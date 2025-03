Marea Britanie: Număr-record de copii săraci

Data: 31 Martie 2025

Numărul copiilor aflaţi în situaţie de sărăcie în Regatul Unit a crescut din nou anul trecut, de la 4,3 milioane în 2023 la nivelul record de aproape 4,5 milioane, ca urmare a crizei costului vieţii cu care se confruntă ţara, potrivit Ministerului Muncii, relatează AFP.

Mai general, 21% din populaţie sau 14,25 milioane de persoane erau în sărăcie, cu un venit sub 60% din nivelul median sau sub 404 euro/săptămână. (C. Z.)