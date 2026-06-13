Pagini dintr‑un jurnal bavarez - Nürnberg și istoria sa...

În după‑amiaza zilei de 17 mai 2026 am vizitat Biserica „Sfântul Sebald” din Nürnberg - Sebalduskirche - unul dintre cele mai vechi și mai importante lăcașuri ale Franconiei, monument care cuprinde în zidurile sale opt secole de istorie, rugăciune ferventă și memorie europeană. Aici, contrastul dintre vechimea pietrei și statornicia credinței te copleșește încă de la prima privire.

Așezată în inima vechiului oraș medieval, în apropierea piețelor și a străzilor istorice ale Nürnbergului, biserica impresionează prin sobrietatea și frumusețea maiestuoasă a arhitecturii sale, asemenea unei mărturii despre credința generațiilor care au ridicat‑o și au păstrat‑o peste veacuri. Construcția bazilicii a început în jurul anului 1225, în stil romanic, ale cărui urme pot fi observate și astăzi la portaluri și în structura navei centrale. Mai târziu, spre sfârșitul secolului al XIV‑lea, edificiul a fost desăvârșit în stil gotic, prin adăugarea impresionantului cor de răsărit, unde lumina pătrunde prin vitralii asemenea unei revărsări tainice peste Altar și peste spațiul de rugăciune. Pășind dincolo de portalurile de piatră, larma orașului s‑a stins dintr‑odată, lăsând loc unei tăceri pline de înțelesuri adânci.

Privind interiorul bisericii, simți că pășești într‑o lume în care piatra, lumina și arta au fost unite pentru a deveni rugăciune. Arcadele înalte, coloanele masive și liniștea locului păstrează ecouri profunde ale Evului Mediu creștin, exprimând căutarea omului de a înălța spre Dumnezeu tot ceea ce avea mai frumos și mai durabil pe pământ. Însă inima acestui lăcaș monumental nu stă doar în arhitectura sa, ci în comoara pe care o adăpostește cu atâta grijă.

În centrul bisericii se află una dintre cele mai valoroase opere ale Renașterii germane: monumentul impunător ridicat deasupra raclei Sfântului Sebald. Această adevărată capodoperă a fost realizată între anii 1508 și 1519 de faimosul meșter Peter Vischer cel Bătrân împreună cu fiii săi. Monumentul, turnat în bronz cu o minuțiozitate uimitoare, este împodobit cu zeci de statuete delicate reprezentând apostoli, îngeri, figuri simbolice și scene din viața Sfântului Sebald. Întregul ansamblu pare mai degrabă o dantelărie fină de metal decât o lucrare turnată în bronz, iar frumusețea lui vorbește despre rafinamentul artistic și despre profunda evlavie a epocii. Dăinuirea acestui tezaur neprețuit peste secole este ea însăși o lecție despre statornicie.

Istoria bisericii este strâns legată și de marile transformări religioase ale Europei. În anul 1525, orașul Nürnberg a adoptat Reforma inițiată de Martin Luther, iar lăcașul a devenit luteran. Cu toate acestea, comunitatea a ales să păstreze racla și relicvele Sfântului Sebald, din respect pentru patronul istoric și spiritual al orașului. Acest gest spune mult despre memoria și continuitatea unei tradiții care, dincolo de schimbările istorice și chiar religioase, a rămas legată de sfântul său ocrotitor. Această grijă pentru moștenirea spirituală avea să fie testată din nou, mult mai crud, în vremurile noastre.

Și această biserică a trecut prin cumplitele încercări devastatoare ale celui de‑Al Doilea Război Mondial. Bombardamentele aliate au distrus aproape complet acoperișul și turnurile lăcașului, iar interiorul a fost grav afectat. Cu toate acestea, monumentul de bronz al sfântului a fost salvat datorită unui gest impresionant al comunității: înainte de bombardamente, el fusese înconjurat cu ziduri de beton și saci de nisip. După război, biserica a fost reconstruită cu multă grijă și răbdare, fiind redeschisă în întregime în anul 1957, ca o mărturie a faptului că frumusețea și credința pot renaște chiar și din ruinele fumegânde ale istoriei.

