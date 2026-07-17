Monahia Nifona Fluture de la Pasărea - statornicie, rugăciune și smerenie

„Al Tău sunt eu; mântuiește-mă!” Cuvântul Psalmistului mărturiseşte, în puține cuvinte, taina existenței omenești. În această lumină înțelegem sensul profund al vieții și al morții, realitățile care însoțesc călătoria omului pe pământ.

Din înțelepciunea Patericului și din frumusețea vieții duhovnicești se naște școala smereniei și a înțelepciunii, a inimii curate, în lumina căreia putem privi viața nonagenarei monahii Nifona Fluture de la Mănăstirea Pasărea.

A trăi aproape optzeci de ani într-o mănăstire nu înseamnă doar o îndelungată nevoință într-un loc binecuvântat sau în mai multe vetre monahale, ci o existență într-o continuă devenire, încet și tainic, în rugăciune, răbdare și jertfă smerită.

O asemenea viețuire devine, odată cu trecerea anilor, liturghie neîntreruptă a inimii, ardere lină înaintea lui Dumnezeu, asemenea unei candele care nu se stinge nici în lumina zilei, nici în tăcerea nopții.

Monahul nu își măsoară anii prin realizări văzute sau împliniri trecătoare, ci prin statornicia în chemarea primită de sus, prin lupta necontenită cu sine însuși și cu ceea ce poate umbri frumusețea chipului dumnezeiesc din om.

Fiecare zi devine o nouă treaptă a urcușului lăuntric, fiecare încercare o lecție a răbdării, iar fiecare biruință o mărturie a harului care lucrează în taină.

Adeseori trecem grăbiți pe lângă aceste adevăruri, preocupați de cele trecătoare și privind cu o anumită nepăsare la cei care pleacă înaintea noastră.

Fiecare plecare este o chemare la trezvie, o aducere aminte că viața nu este o întâmplare fără rost, ci un drum care conduce spre întâlnirea cu Dumnezeu, Izvorul vieţii.

În duhul marilor Părinți ai pustiei, viața monahală înseamnă lepădarea de sine pentru ca Hristos să afle loc și să domnească în fiecare clipă a existenței.

O școală a tăcerii roditoare, a ascultării care luminează sufletul, a smereniei care deschide porțile harului și a iubirii care se revarsă fără margini.

Monahul nu se îndepărtează de lume din dispreț față de oameni, ci se retrage pentru a-i cuprinde pe toți în rugăciunea sa, pentru a purta înaintea lui Dumnezeu durerile, neputințele și nădejdile lor.

Cu înțelepciune, Ava Pimen spunea: „Monahul este cel care se desparte de toți pentru a fi unit cu toți”.

În această aparentă despărțire se aşază tainic o comuniune profundă, împlinită prin rugăciune, prin lacrimi curate și prin purtarea poverilor aproapelui cu inimă milostivă.

Pentru cei care nu cunosc rânduiala monahală, trebuie spus că sunt mănăstiri în lumea ortodoxă în care nimeni nu poate intra oricând, nici măcar rudele apropiate, deoarece lavra își păstrează cu strictețe regulile și nimeni nu îndrăznește să le încalce.

Din multă dragoste și deschidere față de oameni, în ultima vreme aproape toate mănăstirile au îngăduit credincioșilor să participe la diferite momente de rugăciune și la ceasurile de vieţuire obştească.

Aflându-ne într-un loc al rugăciunii și al întâlnirii dintre pământ și cer, suntem chemați să ne gândim la ceea ce este mai sigur decât orice alt lucru: cugetarea la ceasul despărţirii de lumea aceasta.

Așa cum astăzi privim la trecerea altora, tot astfel va veni și clipa propriei noastre treceri din această viață.

De aceea sunt fericiți cei care se pregătesc pentru acest ceas, nu cu teamă, ci cu credință, pocăință și nădejde.

Așa cred că a fost și monahia Nifona Fluture, pe care am prohodit-o într-o zi de duminică, în care Biserica ne amintește că moartea nu este un sfârșit, ci o trecere spre Împărăția cea neînserată.

