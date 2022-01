Lipsă de medici de familie în Vrancea

Data: 21 Ian, 2022

Nouă localităţi din judeţul Vrancea nu au medic de familie de mai mulţi ani, în prezent fiind nevoie de 61 de medici de familie pentru a acoperi necesarul de 189 în tot judeţul, potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea. „Localitatea Andreiaşu nu are medic de familie din anul 2014, localităţile Răcoasa şi Obrejiţa nu au medic de familie din 2018, comuna Jitia (…) din 2021, în timp ce localităţile Câmpuri şi Poiana Cristei au rămas fără medic de familie din luna ianuarie a acestui an. De asemenea, comunele Bogheş­tiu, Păuleşti şi Spulber sunt în această situaţie”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Iustina Papuc. (C. Z.)