Sfântul Sebald, patronul Nürnbergului, rămâne una dintre cele mai iubite figuri ale Franconiei medievale. Viața sa este învăluită în numeroase legende, care au fost păstrate de‑a lungul secolelor. El a rămas în memoria credincioșilor ca un luminător al ținuturilor din nordul Bavariei, un apostol al acelor locuri și un neobosit vestitor al lui Hristos. Chipul său, venerat deopotrivă de istorie și de legendele pioase, continuă să strălucească peste veacuri asemenea unei candele aprinse în noaptea lumii.

Datorită strădaniilor sale neobosite de propovăduire a credinței creștine și numeroaselor minuni atribuite lui, Sfântul Sebald este considerat apostolul metropolei bavareze. Prima mențiune documentară a vieții și faptelor sale apare în Annales Augustani, în anul 1070. Numai doi ani mai târziu, monahul Lambert mărturisea despre cinstirea de care se bucura sfântul în Nürnberg, scriind că mulțimi de oameni alergau la el și primeau ajutor în nevoi, mângâiere în suferințe și întărire în încercările vieții.

Potrivit tradiției, Sebald ar fi fost un prinț de origine daneză sau anglo‑saxonă care, renunțând la o logodnă princiară, a ales calea pelerinajului și a vieții dedicate lui Dumnezeu. Se spune că, ajungând la vârsta de cincisprezece ani, a fost trimis la studii la Paris, unde s‑a adâncit nu doar în cunoașterea cărților, ci și în râvna pentru viața duhovnicească. Ajuns la Roma, ar fi primit de la Papă binecuvântarea de a merge ca misionar în pădurile și ținuturile din jurul Nürnbergului. Această sfântă slujire i‑a fost rânduită după ce, în timpul pelerinajului său, s‑a întâlnit cu Papa Grigore al II‑lea, care, văzându‑i credința și puterea sufletească, l‑a trimis să vestească Evanghelia triburilor păgâne din Germania.

Astfel, asemenea marilor misionari ai primelor veacuri creștine, Sfântul Sebald a pornit la drum prin ținuturi necunoscute și aspre, străbătând Alpii în condițiile vitrege ale acelor vremuri. A mers prin păduri adânci, peste ape repezi și sate învăluite încă în umbrele păgânismului, purtând în inimă lumina lui Hristos și în suflet puterea rugăciunii.

În jurul anului 1050, Sfântul Sebald s‑a retras ca pustnic în pădurea Reichswald, aproape de așezarea medievală care avea să devină Nürnbergul de astăzi. Chipul său a rămas în memoria oamenilor prin dragostea față de cei săraci, prin viața sa ascetică și prin minunile pe care tradiția i le atribuie.

Unul dintre cele mai cunoscute momente ale vieții sale este cel în care, aflându‑se în apropierea orașului Regensburg, și‑a folosit cojocul asemenea unei corăbii pentru a traversa Dunărea. Imaginea aceasta, păstrată cu uimire și dragoste în tradiția locală, amintește de credința neclintită a celor care își pun întreaga nădejde în Dumnezeu și pentru care legile firii se pleacă înaintea harului dumnezeiesc.

Sfântul Sebald a fost un iubitor al rugăciunii și al privegherii. În liniștea nopților, când lumea se cufunda în somn, el își ridica inima către Dumnezeu, iar sufletul său devenea asemenea unei făclii aprinse înaintea cerului. Mulți veneau la el pentru sfat și întărire, aflând în cuvintele lui pace, luminare și răspuns la durerile lor. Tradiția amintește și de un țăran necăjit care își pierduse boii în pădure și care, prin rugăciunile sfântului, și‑a găsit animalele, înțelegând că Dumnezeu nu rămâne nepăsător la suferințele oamenilor smeriți.

În marea sa milostivire, el a fost și un bun duhovnic. Se amintește că Sfântul Sebald venea adeseori la hanul unui căruțaș, loc smerit și simplu, unde îi primea pe oameni cu blândețe și îi asculta cu răbdare. Multă vreme s‑a păstrat acolo scaunul în care îi spovedea pe cei care veneau să‑și descarce sufletul înaintea lui Dumnezeu, semn că sfântul nu a fost doar un sihastru și un făcător de minuni, ci și preot, păstor al sufletelor rănite și mângâietor al celor împovărați.