Stavrofora Mihaela Costache, stareța Mănăstirii Pasărea, ne-a împărtăşit că în dimineața zilei de vineri, 5 iunie 2026, a trecut la Domnul o vârstnică viețuitoare a acestei mănăstiri. Ajunsese la binecuvântata treaptă de nouăzeci și trei de ani, iar Dumnezeu a rânduit ca plecarea ei să aibă loc în săptămâna praznicului Rusaliilor, când Biserica întreagă trăiește sub adierea Duhului Sfânt și sub lumina pogorâtă asupra lumii la Cincizecime.

Trecută peste pragul celor nouăzeci de ani, purtând numele de Nifona Fluture, vrednica monahie s-a născut în anul 1933, în comuna Măstăcani, județul Galați, într-o familie numeroasă, binecuvântată cu opt copii. În atmosfera simplă și curată a satului românesc de altădată, unde credința se împletea cu munca și rugăciunea, s-a așezat temelia unei vieți care avea să fie dăruită lui Dumnezeu.

Monahia Nifona a pășit pentru prima dată pe poarta Mănăstirii Dealu la vârsta de șaisprezece ani. Venea dintr-o familie numeroasă, purtând în suflet comoara credinței și dorința de a-I închina lui Dumnezeu întreaga existență.

Au urmat ani de ascultare, de formare duhovnicească și apropiere de viața monahală.

Până la sfârșitul vieții, drumul ei s-a însoţit cu rugăciunea, răbdarea și aşteptarea luminoasă a întâlnirii cu Mirele Hristos, pe Care L-a iubit și L-a slujit cu credincioșie vreme de aproape un secol de viață binecuvântată.

Când pășești pragul unei mănăstiri la vârsta de șaisprezece ani, lași în urmă o lume întreagă. Nu pentru că ai înceta să-i iubești pe cei dragi, ci pentru că descoperi o iubire mai înaltă, care le cuprinde și le transfigurează pe toate. Este răspunsul concret la chemarea despre care vorbește Sfânta Evanghelie după Matei, adresată celor care lasă totul pentru a-L urma pe Hristos. O asemenea alegere cere curaj, jertfă și credință statornică, asemenea unei candele care arde neîncetat înaintea altarului lui Dumnezeu.

În această lumină trebuie înțeleasă și dragostea pentru slujbele Bisericii și pentru sfântul lăcaș. A iubi biserica înseamnă a-ți afla odihna sufletului în prezența lui Dumnezeu, a găsi în ea limanul liniștii și al întâlnirii cu veșnicia.

Pentru omul duhovnicesc, biserica nu este doar un loc al rugăciunii, ci însăși casa inimii sale.

Sunetul clopotelor, cântarea Utreniei, liniștea Vecerniei, rostirea Psaltirii și dumnezeiasca frumusețe a Sfintei Liturghii devin ritmul unei vieți împodobite de har.

Cuvântul Sfântului Ioan Scărarul: „Rugăciunea este hrana sufletului și luminarea minții”, răsună cu putere.

Pentru monah, slujba nu este o simplă rânduială, ci însăși respirația sufletului, bătaia tainică a inimii care trăiește în Dumnezeu.

La o vârstă tânără, viața monahală a maicii Nifona avea să fie zguduită de una dintre cele mai dureroase încercări prin care a trecut monahismul românesc în veacul trecut, nedreptul Decret 410 din anul 1959, care a alungat din mănăstiri mai mult de jumătate dintre călugării și călugărițele României.

Chilii care răsunaseră de rugăciune au rămas pustii, iar multe suflete au fost silite să părăsească locurile în care își făgăduiseră întreaga viață lui Dumnezeu.

În unele așezăminte, această rană a rămas deschisă vreme de mulți ani.

Asemenea multor monahi și monahii ai acelor vremuri tulburi, maica Nifona a fost lovită de consecințele dureroase ale anului 1959.

Nevoită să părăsească locul ales al inimii sale, s-a întors în satul natal și a lucrat la CAP, dar purtând în suflet aceeași dragoste pentru Dumnezeu și dorința de a reveni la viața monahală.

Mulți dintre cei izgoniți s-au întors când vremurile s-au îmblânzit și porțile mănăstirilor s-au deschis din nou pentru cei care nu încetaseră niciodată să le poarte în suflet.

