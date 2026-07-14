Volum despre Sfânta Anastasia Şaguna, apărut la Sibiu

La Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului a apărut recent volumul „Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei”. Volumul adună studii scrise de-a lungul timpului despre viaţa sfântă şi credinţa nestrămutată a Sfintei Anastasia Şaguna, rolul avut în viaţa fiului ei şi argumentele pentru canonizare.

Trecută în rândul sfinţilor prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române luată în şedinţa din 1 iulie 2025, Sfânta Anastasia Şaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, are dată de cinstire ziua de 1 decembrie, a doua zi după sărbătoarea fiului ei, cinstit de Biserica noastră pe 30 noiembrie, odată cu sărbătorirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Volumul dedicat Sfintei Anastasia Şaguna şi apărut la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, aduce cititorilor mai multe informaţii despre viaţa curată şi influenţa deosebită pe care a avut-o în educaţia creştin-ortodoxă oferită copiilor ei, ceea ce a contribuit esenţial ca fiul ei, Anastasiu, să devină mai târziu marele Mitropolit Andrei al Transilvaniei, canonizat în anul 2011 în Biserica Ortodoxă Română.

„Prin exemplul personal, prin cuvânt şi prin rugăciune, a sădit în inimile lor dragostea de Dumnezeu şi de Biserică. Rolul acestei lucrări se vede în chip deosebit în viaţa fiului său Anastasiu (...). Prin viaţa şi prin purtarea ei, a sădit în sufletul acestuia dragostea de Dumnezeu şi de Biserică. Astfel, ceea ce s-a lucrat în taină, în familie, a rodit mai târziu în lucrarea văzută a acestuia în viaţa Bisericii”, subliniază Înaltprea­sfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu în cuvântul de la începutul volumului. Ierarhul evidenţiază exemplul viu şi actual al Sfintei Anastasia Şaguna, în vremurile tulburi pe care le trăim, când este nevoie poate mai mult ca oricând de credinţă nestrămutată, familii în care copiii să fie crescuţi de părinţii lor după poruncile lui Dumnezeu şi valori morale care să ghideze viaţa comunităţilor. Iată de ce volumul nu doar descoperă viaţa unei sfinte, ci îi îndeamnă pe cititori să mediteze asupra chemării de a „descoperi lucrarea lui Dumnezeu în viaţa oamenilor simpli, dar arzători în credinţă şi la a înţelege că sfinţenia se poate naşte acolo unde există credinţă, răbdare şi dragoste”.

Dintre studiile cuprinse în volum amintim: „Anastasia Şaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Şaguna (1785-17 ianuarie 1836). Argumente de canonizare”, scris de diac. dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător ştiinţific de gradul II, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române; „Anastasia Şaguna: viaţa unei mame credincioase”, o conferinţă susţinută de pr. acad. Ioan Lupaş în anul 1910 şi publicată la Sibiu în 1912; „Copilăria lui Anastasie Şaguna şi lupta sfintei sale mame pentru credinţa ortodoxă”, scris de pr. acad. Mircea Păcurariu în vol. „O viaţă dăruită Bisericii şi Neamului - Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei”, apărut la Sibiu în 2012; „O lucrare muzicală dedicată Sfântului Ierarh Andrei Şaguna şi mamei sale, Anastasia Şaguna: «Pentru Lege» (1943), poem dramatic bisericesc pentru cor, solişti şi orchestră, de pr. Gheorghe Şoima (1911-1985)”, scris de pr. prof. dr. Vasile Grăjdian în vol. „Cântarea ca teologie” în anul 2017; „Sfânta Anastasia Şaguna - o prezenţă nouă în calendarul Bisericii Ortodoxe”, scris de pr. dr. George Piţ în Îndrumătorul Bisericesc - 2026.

„Mamei mele îi datorez dragostea de Dumnezeu şi credinţa ortodoxă, drumul meu în viaţă şi duhul de jertfă care m-a călăuzit în toată opera mea”, spunea Sfântul Ierarh Andrei Şaguna despre Sfânta Anastasia Şaguna.

Cititorii volumului apărut recent la Sibiu vor avea posibilitatea să descopere mai multe despre rolul Sfintei Anastasia Şaguna în creşterea şi formarea marelui Mitropolit al Transilvaniei, viaţa ei duhovnicească deosebită, jertfa depusă de-a lungul vieţii, toate constituind portretul unei sfinte, model de mamă creştină.