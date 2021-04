„Colacul de salvare” IMM Invest devine instrument pentru investiții

Data: 16 Apr, 2021

Cel mai important program pentru întreprinderile mici şi mijlocii, IMM Invest, a fost accesat în 2020 de peste 25.000 de firme. Potrivit directorului general al Fondului Național de Garantare, programul a avut un efect de multiplicare în economie de şapte ori. În acest an, IMM Invest își va schimba menirea de colac de salvare și va deveni un instrument care să asigure finanțarea investiţiilor.

Programul a debutat anul trecut la 1 iunie și, potrivit oficialilor, a fost principala sursă de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

„De ce este cel mai important? Cifrele demonstrează acest lucru, pentru că 10% din mediul de afaceri din perspectiva veniturilor au accesat acest program. Am derulat programul prin 21 de instituţii financiar-bancare. A fost un an în care doar pe IMM Invest au fost acordate finanţări-record, 25.586 de IMM-uri beneficiind de acest program. Totalul de finanţare pe care sistemul financiar-bancar l-a infuzat în economie a fost de 15 miliarde de lei, aproximativ 1,5% din PIB”, a declarat, miercuri, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Dumitru Nancu, în cadrul unei conferinţe de specialitate.

După închiderea programului, la 31 decembrie, fondul a făcut impactul fiscal şi a constatat că acest program a dus la salvarea a 443.000 de angajaţi. Nancu a spus că, la sfârşitul anului 2019, numărul de şomeri era de 375.000, iar fără acest program şomajul se dubla.

În ceea ce priveşte planurile pentru 2021, potrivit lui Bogdan Speteanu, director executiv în cadrul BCR, IMM Invest se va transforma dintr-un vehicul cu menirea de a asigura un colac de salvare imediat într-un instrument care să asigure clienţilor sursa de investiţii pentru creştere sustenabilă.

„Cred că aceasta va fi principala diferenţă dintre 2020 şi 2021. Din punctul nostru de vedere, dar cred că şi al partenerului, şi anume Fondul de Garantare, vedem o eficientizare a fluxurilor şi proceselor. Ne aşteptăm ca anul acesta lucrurile să se desfăşoare cu mai multă rapiditate, astfel încât banii să ajungă mai repede către clienţi”, a spus Bogdan Speteanu, citat de Agerpres, la aceeași conferință.

La eveniment, reprezentanţii BCR au prezentat rezultatele unui studiu, care indică faptul că problemele cele mai mari ale antreprenorilor în ultimul an au ţinut de scăderea comenzilor, de teama angajaţilor privind pandemia şi nevoia menţinerii unui mediu de muncă sigur.

În ceea ce priveşte percepţia despre IMM Invest, companiile care au accesat fondurile au declarat că ele au fost necesare pentru salvarea afacerilor, 22% dintre respondenţi declarând că ar fi avut nevoie în plus de 2.000-20.000 de euro, în timp ce 17% dintre clienţii IMM aveau nevoie în plus de 51.000-150.000 de euro pentru plăţi, investiţii şi capital de lucru. (C. Z.)