Asemenea seminței ascunse sub brazdă în timpul iernii, chemarea lui Dumnezeu a rămas în adâncul inimii sale, așteptând vremea în care avea să rodească din nou în deplinătate.

Maica Nifona s-a întors la Mănăstirea Dealu, după ce viețuise o perioadă și la Mănăstirea Gologanu.

La Mănăstirea Dealu a primit și chipul îngeresc al călugăriei.

Dumnezeu i-a rânduit o ascultare plină de noblețe duhovnicească: a lucrat la azilul de bătrâni destinat preoților.

Acolo s-a remarcat printr-o slujire discretă și plină de dăruire, îngrijind cu multă dragoste și răbdare pe bătrânii mănăstirii, între care se aflau foști slujitori ai Catedralei Patriarhale și ai altor importante așezăminte bisericești.

În tăcerea acelui loc, printre neputințe, suferințe și bătrâneți împovărate de ani, ea a învățat și a împlinit una dintre cele mai înalte forme ale iubirii creștine.

Într-o ascultare smerită se poate vedea una dintre cele mai frumoase pagini ale vieții sale: slujirea celor neputincioși, acolo unde rugăciunea a căpătat chipul milosteniei.

Astfel începea să se contureze, în taină și fără zgomot, una dintre cele mai luminoase lecții pe care avea să le lase în urmă: adevărata măreție nu se află în lucrurile văzute, ci în fidelitatea față de Dumnezeu, în răbdarea încercărilor și în dragostea care nu se stinge niciodată.

În școala iubirii jertfelnice, pe care o descoperim în paginile Patericului și în viețile sfinților, îngrijirea bolnavilor ocupă un loc cu totul aparte. Părinții pustiei au vorbit despre această slujire cu o profunzime care impresionează și astăzi, fiind una dintre cele mai înalte forme ale dragostei creștine.

Între darurile cele mai prețioase pe care le poate primi un monah se află și darul îngrijirii bolnavilor. Nu este o simplă lucrare omenească, ci o slujire sfântă.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că în fiecare om suferind se ascunde Hristos. Mâna care alină o durere, cuvântul care mângâie un suflet întristat și prezența discretă lângă patul celui bolnav devin forme tainice de întâlnire cu Domnul Însuși.

A îngriji un bolnav înseamnă a-L sluji pe Hristos Însuși, Care Se ascunde în chipul celui neputincios și uitat de lume.

Cu o sensibilitate care depășește măsura obișnuită a iubirii omenești, Avva Agaton mărturisea: „Aș fi vrut să găsesc un lepros și să-i dau trupul meu, iar eu să-l iau pe al lui”.

În aceste cuvinte se descoperă adevărata măsură a milostivirii, care nu se oprește la compasiune, ci dorește să poarte povara celuilalt.

Tot în paginile Patericului întâlnim îndemnul plin de adevăr: „De aproapele atârnă viața și moartea noastră”.

Cuvinte care ne arată că drumul spre Dumnezeu trece întotdeauna prin inima aproapelui.

Îngrijirea celor bolnavi și neputincioși cere răbdare fără margini, blândețe, uitare de sine și smerenie adâncă.

Cel aflat în suferință devine pentru cel care îl slujește o cale tainică spre mântuire, binecuvântare ascunsă sub chipul durerii.

A rămâne lângă un om suferind, a-i oferi un pahar cu apă, a-i șterge fruntea arsă de boală, a-i ține mâna în clipele grele sau a-i asculta tăcerea și neputința poate valora înaintea lui Dumnezeu mai mult decât nevoințele aspre.

Sunt gesturi mici în ochii lumii, dar mari înaintea cerului, pentru că în ele se ascunde iubirea care nu caută răsplată.

Sfântul Isaac Sirul spune: „Inima milostivă este arderea inimii pentru toată făptura”.

Această ardere a inimii se descoperă în grija față de cei bolnavi, față de cei slăbiți de ani și suferință, față de cei pe care lumea îi uită, dar pe care Dumnezeu îi privește cu nesfârșită dragoste.

