus băuturi? Pentru toate, avem la dispoziție piețele agroalimentare și magazinele din jurul lor, dar și micile magazine de cartier, majoritatea la parterul blocurilor, plus supermarketurile, plus, în fine, hipermarketurile, mari cât hangarele avioanelor uriașe și în care ai șanse să te rătăcești.

Nu există o rețetă indiscutabilă, căci alegerea depinde de mai multe coordonate: cât timp ai la dispoziție, cât de departe e ținta cumpărăturilor tale, cum ajungi la ea, ce buget ai la dispoziție, ce reclame te-au convins, ce cantități ai de cumpărat, ce produse speciale cauți. Și, la urma urmei, gusturile nu se discută.

Și totuși... Dacă nu ai un motiv foarte puternic să faci altfel, cel mai bine și mai firesc este să cumperi din piață, și anume, cât e posibil, direct de la producători, nu de la intermediari. Să știi că roșia aceea, cartoful, ceapa, castravetele, ridichea, spanacul au fost crescute cu grijă și cu dragoste chiar de către omul care ți le oferă! Nu se poate să nu fi observat că au alt gust!

Un argument suplimentar? Acum câțiva ani, un reportaj dezvăluia unul dintre motivele pentru care Bulgaria, Grecia și Turcia au mai mare succes în turismul litoral decât noi: majoritatea restaurantelor din stațiunile lor fie se aprovizionau direct de la producători, fie chiar aveau ferme proprii. Sigur, nu e singurul lucru care ne deosebește, dar contează.

Dincolo de asta, însă, cumpărați de unde vi se pare că sunt alimentele mai bune și, după ce ieșiți din post, poftă bună!