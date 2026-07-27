Războieni, 550 de ani de la biruința credinței și a demnității românești

Există în istoria unui neam momente care nu pot fi judecate doar prin prisma succesului militar. Tot astfel, sunt clipe în care înfrângerea de pe câmpul de luptă se preschimbă, prin puterea jertfei și a memoriei, într-o autentică biruință morală și spirituală, iar sângele celor căzuți devine să­mân­ța din care răsare și se în­tă­rește conștiința unei națiuni. Un astfel de eveniment îl reprezintă lupta de la Valea Albă - Războieni, purtată la 26 iulie 1476 între oastea Moldovei, condusă de Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare, și uriașa armată a sultanului Mahomed al II-lea Cuceritorul.

Duminică, 26 iulie a.c., când s-au împlinit cinci veacuri și jumătate de la această confruntare, a fost comemorată dramatica bătălie, cinstind, în același timp, o pagină de martiriu național, unde credința, dragostea de patrie, demnitatea creștină au fost așezate mai presus decât însăși viața. Valea Albă a devenit, astfel, un loc al istoriei, dar, în egală măsu­ră, și un altar al nea­mului românesc, sfințit prin sângele celor ce au ales să moară liberi, apărând Crucea și Țara.

Anul 1476 a găsit Moldova într-o situație dramatică, fiindcă, după răsunătoarea victorie de la Vaslui din 1475, întreaga putere militară a Imperiului Otoman s-a îndreptat împotriva lui Ștefan. Sultanul Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, hotărâse să înfrângă definitiv rezistența Moldovei și s-o transforme într-o provincie supusă Porții. În fața unei armate cople­și­toa­re ca număr, întărită prin contin­gente din toate provinciile imperiului, sprijinită de tătari sau de aliați ai sultanului, Moldova nu putea opune decât credința, curajul, dragostea de glia străbună și de libertate.

Sfântul Vodă Ștefan, deși avea cunoștință de disproporția uriașă de forțe, nu a ales calea capitulării, ci a înțeles că există momente în care datoria unui conducător nu este doar să calculeze șansele de izbândă, ci și să apere onoarea unui popor și libertatea credinței sale. De aceea, și-a adunat oștenii și a ieșit înaintea vrăjmașului, asumând riscul unei lupte aproape imposibile. Cronicile vremii descriu o confruntare de o violență ieșită din comun. În codri ori pe dealurile de la Valea Albă, moldovenii au luptat până la epuizare, dar, în cele din urmă, copleșiți de numărul adversarilor, s-au văzut siliți să se retragă. Din punct de vedere strict militar, bătălia au pierdut-o. Însă istoria nu s-a încheiat acolo, căci, orgolios din fire, sultanul, neatingându-și obiectivul strategic, a continuat să spere că-i va putea birui. Cu toate acestea, cetățile Moldovei au rămas neclintite, populația s-a retras împreună cu proviziile, iar foametea, epidemiile și atacurile continue au slăbit armata otomană, obligând-o să părăsească țara. Astfel, Moldova nu a fost cucerită, în schimb, orgoliul nemăsurat al sulta­nului s-a zdrobit.

Așa arată paradoxul marilor evenimente istorice: uneori o înfrângere tactică pregătește o victorie strategică. La Valea Albă, Ștefan a pierdut o bătălie, dar a salvat independența pământului strămoșesc. Acest lucru a fost posibil deoarece, înainte de orice strategie militară, a existat disponibilitatea la sacrificiul de sine a unei întregi generații. În conștiința creștină, jertfa nu înseamnă cultul morții, ci biruința iubirii asupra fricii: omul se jertfește numai pentru ceea ce iubește mai mult decât propria existență. Ostașii lui Ștefan nu au murit râvnind la glorie, nici la câștiguri materiale, ci pentru ca bisericile să nu fie prefăcute în moschei, pentru ca pruncii lor să crească în legea strămoșească, iar neamul românesc să-și poată rosti nestingherit rugăciunile către Dumnezeu.