În această lumină trebuie privită și ascultarea pe care a primit-o maica Nifona la azilul de bătrâni al preoților. Nu a fost doar o slujire exterioară, ci o adevărată școală a răbdării, a milei și a iubirii jertfelnice.

Ani la rând a stat lângă oameni ajunși la capătul puterilor, lângă slujitori ai Altarului împovărați de ani, boală și neputințe, învățând că adevărata iubire nu se măsoară prin cuvinte, ci prin prezență.

În tăcerea acestei lucrări smerite s-au adunat comori pe care numai Dumnezeu le cunoaște, iar când vremea a fost împlinită, Domnul i-a rânduit un nou loc de nevoință.

În anul 1980, rânduiala lui Dumnezeu a adus-o la Mănăstirea Pasărea, unde și-a găsit locuință în chilia monahiei Agatia, o viețuitoare care înțelegea profunzimea Sfintei Liturghii și frumusețea negrăită a slujbelor Bisericii.

În preajma unor asemenea oameni, rugăciunea nu era doar o datorie, ci trăirea însăși a sufletului, iar biserica devenea locul în care cerul se cobora tainic peste pământ.

De atunci și până astăzi, zeci de ani s-au scurs asemenea unui șirag de metanii, fiecare zi fiind marcată de rugăciune, ascultare și statornicie.

S-a nevoit mult, a iubit biserica și a rămas credincioasă rânduielii monahale cu o consecvență care impresionează și luminează.

Timp de patruzeci și cinci de ani, maica Nifona și-a purtat nevoința în această mănăstire aflată sub ocrotirea Preasfintei Treimi.

Aici și-a așezat rugăciunile, lacrimile, ascultările.

În chip tainic, Domnul a rânduit ca pentru sufletul ei să se roage și soborul numeros din ceruri, căci aceasta este frumusețea nevăzută a vieții monahale: cei de pe pământ trăiesc în comuniune cu cei din Împărăția lui Dumnezeu.

Există în toate mănăstirile o tradiție binecuvântată ca monahii tineri să se așeze sub ocrotirea și mijlocirea soborului ceresc, simțind că nu sunt singuri în lupta lor duhovnicească.

Îngerii, sfinții și drepții lui Dumnezeu devin călăuze pe calea mântuirii.

Această iubire pentru Dumnezeu s-a descoperit mai ales în statornicie, şi prețioasă virtute.

Să fii prezent zi după zi, an după an, în același loc al rugăciunii, chiar și atunci când puterile trupului slăbesc și anii își așază povara asupra umerilor, înseamnă să mărturisești prin întreaga viață credincioșia față de Dumnezeu.

Statornicia este una dintre cele mai frumoase cununi ale monahului, căci arată dragostea adevărată care nu se stinge odată cu vremea, ci se adâncește și se limpezește asemenea unui izvor care curge necontenit.

Viața monahală autentică se clădește pe tăcere, rugăciune și discernământ.

În sfântul lăcaș, fiecare cuvânt trebuie să izvorască din rugăciune, iar fiecare tăcere să fie plină de prezența lui Dumnezeu.

Așa și-o amintesc maica stareță Mihaela, ucenicele sale, Varvara și Nicolaida, precum și ceilalţi care au întâlnit-o. A fost iubitoare de rânduială, de ascultare și de bună cuviință monahală.

Chipul ei rămâne legat de frumusețea discretă a vieții călugărești, care nu caută laude, ci doar binecuvântarea lui Dumnezeu.

Privind la o astfel de viață, conştientizăm una dintre marile înșelări ale vremurilor noastre, dar poate și ale tuturor veacurilor: amânarea rugăciunii.

Părinții pustiei vorbesc adesea despre această luptă nevăzută și despre dorința vrăjmașului de a-i îndepărta pe oameni de biserică, de rugăciune și de buna rânduială a vieții duhovnicești.

Nu doar păcatele mai mari îl îndepărtează pe om de comuniunea cu Creatorul său; uneori este suficient să amâne, să lase pentru mai târziu ceea ce trebuie făcut astăzi, iar sufletul începe încet să se răcească.

Tocmai de aceea, exemplul unor viețuitori precum maica Nifona are o mare valoare.

O viață întreagă petrecută în apropierea Altarului, sub sunetul clopotelor și în ritmul sfintelor slujbe, devine o mărturie despre puterea statorniciei.

