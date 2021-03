Pregătiri pentru primul maraton de pe Via Transilvanica

Data: 03 Mar, 2021

Au început înscrierile la primul concurs de alergare de pe traseul Via Transilvanica, care este programat să se desfășoare în perioada 18-19 iunie şi care va avea patru probe: semimaraton, maraton, ultramaraton şi mountain-bike.

Maratonul este organizat de Asociaţia Tăşuleasa Social, condusă de Alin Uşeriu şi fratele său, ultramaratonistul Tiberiu Uşeriu, cei doi fiind inițiatorii proiectului Via Transilvanica, lansat de asociaţie în anul Centenarului.

„În 2018, am avut curajul de a începe o călătorie prin toată ţara, în căutarea a peste 1.000 de kilometri care să înregistreze cât mai bine schimbarea peisajului natural, cultural, etnic, istoric şi nu numai, din România. Avem deja 800 de kilometri amenajaţi şi documentaţi şi un flux mare de drumeţi care deja îi parcurg, deşi proiectul mare este încă în faza de construcţie. (...) Anul acesta vom organiza Via Tran­silvanica Maraton, pentru că ştim că vă este dor de alergare şi pentru că suntem siguri că peisajul de pe Via Transilvanica nu vă va dezamăgi”, au scris cei de la Tăşuleasa pe pagina de Facebook a proiectului.

Conform datelor publicate pe site-ul asocia­ției, startul se va da din Pasul Tihuţa, iar sportivii, în funcție de proba aleasă, vor parcurge o anumită porţiune din traseu.

Drumul de pelerinaj, lansat în 12 iunie 2018, pe modelul unor trasee precum El Camino de Santiago în Spania sau Pacific Trail în America de Nord, pleacă de la Putna şi străbate 10 judeţe - Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Braşov, Alba, Sibiu, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş-Severin. (C. Z.)