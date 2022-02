Florarii fac față cu greu scumpirilor la energie și materii prime

Data: 23 Feb, 2022

Cei mai mari producători de flori din România, aşa cum sunt consideraţi florarii din comuna Sântana de Mureş, ar trebui să scumpească florile cu 40% dacă ar fi să ia în calcul creşterea semnificativă a costurilor cu energia și cu materiile prime. „Nu ne vom permite acest lucru, cel puţin deocamdată”, a declarat un producător din satul Curteni, județul Mureș.

Cultivatorii mureșeni de flori au decis să renunţe temporar la o parte din profit pentru a nu majora excesiv preţurile în această primăvară, concomitent cu creşterea galopantă a costurilor cu energia, deşi acest fapt a implicat şi o evoluţie explozivă a cheltuielilor cu materiile prime.

„Creşterea preţurilor la energie ne-a afectat foarte mult. (…) Costul pe kW/oră anul trecut era 0,19 bani, iar acum a ajuns la 0,47 plus ­TVA, deci aproape de 3 ori s-a majorat costul unei facturi lunare. Această creştere se va regăsi în costul florilor cu siguranţă, pentru că aceste creşteri nu se referă doar la energie, sunt și la materie primă - seminţe, butaşi de flori, ghivece, tot ce înseamnă material plastic, turbă, îngrăşăminte, forţă de muncă - toate au crescut undeva între 20 şi 30%. Chiar şi 40%, ţinând cont de combustibil. Dar noi, ca producători, va trebui să reducem din marja de profit, pentru că, dacă am merge pe creştere de preţuri la vânzare, raportându-ne la costul de producţie, ar trebui să ajungem undeva la 40%, dar nu ne vom permite acest lucru”, a declarat, pentru Agerpres, directorul economic al uneia dintre cele mai mari firme din domeniul florilor din Curteni, Beniamin Borza.

Firma sa are 20 de angajaţi, o suprafaţă de sere de flori de aproape un hectar şi jumătate, iar, deocamdată, se încearcă luarea unor decizii manageriale astfel încât să se menţină pe piaţă cu succes. Borza mai spune că, în România, de la 1 ianuarie, a fost majorat salariul minim pe economie, care a pus o presiune în plus pe agenţii economici.

Un fapt interesant este adresabilitatea muncitorilor, care au început să vină spre floricultură în număr tot mai mare, în condiţiile în care domeniul s-a confruntat, la un moment dat, cu o criză a forţei de muncă.

La rândul său, Erzsebet Kardos, proprietară a unor sere de flori, a arătat că, deşi preţurile au crescut, iar costurile cu utilităţile au fost foarte mari în sezonul rece, când serele trebuie încălzite, 90% din producţia de flori de primă­vară este deja vândută. „În oferta pentru 1 şi 8 martie avem zambile, cyclamen, primule din producţie proprie, plus flori mai elegante, pe care le importăm din Olanda. Cam 90% sunt vândute. Creşterile de preţuri ne-au afectat foarte tare. (…) Nici noi nu ştim cum vom proceda, deocamdată am primit un şoc cu aceste scumpiri insuportabile, dar nu vom renunţa la angajaţi”, a susţinut Erzsebet Kardos. (C. Z.)