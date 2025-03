Vreme de Paști mai caldă decât normalul perioadei

Data: 26 Martie 2025

Pentru perioada Paştelui, sunt posibile valori termice mai ridicate decât în mod normal, a estimat luni directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. În privința secetei, aceasta persistă în zona centrală, vestică, sud-vestică, iar perspectivele sunt îngrijorătoare având în vedere că în primele luni ale anului s-au înregistrat puține precipitaţii.

Potrivit meteorologilor, în prezent, se înregistrează fenomene de secetă în cea mai mare parte a teritoriului agricol. „În cele aproape trei luni din 2025 cantităţile de precipitaţii au fost insuficiente, sub normele lunare, distribuite neuniform în timp şi spaţiu. În momentul acesta vorbim de deficite de apă moderate în zonele centrale, cea mai mare parte a Transilvaniei, partea de vest a Banatului, în sud-vestul Olteniei, dar şi local în partea de est a Munteniei”, a declarat luni directorul general al ANM, Elena Mateescu, la un eveniment dedicat Zilei mondiale a apei şi Zilei mondiale a meteorologiei.

În ceea ce priveşte prognoza pentru sărbătorile pascale, oficialul ANM a precizat că datele preliminare indică temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru perioada din calendar. „Legat de prognoza pentru Paşti, încă suntem departe să vorbim, pentru că datele pe care le avem sunt până în jurul zilei de 14 aprilie. (...) Totuşi, vorbim de temperaturi mai ridicate decât în mod obişnuit. (...) Trebuie să facem precizarea că pe măsură ce îna­intăm în primăvară, temperaturile mai câştigă câteva grade, în medie 4-5 grade faţă de prima lună a primăverii, iar cantităţile de precipitaţii de asemenea mai cresc, în special în luna mai. Repet, ar fi bine să plouă (...) ca să avem un an agricol bun, luând în considerare că 2023-2024 este al cincilea cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice, iar 2024, cel mai cald an atât în ţara noastră, cât şi la nivel mondial din istoria măsurătorilor”, a precizat Elena Mateescu, potrivit Agerpres.

Prezent la eveniment, directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), Sorin Lucaci, s-a referit la protejarea și gestionarea sustenabilă a apei. „Specialiştii noştri evaluează constant starea cantitativă şi calitativă a corpurilor de apă şi analizează presiunile exercitate de activităţile umane asupra acestora. Prin aceste demersuri continuăm să prevenim poluarea, să limităm suprautilizarea şi să protejăm integritatea resurselor”, a explicat oficialul ANAR.

La rândul său, ministrul mediului, Mircea Fechet, a vorbit despre modul în care schimbările climatice ne afectează deja într-un mod semnificativ, „fie că discutăm despre secetă, fie că discutăm despre deşertificare”, și a dat asigurări că domeniul hidro-meteorologic va beneficia, în continuare, de bugete importante. (C.Z.)