Una dintre cele mai cunoscute legende este minunea săvârșită de Sebald cu gheața. Se spune că într‑o iarnă foarte grea, când frigul coborâse peste ținuturi ca o apăsare nesfârșită, sfântul a intrat în coliba unor țărani sărmani care nu mai aveau lemne pentru foc și erau aproape înghețați. Memoria locală a reținut că întâmplarea s‑ar fi petrecut chiar la hanul unde poposea, când sfântul i‑a cerut gazdei să aprindă focul pentru a încălzi casa. Dar căruțașul, fie din lipsa lemnelor, fie din zgârcenie, nu a vrut să facă aceasta. Sebald le‑a cerut să pună pe vatră țurțuri de gheață. Cu liniștea și credința omului care știe că Dumnezeu poate preschimba neputința firii în binecuvântare, sihastrul i‑a spus soției acestuia să pună pe foc țurțuri de gheață. Iar aceștia au început în chip minunat să ardă cu flacără caldă, salvând familia de la moarte. Este una dintre acele istorii care arată puterea credinței și felul în care Dumnezeu poate transforma neputința omenească în izvor de nădejde, demonstrând credința arzătoare a Sfântului Sebald, capabilă să încălzească nu doar o casă, ci și sufletele oamenilor.

Într‑adevăr, numeroase alte minuni sunt cunoscute încă din vechime, iar ele au făcut ca locuitorii orașului Nürnberg să‑l cinstească pe sfânt încă din timpul vieții și cu atât mai mult după trecerea lui la Domnul. Evlavia poporului a crescut necontenit, asemenea unei lumini tot mai strălucitoare, iar numele lui a devenit pentru cetate un simbol al ocrotirii și al nădejdii. După moartea sa, petrecută în a doua jumătate a secolului al XI‑lea, trupul sfântului a fost așezat într‑un car tras de boi sălbatici. Potrivit tradiției, animalele s‑au oprit singure în dreptul unei mici capele dedicate Sfântului Petru, loc unde a fost apoi îngropat și unde avea să se ridice mai târziu actuala biserică. Sfântul Sebald a fost canonizat oficial în anul 1425, iar de atunci numele său a rămas legat pentru totdeauna de istoria și identitatea Nürnbergului.

După ce moaștele i‑au fost așezate în noua catedrală construită în ultima parte a veacului al XIV‑lea, în stil bazilical târziu, Sfântului Sebald i‑a fost alcătuită slujbă de pomenire și cinstire. Un episcop din Bamberg acorda credincioșilor indulgența de a vizita mormântul său în trei zile din an, semn al marii prețuiri de care se bucura în întreaga regiune. Sărbătoarea era celebrată odinioară cu mult fast, într‑o atmosferă de rugăciune, procesiuni și bucurie solemnă.

Racla din argint, realizată în anul 1397, păstrează două casete care conțin aproape o sută de fragmente de moaște, mărturii ale unei cinstiri profunde și continue. Locuitorii Nürnbergului au dorit să ofere sfântului lor ocrotitor un monument pe măsura dragostei și recunoștinței pe care i le purtau. Astfel, au comandat realizarea unui baldachin monumental, de o impresionantă valoare artistică și materială, în care să fie așezată racla. Din fier forjat au fost lucrate scene inspirate din Noul Testament, chipurile celor doisprezece Apostoli, dar și ale prorocilor Vechiului Testament, și episoade importante din viața Sfântului Sebald. Întregul monument pare o Evanghelie sculptată în metal, o mărturisire de credință transformată în frumusețe și rugăciune.

Inscripția așezată pe acest monument spune cu smerenie și lumină: „Spre lauda doar lui Dumnezeu Cel atotputernic și Sfântului Sebald, spre cinstea Domnului cerului, plătit doar cu ajutorul oamenilor credincioși”.

