Biserica veche din Cristian, lăcaş ziditor de suflet românesc

Închinată Bunei Vestiri, vechea biserică din localitatea Cristian, judeţul Sibiu, este una dintre operele reprezentative de artă bisericească transilvăneană din secolul al XVIII-lea. În jurul lăcaşului de cult s-a format, păstrat şi dinamizat întreaga viaţă duhovnicească, culturală şi socială a comunităţii româneşti din satul sibian.

Satul Cristian, aflat la doar câţiva kilometri de Sibiu, este una dintre cele mai vechi aşezări de la poalele Munţilor Cibinului. Localitatea este atestată documentar pentru prima dată la începutul secolului al XIII-lea, dar aici s-au descoperit urme ale locuirii încă din epoca neoliticului. Mărturii istorice ale existenţei românilor în Cristian sunt consemnate în cronicile maghiare în care este menţionată populaţia din această parte a Tran­silvaniei găsită în momentul sosirii maghiarilor aici. De asemenea, coloniştii saşi aduşi în Transilvania începând cu secolul al XII-lea au consemnat, la rândul lor, existenţa românilor pe aceste meleaguri. Spre exemplu, în unele documente păstrate de-a lungul timpului este menţionată cererea colonizatorilor de a primi păduri care au aparţinut odinioară „blachilor”.

Aceste comunităţi au convieţuit secole la rând în Cristian, iar râul Cibin care străbate localitatea a fost, cel mai probabil, şi graniţa fizică dintre ele, după cum menţionează monografia parohială. Chiar dacă satul a devenit preponderent săsesc în timp, comunitatea românească a continuat să existe de-a lungul istoriei, iar acest lucru se datorează în mare parte vieţii bisericeşti.

Despre vechea biserică ortodoxă a satului, cu hramul Bunei Vestiri, un valoros monument istoric şi o capodoperă a artei bisericeşti transilvănene, se ştie că a fost finalizată în anul 1790, dar nu se cunosc prea multe despre începutul construcţiei. Monografia lăcaşului de cult şi a comunităţii parohiale menţionează faptul că mai înainte pe locul acesteia a existat o biserică veche, de mici dimensiuni. Dovada este o inscripţie murală din secolul al XIX-lea de pe peretele vestic al bisericii, în pronaos, care menţionează anul 1750 pentru o construcţie mai veche şi pentru o primă pictură. Această inscripţie a fost vizibilă până la restaurarea bisericii, în anul 2009. Altarul este cel mai probabil de la prima biserică ridicată pe acest loc.

Un alt argument pentru existenţa unei biserici ortodoxe în Cris­tian, la 1750, este informaţia conform căreia în acel an se achiziţiona pentru acest lăcaş de cult un exemplar din Penticostarul editat la 1743, la Râmnic. O altă carte veche folosită la slujbele religioase săvârşite în lăcaşul de cult ortodox din Cristian a fost un Octoih Mare de la 1749.

„Biserica este mărturia credinţei nestrămutate a românilor de pe aceste meleaguri, a creaţiei şi inspiraţiei unui popor care a primit târziu dreptul său fundamental, în patria proprie, de a-şi construi case din piatră şi cărămidă şi cu atât mai puţin să-şi zidească biserică. Biserica zidită de cristereni e o dovadă a jertfei a aproximativ 30 de familii de români minoritari într-un sat săsesc, a acceptării multor sacrificii materiale pentru ridicarea unui asemenea lăcaş. Biserica este situată în partea de nord-vest a comunei, la început amplasarea ei fiind probabil vizibil mărginaşă în raport cu cetatea săsească, dar în mod sigur amplasată aproape de casele românilor şi cu ieşire la drumul naţional terminat în 1717”, ne-a spus preotul paroh dr. Adrian Roman.

Pictură de o valoare inestimabilă

Biserica „Buna Vestire” din Cris­tian impresionează prin simplitatea şi frumuseţea stilului arhitectural transilvănean, cu elemente bizantine şi influenţe romanice, aşa cum sunt majoritatea lăcaşurilor ridicate în secolul al XVIII-lea în zona Sibiului. Cel mai valoros element al bisericii este, cu siguranţă, pictura murală. Aceasta a fost făcută de Stan Zugravul şi Ioan Zugravul, care au pictat Altarul în 1790, apoi de Ioan Zugravul, care a pictat naosul în 1805, şi de Gheorghe Firmilian Ciobanu, care a pictat pronaosul şi pridvorul în 1971. În anul 2009, pictura a fost restaurată de Mihail Gabriel Bîrhală, iar pronaosul şi pridvorul au fost repictate de Mihail Fordea, în colaborare cu Magdalena Ionescu.

