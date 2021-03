Bicicletele fixe și mașinile de pâine, în topul cererilor de reparații

Data: 02 Mar, 2021

Bicicletele de fitness pentru exerciţii acasă au înregistrat cea mai spectaculoasă creştere a intrărilor în service, în 2020, de aproape două ori faţă de anul precedent, în timp ce maşina de făcut pâine a avut o majorare cu 50% a solicitărilor de reparație, conform datelor unei companii specializate în diagnosticarea şi remedierea defecţiunilor.

„Anul trecut a fost un an altfel, în care am gătit mai mult, am făcut curăţenie mai des, am petrecut mai mult timp pe internet, laptop şi telefon, am început proiecte DIY (de bricolaj, n.r.) sau am urmărit programe şi filme la televizor, timp de mai multe ore decât de obicei. Nu a fost o surpriză, aşadar, că şi produsele asociate acestor activităţi, precum televizoarele şi categoriile laptop/desktop şi DIY (aparate electrice de bricolaj), au înregistrat creşteri importante ale intrărilor în service, de peste 30% pentru fiecare dintre categoriile menţionate“, a declarat Irina Mincinopschi, director general Depanero, citată de Agerpres.

Potrivit companiei, electrocasnicele mici au înregistrat cea mai mare creştere a reparațiilor în 2020, faţă de 2019, de 64%, ca urmare a impactului pe care pandemia l-a avut atât la nivelul comportamentului de cumpărare, cât şi al utilizării produselor.

Dintre electrocasnicele mici, produsul-vedetă de anul trecut, maşina de făcut pâine, a cunoscut o majorare a intrărilor în service de 50%, faţă de 2019. Cea mai spectaculoasă creştere a fost consemnată, însă, pe segmentul bicicletelor fixe pentru exerciţii acasă (+192%). În ceea ce priveşte defecţiunile, cele mai frecvente au fost cauzate de suprasolicitarea aparatelor, care a dus la cedarea angrenajelor interne şi a motoarelor. (C. Z.)