Deosebit de important este faptul că după Reforma protestantă, care a interzis cultul sfinților în multe locuri ale Germaniei, venerarea Sfântului Sebald nu a dispărut cu totul. În chip cu adevărat excepțional, racla cu moaștele sale a fost păstrată chiar în biserica devenită între timp protestantă. Această continuitate arată cât de adânc era înrădăcinată iubirea oamenilor pentru ocrotitorul cetății lor și cât de greu poate fi stinsă memoria unui sfânt care a luminat viața unui popor.

S‑au păstrat până astăzi rugăciuni de o mare frumusețe, pe care vechii locuitori ai Nürnbergului le‑au înălțat de‑a lungul timpului către Sfântul Sebald. Unele dintre ele au fost rostite chiar de oameni deveniți între timp protestanți, semn că dincolo de frământările istoriei și de despărțirile confesionale, sufletul cetății a continuat să păstreze amintirea celui pe care l‑a socotit mereu păzitor și binefăcător. Nu întâmplător, o parte a orașului vechi poartă până astăzi numele lui, ca o pecete a recunoștinței și a legăturii neîntrerupte dintre sfânt și cetatea pe care o ocrotește cu rugăciunile sale.

Vizitarea acestei biserici a fost o adevărată întâlnire cu memoria unei Europe creștine profunde, cu frumusețea artei medievale și cu acea tainică lumină pe care sfinții o lasă în urma lor peste veacuri. În liniștea acestui loc, printre vitralii luminate, pietre vechi și rugăciuni nerostite, sufletul simte încă prezența unei credințe care a biruit trecerea timpului și care continuă să vorbească inimilor oamenilor despre Dumnezeu, despre jertfă și despre speranță. Această zestre de sfințenie și artă a rămas o temelie nevăzută, peste care s‑a ridicat mai târziu istoria cetății pământești.

Apoi am urcat spre unul dintre cele mai impresionante locuri ale Nürnbergului medieval: Platforma Castelului Imperial - Kaiserburg -, locul de unde se deschide o priveliște amplă asupra întregului oraș vechi, cu acoperișurile sale roșiatice, turnurile bisericilor și zidurile care au păstrat peste veacuri memoria Franconiei. Fiecare treaptă urcată pe stâncă ne îndepărta parcă de forfota cotidiană, purtându‑ne către o altă dimensiune a timpului.

Esplanada largă aflată lângă castel, numită Freiung, oferă una dintre cele mai frumoase panorame spectaculoase asupra Nürnbergului. De acolo, privind orașul așezat între ziduri și traversat de râul Pegnitz, ai impresia că timpul păstrează încă ceva din rânduiala și solemnitatea Evului Mediu. Lumina aurie a amiezii se așternea peste turnurile bisericilor și peste casele vechi asemenea unei aduceri aminte despre istoria adâncă a acestui loc. Privind cetatea din această perspectivă, am înțeles pe deplin de ce vechii conducători au ales tocmai această stâncă drept punct de supraveghere.

Castelul Imperial a fost ridicat pe o stâncă masivă de gresie care domină întreaga câmpie a Franconiei. Poziția sa strategică era de o importanță excepțională: din acest punct înalt puteau fi observate din timp orice armate sau caravane care se apropiau de oraș. De aceea, Nürnbergul a devenit în Evul Mediu una dintre cele mai bine apărate și mai importante cetăți ale Europei Centrale. Iar peste stânca naturală, geniul militar al omului a adăugat ziduri care se avântau curajos spre cer.

Cel mai înalt punct al complexului este vestitul Turn Sinwell - Sinwellturm - ridicat în a doua jumătate a secolului al XIII‑lea. Numele său provine din vechea germană medievală și înseamnă „perfect rotund”, făcând referire la forma sa cilindrică impunătoare. Turnul a fost construit ca punct de observație și apărare, dominând până astăzi întreaga cetate. În mod aproape miraculos, el a supraviețuit bombardamentelor devastatoare din anul 1945, rămânând una dintre puținele structuri medievale, păstrate aproape intacte. Din vârful său se poate admira o panoramă deosebită asupra orașului vechi - Altstadt - asupra zidurilor medievale și a numeroaselor turle și clopotnițe care definesc chipul Nürnbergului. Dar valoarea acestui edificiu nu stătea doar în forța sa militară, ci mai ales în autoritatea politică supremă pe care o adăpostea.

