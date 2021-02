Asigurările de locuințe, creștere timidă

Data: 23 Feb, 2021

Numărul poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a ajuns în ianuarie 2021 la 1,77 milioane (+2,75%), comparativ cu 1,72 milioane anul trecut în ianuarie, conform statisticilor PAID. Poliţele costă 20 de euro pe an în cazul locuinţelor tip A - cu structura de rezistenţă din beton, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale tratate termic sau chimic (suma asigurată 20.000 de euro) şi 10 euro pe an în cazul locuinţelor tip B - cu pereţii exteriori din cărămidă nearsă sau material netratat (suma asigurată 10.000 de euro). (C. Z.)