Nu prin cuvinte, ci prin prezență, prin răbdare și credincioșie, astfel de oameni arată că rugăciunea este temelia unei vieți binecuvântate.

Privind la viața maicii Nifona, se poate spune că multe dintre aceste învățături nu au rămas doar pe paginile unei cărți, ci au prins viață în existența unei monahii care a traversat aproape un secol de istorie, păstrând nestinsă candela credinței.

Astfel de vieți nu sunt doar pagini de biografie, ci adevărate mărturii despre puterea harului lui Dumnezeu, despre frumusețea răbdării și binecuvântarea unei inimi care a ales să rămână, până la capăt, aproape de Hristos.

Patericul ne vorbește despre întreaga dramă și frumusețe a sufletului omenesc. Ne vorbește despre cădere și despre ridicare, despre ascultare și neascultare, despre apropierea de Dumnezeu și despre rătăcirea departe de El.

În paginile sale întâlnim oameni care au rămas statornici în virtute până la sfârșit, dar și pe unii care, biruiți de mândrie și încredere în sine, s-au semețit și au căzut.

Tocmai de aceea, această carte nu este doar o colecție de întâmplări din vechime, ci o oglindă în care fiecare generație își poate vedea propriile lupte, propriile biruințe și propriile neputințe.

Părinții pustiei nu ascund slăbiciunile omenești și nici nu zugrăvesc o sfințenie lipsită de luptă.

Dimpotrivă, ei ne arată că drumul către Dumnezeu este presărat cu încercări, cu lacrimi, cu ridicări și căderi, dar și cu nesfârșita milostivire a lui Dumnezeu, Care îi primește pe cei ce se întorc la El cu inimă smerită.

În această lumină, Patericul rămâne una dintre cele mai realiste și mai profunde cărți scrise vreodată despre om și despre căutarea sensului vieții.

În același duh, Părinții pustiei au lăsat una dintre cele mai adânci învățături despre rostul timpului.

Ei îl vedeau ca pe un dar sfânt și irepetabil, încredințat omului pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu.

Fiecare ceas putea deveni prilej de rugăciune, de pocăință și de apropiere de Dumnezeu.

De aceea, unii dintre ei spuneau: „Un ceas este destul dacă vrei să te schimbi”.

Avva Dorotei semnala cu înțelepciune: „Cel ce pierde vremea, pierde comoara”.

În mănăstire, timpul dobândește o altă măsură.

Nu mai este o alergare după lucruri trecătoare, după câștiguri și împliniri efemere, ci o pregătire tainică și continuă pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

Chiar și cele mai mici lucrări capătă o frumusețe duhovnicească aparte.

Ascultarea împlinită cu smerenie, munca făcută cu răbdare, îngrijirea unei candele care pâlpâie înaintea icoanelor, împletirea unei metanii în tăcerea chiliei sau purtarea de grijă față de un bolnav devin rugăciune când sunt săvârșite cu dragoste și cu inimă curată.

În această tainică prefacere se descoperă adevărata frumusețe a vieții monahale: transformarea fiecărei clipe într-o ofrandă adusă lui Dumnezeu, a fiecărei respirații într-o binecuvântare și a întregii existențe într-o lumină care, fără zgomot și slavă omenească, vestește apropierea Împărăției cerurilor.

Înainte de a ne pregăti pentru moarte, Patericul are menirea de a ne învăța să trăim frumos.

El ne învață arta unei vieți curate, a unei vieți în care fiecare clipă capătă greutate și sens în lumina veșniciei.

Abia după ce omul învață să trăiască în adevăr, în rugăciune și în iubire, poate privi cu pace și către momentul trecerii sale din această lume.

Patericul nu este o carte despre sfârșit, ci despre începutul unei vieți autentice, despre transformarea inimii și redobândirea frumuseții pierdute prin păcat.

Nu este întâmplător faptul că odinioară existau duhovnici și stareți de mare exigență care nu primeau în mănăstire pe cineva ce nu citise de două sau de trei ori Patericul.

Alții cereau cunoașterea cărții Scara, o capodoperă a spiritualității ortodoxe alcătuită de Sfântul Ioan Scărarul.

