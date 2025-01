Eforturi în toată Europa pentru găsirea artefactelor dacice

Data: 28 Ianuarie 2025

Furtul coifului de aur de la Coţofeneşti (datat în secolele V-IV î.Hr.) şi a trei brăţări dacice (a doua parte a secolului I î.Hr.) din sediul Muzeului Drents din Assen, Țările de Jos, unde erau expuse, a activat rapid atât autoritățile române și olandeze, cât și organis­mele europene competente. Potrivit ministrului afacerilor interne Cătălin Predoiu, poliţia română şi cea olandeză cooperează și sunt în contact și cu structurile europene, prin Europol. „Sunt mecanisme care se declanşează automat în astfel de situaţii de cooperare poliţienească europeană şi internaţională”, a precizat, duminică, Predoiu. În plus, europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a cerut Bruxelles-ului să pună în aplicare rapid mecanismele existente în cazul incidentelor care vizează patrimoniul.

Ministrul român de externe, Emil Hurezeanu, a avut o convorbire cu omologul olandez, Caspar Veldkamp, în care a fost reiterată importanţa patrimonială deosebită a pieselor şi emoţia pe care dispariţia lor o generează în România. Într-un schimb de mesaje cu preşedintele Klaus Iohannis, premierul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, a dat asigurări că autorităţile olandeze desfăşoară toate demersurile necesare pentru identificarea făptaşilor şi recuperarea tezaurului.

Artefactele făceau parte din expoziţia „Dacia! Kingdom of Gold and Silver/Regatul aurului şi argintului” (7 iulie 2024 - 26 ianuarie 2025). Proiectul, prin care au fost expuse 673 de bunuri arheologice de patrimoniu, a fost realizat în parteneriat cu muzee din România, printre care Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Judeţean Buzău etc. (C. Z.)