Tocmai de aceea Valea Albă depășește dimensiunea unei simple confruntări armate, intrând în teologia jertfei, unde fiecare ostaș căzut devine mărturisitor al credinței și apărător al unei civilizații. În lumina Evangheliei, cuvintele Mântuitorului capătă aici o rezonanță aparte: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13). Ostașii Moldovei și-au dat viața pentru frații și familiile lor, pentru viitorul țării, iar Marele Ștefan însuși a înțeles că memoria unei asemenea jertfe nu putea fi încredințată doar paginilor cronicarilor. După două decenii, în anul 1496, a ridicat pe locul luptei biserica Mănăstirii Războieni, unul dintre cele mai impresionante monumente comemorative ale Evului Mediu românesc. Nu întâmplător a fost construită ca biserică-osuar: temelia sa se sprijină pe osemintele celor căzuți, iar zidurile păstrează până astăzi amintirea unei generații care a ales sacrificiul în locul robiei.

Pisania așezată de voievod pe peretele bisericii rămâne unul dintre cele mai emoționante texte memoriale din întreaga istorie românească, deoarece ea nu ascunde înfrângerea, nici nu cosmetizează realitatea. Cu smerenie și în adevăr, Sfântul Ștefan mărturisește: „Cu voia lui Dumnezeu, biruiți fură creștinii de către păgâni. Și căzură acolo mare mul­țime de ostași moldoveni”, explicând apoi ridicarea lăcașului de închinăciune ca act de pomenire pentru toți cei ce „au pierit aici”. Într-o perioadă când conducătorii obișnu­iau să eternizeze numai victoriile, pro­slăvitul voievod a ales să înveș­ni­cească locul unei înfrângeri, transformându-l într-un altar al memoriei naționale. Aceasta spune, poate, mai mult despre măreția lui decât toate biruințele sale.

Gestul voievodului conține o profundă semnificație teologică, deoarece în spiritualitatea ortodoxă moartea nu are ultimul cuvânt. Oștenii căzuți la datorie nu sunt uitați, ci pomeniți înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea Bisericii continuând astfel ceea ce sabia nu a izbutit să apere. De aceea, Mănăstirea Războieni nu reprezintă un simplu monument istoric, ci devine o neîncetată Liturghie a memoriei, în care fiecare Sfântă Jertfă euharistică se unește tainic cu sacrificiul celor căzuți pentru credință și țară. Acolo unde altădată urlau armele, astăzi bat clopotele; acolo unde se auzeau strigătele răniților, azi răsună cântarea „Veș­nica pomenire”; acolo unde sângele a înroșit pământul, acum se înalță rugăciunea pentru odihna eroilor și dăinuirea neamului românesc. Aceasta rămâne adevărata biruință a creștinismului: transformarea câmpului de luptă în loc de rugăciune și a durerii în speranță.

După 550 de ani, Valea Albă continuă să ne vorbească, amintindu-ne că libertatea nu este un dar primit fără preț, ci rodul jertfei generațiilor precedente. Ne învață că identitatea unui popor nu se păstrează doar prin instituții sau prin legi, ci prin oameni gata să sacrifice totul pentru valorile în care cred. Mai presus de orice, ne arată că puterea unui neam nu se măsoară neapărat prin numărul armelor sale, ci prin tăria credinței și noblețea caracterului.

Astăzi, gândind la Binecredinciosul Ștefan și la oștenii săi, nu îi admirăm numai ca pe niște eroi ai trecutului, ci îi considerăm părinți ai conștiinței noastre naționale, fiindcă au privit patria nu doar ca pe un teritoriu, ci ca pe o moștenire sfântă primită de la înaintași și în­cre­din­țată urmașilor; au înțeles că Biserica și Țara nu reprezintă realități opuse, ci două dimensiuni ale aceleiași vieți trăite sub binecuvântarea lui Dumnezeu.

Fie ca pomenirea oștenilor căzuți la Valea Albă - Războieni să dăinuie neștearsă în memoria neamului românesc, iar jertfa lor să rămână peste veacuri izvor de învățătură, amintindu-ne că adevărata demnitate se păstrează prin credință, iar libertatea se apără prin jertfelnicie, responsabilitate și iubire de Dumnezeu și de neam.