Ei știau că nimeni nu poate zidi trainic viața duhovnicească fără a așeza mai întâi în suflet temeliile înțelepciunii lăsate de sfinți.

Aceste cărți nu ofereau doar informații, ci formau caractere, luminau mintea și călăuzeau pașii către o viață trăită în prezența lui Dumnezeu.

Viața monahală presupune luptă, răbdare, renunțare și o continuă înnoire lăuntrică.

De aceea, în Sfântul Munte Athos, tinerilor care doresc să îmbrățișeze această cale li se recomandă să citească de mai multe ori Scara, capodopera duhovnicească a Sfântului Ioan Climax.

Puține cărți au pătruns atât de adânc în tainele sufletului omenesc și în urcușul către Dumnezeu precum această lucrare nemuritoare.

Alături de ea stă și Patericul, izvor nesecat de înțelepciune și experiență duhovnicească.

Este una dintre acele cărți care nu se citesc o singură dată, ci se descoperă mereu altfel, pe măsura creșterii lăuntrice a celui care o răsfoiește.

Unii dintre marii duhovnici ai vremurilor trecute spuneau, poate într-o exprimare intenționat provocatoare, că multe dintre lecturile cu care ne risipim timpul nu reprezintă nici măcar note de subsol pe lângă cărțile cu adevărat esențiale pentru mântuirea sufletului.

Nu pentru că alte scrieri nu ar avea valoarea lor, ci pentru că există o ierarhie a lucrurilor importante pe care omul contemporan o pierde adesea din vedere.

Acolo unde ar trebui să se afle Evanghelia, Patericul, Scara și scrierile sfinților, așezăm adesea preocupări trecătoare, informații efemere și lecturi care amăgesc curiozitatea, dar nu transformă inima.

Patericul rămâne, astfel, o școală a adevărului lăuntric.

El ne învață că viața este prea scurtă pentru a fi risipită în lucruri fără rod și prea prețioasă pentru a fi trăită departe de Dumnezeu.

În paginile sale descoperim nu doar înțelepciunea unor oameni ai deșertului, ci ecoul unei experiențe care traversează veacurile și care continuă să lumineze sufletele celor ce caută, cu sinceritate și dor, calea către Împărăția lui Dumnezeu.

Iar cei care ne oferă prin viața lor lecții de credință și statornicie nu sunt doar cititori ai acestor cărți, ci împlinitori ai lor. Așa a fost și maica Nifona.

Cei care au cunoscut-o vor păstra în inimă discreția ei luminoasă, smerenia fără ostentație, tăcerea plină de înțeles și nevoința ascunsă pe care numai Dumnezeu a cunoscut-o.

Din cei nouăzeci și trei de ani pe care Dumnezeu i-a dăruit pe acest pământ, maica Nifona a închinat șaptezeci și șapte slujirii monahale.

Nu doar entuziasmul începutului are valoare înaintea lui Dumnezeu, ci mai ales răbdarea sfârșitului, statornicia care nu se clatină odată cu trecerea vremii.

Să rămâi credincios aceleiași chemări vreme de zeci de ani înseamnă să treci prin neputințe și încercări, prin boală și osteneală, prin schimbări de vremuri și de oameni, fără a-ți pierde însă nădejdea și dragostea pentru Dumnezeu.

Astfel de viețuiri îndelungate devin mărturii luminoase că Dumnezeu este mai important decât orice lucru trecător și că Împărăția Sa merită întreaga osteneală a unei vieți.

Monahul ajuns la adâncul bătrâneții nu mai este doar un om care a petrecut mulți ani în mănăstire, ci un chip autentic al răbdării, al credincioșiei și al biruinței tăcute asupra vremelniciei.

După aproape optzeci de ani petrecuți în mănăstire, o astfel de călugăriță nu mai aparține doar propriei sale istorii, ci devine parte din memoria duhovnicească a locului, asemenea unei candele care a ars necontenit înaintea Altarului.

Viața ei se împletește cu rugăciunile rostite între zidurile sfinte, cu dangătul clopotelor, cu slujbele săvârșite în tăcerea dimineților și a serilor, cu lacrimile și bucuriile generațiilor care s-au perindat prin acea mănăstire.