Cetatea imperială - Kaiserburg - nu a fost un simplu castel local, ci una dintre cele mai importante reședințe ale Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană. Undeva între anii 1050 și 1571, împărații germanici au folosit acest loc ca reședință și centru administrativ al statului. În acea vreme, împărații nu aveau o capitală fixă, ci călătoreau permanent între marile cetăți ale imperiului, iar Nürnbergul ocupa un loc privilegiat și respectat între acestea.

Prestanța politică remarcabilă a orașului avea să fie consfințită în anul 1356, când împăratul Carol al IV‑lea a emis celebra „Bulă de Aur” - unul dintre cele mai importante documente constituționale ale Evului Mediu european. Prin acest act s‑a stabilit ca fiecare nou rege sau împărat ales al imperiului să organizeze prima Dietă Imperială la Nürnberg. Acest privilegiu a transformat cetatea într‑un centru politic al lumii germane medievale și a întărit prestigiul orașului. Dincolo însă de actele și deciziile solemne luate în sălile de tron, viața cotidiană din cetate pulsa cu o vioiciune aparte în afara palatului.

Curtea interioară a castelului păstrează și astăzi farmecul specific cetăților francone medievale. Clădirile cu structură de lemn și acoperișuri abrupte adăposteau odinioară grajdurile, depozitele de provizii și spațiile destinate slujitorilor și personalului imperial. Îmbinarea dintre zidurile masive de piatră și bârnele sculptate oferă întregului ansamblu o frumusețe sobră și echilibrată, specifică arhitecturii medievale germane. Iar această inimă vulnerabilă a castelului era ocrotită cu sfințenie de o centură de piatră devenită faimoasă în întreaga Europă.

La fel de impresionante și robuste sunt și zidurile vechi ale Nürnbergului - Stadtbefestigung - unul dintre cele mai bine păstrate sisteme de fortificații medievale din Europa. Primele ziduri au fost ridicate încă din secolul al XI‑lea în jurul castelului, iar pe măsură ce orașul s‑a extins pe ambele maluri ale râului Pegnitz, a fost construit un nou inel defensiv formidabil de mari dimensiuni, finalizat în cea mai mare parte în secolul al XV‑lea. Ingineria din spatele acestei apărări stârnește uimire și în zilele noastre, dovedind o tehnică desăvârșită în arta războiului.

Întregul sistem se întindea pe aproape cinci kilometri și era protejat de un șanț adânc și uscat, conceput nu pentru apărare prin apă, ci pentru a împiedica săparea tunelurilor sub ziduri. Fortificațiile includeau aproximativ optzeci de turnuri de apărare și numeroase bastioane masive, întărite în secolul al XVI‑lea odată cu apariția tunurilor moderne. Turnurile uriașe de la porțile principale - precum Laufer Tor, Spittlertor sau Frauentor - au rămas până astăzi simboluri ale orașului și mărturii ale ingeniozității militare medievale. Cu o asemenea platoșă fortificată, nu este de mirare că cetatea a insuflat teamă și respect secole de‑a rândul.

Datorită acestor fortificații impresionante și poziției controlate de la castel, Nürnbergul a rămas multă vreme o cetate aproape imposibil de cucerit. Abia în perioada războaielor napoleoniene, când arta militară se schimbase radical, vechiul sistem defensiv și‑a pierdut importanța strategică. Acum, când din fericire armele au tăcut demult, ne rămâne doar contemplarea grandorii de odinioară.

Privind toate acestea de pe platforma castelului, aveai sentimentul unei întâlniri cu istoria profundă a Europei. Orașul părea așezat sub ocrotirea timpului, între ziduri, biserici și turnuri care au supraviețuit miraculos războaielor, incendiilor și schimbărilor de epocă. În liniștea acelui loc înalt, unde vântul trecea și peste vechile acoperișuri ale cetății, sufletul simțea cât de fragilă este gloria lumii și cât de puternică rămâne peste veacuri memoria oamenilor și dorința de a lăsa în urmă frumusețe, ordine și statornicie. Iar după o zi plină de atâtea lecții nescrise ale trecutului, firescul vieții de astăzi ne‑a îmbrățișat cu tihnă.