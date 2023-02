În caz de seism, doar o familie din cinci va fi despăgubită

Data: 10 Feb 2023

România şi Turcia sunt singurele ţări din Europa care au un sistem de asigurări obligatorii de calamitate a locuințelor, însă ţara noastră este două ori mai expusă în caz de dezastru, conform unei analize realizate de o platformă financiară. Doar 20% din populaţia României are locuinţa asigurată, deși costul unei polițe este mai mic de 2 euro pe lună.

În țara noastră, începând din 2010 există un program de asigurare obligatorie a locuințelor în caz de catastrofă, administrat de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID). Conform legii, PAID acoperă trei riscuri de bază: cutremur, inundaţii şi alunecări de teren.

Potrivit directorului general PAID, Nicoleta Radu, în prezent doar 20% din populaţie are locuinţele asigurate, iar restul românilor sunt neprotejaţi în faţa urmărilor dezastrelor. Ea a mențio­nat că mecanismul asigurării există şi „trebuie activat”, subliniind că trebuie „să încetăm să mai gândim că nouă nu ni se poate întâmpla” o catastrofă.

„Este greu de explicat de ce în România doar 20% din populaţie are locuinţele asigurate. Practic, patru din cinci locuinţe nu au nici un fel de protecţie în faţa dezastrelor”, declara Nicoleta Radu, în urmă cu câteva luni.

Mai grav, precizează și autorii analizei studiifinanciare.ro, este faptul că statistica arată că regiuni expuse semnificativ la cutremur, în principal Moldova, au un grad foarte redus de asigurare, iar gradul de cuprindere în asigurare (circa 20%) este dat mai degrabă de oraşele mari, media pe restul ţării fiind între 10% şi 15%.

„Este cel mai mic grad de asigurare din Europa, în condiţiile în care (…) media UE este undeva la 63% locuinţe asigurate”, se mai menţionează în analiza citată de Agerpres.

Autorii studiului precizează că o poliță obligatorie costă 20 de euro pe an pentru locuinţele din materiale moderne şi 10 euro pe an pentru cele din chirpici sau materiale mai puţin rezistente. Reiese un cost mai mic de 2 euro pe lună în cazul poliței de 20 de euro pe an, iar despăgubirile acoperă daune în limita a 10.000 de euro pentru casele din chirpici şi 20.000 de euro pentru locuinţele din materiale moderne.

Pe de altă parte, „aşa cum este construită în prezent, poliţa PAD este prea puţin acoperitoare, mai ales pentru locuinţele din oraşele mari, unde preţurile imobiliarelor depăşesc cu mult limita asigurată prin PAD. Soluţia pentru o protecţie completă stă în poliţele facultative. (...) Costul unei astfel de asigurări este, în general, undeva între 0,1 şi 0,2% din valoarea asigurată. Pentru o locuinţă din Bucureşti, de exemplu, evaluată la 100.000 de euro, asigurarea facultativă costă între 100 şi 150 de euro pe an, adică în jur de 10 euro pe lună”, mai arată analiza. (C. Z.)