A vegheat la slujbe atunci când alții dormeau, a îngrijit bolnavi cu răbdare maternă, a aprins candele înaintea icoanelor și a păstrat flacăra rugăciunii.

A purtat în tăcere greutățile altora, care și-a consumat puterile fără să ceară nimic pentru sine și care a ales să slujească fără zgomot, fără laudă și fără dorința de a fi văzut.

Dintr-o familie atât de numeroasă, nici o rudă nu a fost prezentă la despărțirea cea din urmă.

Însă lumea lui Dumnezeu are alte măsuri decât lumea oamenilor şi măsurile omeneşti. Astfel, ne aşezăm nădejdea în cuvântul unui părinte din Pateric care spunea că atunci când nu sunt oameni de față, Dumnezeu trimite mulțime de îngeri.

Ceea ce pare singurătate înaintea ochilor noștri poate fi, o mare și tainică împreună-prezență cerească.

Trupul se va odihni alături de alte călugărițe care au sfințit acest loc prin lacrimi, priveghere și rugăciune, iar numele lor, chiar dacă nu sunt cunoscute oamenilor, sunt scrise în Cartea Vieții și păstrate în lumina cea neapusă a Împărăției lui Dumnezeu.

În această lumină trebuie înțelese și cuvintele pe care Biserica le rostește necontenit pentru cei adormiți: rugăciuni care nu exprimă doar durerea despărțirii, ci și nădejdea întâlnirii.

Pentru că moartea nu este un zid, ci o trecere.

Nu este o coborâre în neant, ci un drum către întâlnirea cu Dumnezeu.

Nu este sfârșitul iubirii, ci începutul unei alte forme de comuniune, pe care credința o vede și o mărturisește dincolo de hotarele lumii acesteia.

Cel mai frumos dar pe care îl poate lăsa un monah în urma sa nu este o avere, nici o lucrare văzută, ci îndemnul stăruitor la smerenie și la ridicarea privirii către cer.

O viață trăită în ascultare și rugăciune devine ea însăși o predică, mai puternică decât multe cuvinte rostite.

Acesta este darul pe care maica Nifona îl lasă celor care au cunoscut-o și celor care vor auzi cândva despre ea.

Nu monumentele, nu amintirile zgomotoase și nici laudele oamenilor dau măsura unei vieți.

Adevărata măsură se descoperă în statornicia cu care cineva a răspuns chemării lui Dumnezeu.

În răbdarea cu care a purtat încercările.

În tăcerea cu care a ascuns faptele bune.

În rugăciunea cu care a însoțit lumea.

În iubirea cu care a slujit.

O asemenea viață devine, în cele din urmă, o predică fără cuvinte, o Evanghelie trăită și scrisă nu pe hârtie, ci în adâncul inimii.

Ea vorbește despre răbdare care nu se frânge, despre credință care nu se stinge și despre iubirea jertfelnică ce luminează discret, asemenea unei făclii așezate înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.

În taina unei astfel de existențe se descoperă frumusețea adevăratei vieți monahale: o viață lui Hristos și transformată, clipă de clipă, în lumină, rugăciune și binecuvântare.

Ne rugăm ca sfinții îngeri să-i fie călăuze sufletului pe drumul către Împărăția cea veșnică, să o însoțească spre lumina cea neapusă și spre odihna pregătită celor care L-au iubit pe Dumnezeu din toată inima lor.

Iar dacă există o concluzie care adună laolaltă întreaga ei viață, aceasta se află în însăși mărturia pe care a oferit-o fără cuvinte vreme de aproape opt decenii de viețuire monahală: că omul poate pierde multe în această lume și totuși să rămână bogat, dacă nu pierde rugăciunea; că poate trece prin încercări grele și totuși să rămână nebiruit, dacă nu pierde nădejdea; că poate îmbătrâni și slăbi trupește, dar poate rămâne tânăr înaintea lui Dumnezeu, dacă păstrează vie iubirea.

O lumină care s-a așezat acum în lumina cea neînserată a lui Hristos, dar care continuă să vorbească inimilor despre frumusețea unei vieți dăruite în întregime lui Dumnezeu.