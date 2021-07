Materiale și susținere financiară pentru sinistrații din Alba

Data: 20 Iul, 2021

Sute de pompieri, militari, jandarmi, poliţişti, salvamontişti, voluntari de la Crucea Roşie, angajaţi de la Drumuri sau de la Electrica continuă să intervină pentru înlăturarea efectelor provocate de inundaţii în județul Alba.

Potrivit Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), viitura puternică de pe râul Ocoliș s-a produs în urma ploilor torenţiale „istorice” de la sfârșitul săptămânii trecute, care au atins niveluri-record de 223 l/mp în 5 ore, precum şi a scurgerilor rapide de pe versanţi, și a afectat cel mai mult localităţile Ocoliş şi Vidolm (judeţul Alba), Iara - sat Ocolişel (judeţul Cluj).

Au fost inundate zeci de case, multe fiind distruse. Trei sute de persoane au fost evacuate, iar unii localnici au reușit să scape de apă adăpostindu-se în podurile imobilelor. De asemenea, câteva maşini au fost luate de apă, iar drumul judeţean DJ 750G a fost avariat şi colmatat. Au fost înregistrate avarii la reţelele de alimentare cu energie electrică din zonă.

Premierul Florin Cîţu i-a asigurat, duminică, pe primarii din comunele calamitate din Alba că oamenii ale căror gospodării au fost inundate vor primi sume fixe de bani pentru reconstrucţie.

„Oamenii vor putea să primească susţinere financiară, materiale, tot ceea ce este nevoie. Sunt sume fixe, dar, dacă este nevoie, se poate suplimenta. (…) Începem cu gospodăriile oamenilor, acolo unde este nevoie, am discutat deja dacă este nevoie de apă, (…) dacă este nevoie de locuinţe, saltele, utilaje, de Armată, am vorbit cu domnul general (Nicolae Ciucă, ministrul apărării, n.r.) pentru personal, dar şi de utilaj greu pentru a ajuta”, a mai spus premierul, relatează Agerpres. (C. Z.)