„Vreme de mai bine de 200 de ani, cutremurele, umiditatea, infiltrările de apă au cauzat, pe lângă fisuri şi crăpături, distrugerea parţială sau totală a unor părţi din pictură. Lucrări de reparaţii s-au făcut prin grija părintelui Eugeniu V. Stănescu, între 1960 şi 1961, respectiv 1969 şi 1971, şi s-au pictat pronaosul şi pridvorul. În perioada 2008-2010, cu binecuvântarea Înalt­preasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, prin grija părintelui Ioan Avram, cu sprijinul direct al Primăriei Cristian şi cu ajuto­rul enoriaşilor, s-a restaurat pictura veche a bisericii, s-au repictat pronaosul şi pridvorul, au fost reînnoite stranele, iar biserica a fost zugrăvită la exterior”, ne-a mai spus părintele Adrian Roman.

Pictura veche a lăcaşului de cult păstrează specificul artei bisericeşti ortodoxe transilvănene specifice şcolii de la Răşinari. Stan Zugravul a fost unul dintre cei mai prolifici pictori transilvăneni din secolul al XVIII-lea, cu ucenicie făcută în centrele artistice din Ţara Românească şi cu opere realizate în zona Sibiului, Orăştiei, Braşovului şi chiar în Banat şi Munţii Apuseni. În stilul său sunt recunoscute atât elementele artei brâncoveneşti, cât şi cele de sorginte apuseană.

„Tineri și seniori veniți din toată țara și de peste hotare”

Lucrările administrative şi gospodăreşti din comunitate au continuat şi după anul 2010, când Parohia Cristian 1 a fost preluată de preotul Adrian Roman, inspector eparhial în cadrul Sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului şi preşedintele Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Sibiu. După cum ne-a spus părintele Roman, în toţi aceşti ani au fost efectuate multe alte lucrări de reparații, îmbunătățiri, remobilări, construc­ții la interiorul și exteriorul bisericii, al casei parohiale, la depen­dințe, cimitire, curți, troițe și monumente. Însă, cea mai importantă lucrare din ultimii ani este cea pastoral-misionară, mai ales că localitatea a crescut de-a lungul timpului şi este în continuă dezvoltare prin construirea de noi locuinţe pentru familiile care vin la Cris­tian din Sibiu, din alte oraşe ale ţării şi chiar din străinătate.

„Ne străduim ca sprijinul pastoral să țină seama de consolidarea educației religioase a copiilor și promovarea valorilor tradiționale, acestea fiind fundamentate pe iubirea în familie între soți și copii şi conferind o statornicie în comunitate prin faptul că sursa acestora este Hristos împărtășit în Biserică. Femeia are un rol crucial în consolidarea relației familiei cu comunitatea bisericească. Încercăm să fim alături și de familiile care se confruntă nu numai cu probleme spirituale, ci și cu probleme materiale sau medicale, cu copii aflaţi în dificultate sau boală. Ne propunem să depunem mai mult efort pentru a oferi ajutor concret prin diverse acțiuni sau programe, toate izvorâte și inspirate de credința și iubirea care vin de la Dumnezeu şi care să binecuvânteze și să ocrotească satul nostru. Parohia se îmbogățește tot mai mult cu familii de tineri și seniori veniți din toată țara și de peste hotare. În fiecare an, comunitatea se formează și crește și prin botezul a cel puțin unui credincios sau a unei credincioase proveniți de la alte religii, confesiuni sau fără să fi aparținut unei comunități religioase. Integrarea în comunitate a familiilor se face tot prin aportul femeilor rugătoare și care își asumă participarea familiei proprii nu numai social-administrativ, ci prin trăirea Tainelor din Biserică, în primul rând pentru cei mici și apoi prin grija față de soți, față de părinții sau bunicii lor care i-au însoțit departe de vechea lor vatră sau casă”, ne-a spus pr. dr. Adrian Roman.

Academie sătească

Activităţile educativ-culturale începute de ani buni în comunitate pentru păstrarea tradiţiilor româneşti şi valorilor credinţei străbune sunt găzduite de Academia sătească „Învăţător Ioan Dordea” din incinta Bisericii „Buna Vestire”. Academia a fost inaugurată oficial în anul 2019 şi a devenit un adevărat centru al vieţii culturale, catehetice şi social-filantropice din comunitate.

„Academia oferă comunității un cadru pentru întâlniri, sesiuni de formare, proiecte culturale și educa­ționale. Scopul Academiei este de a sprijini atât tinerii, cât și adulții din localitate și din împrejurimi în dobândirea de cunoștințe și abilități care să contribuie la dezvoltarea lor personală și la consolidarea iden­tității culturale. Aici se desfășoară activități care includ educație pentru tradiție, formare civică, proiecte sociale, dar și întâlniri tematice ce promovează valorile creștine, culturale și comunitare”, ne-a mai spus pr. Adrian Roman.

În colaborare cu Şcoala Gimnazială din Cristian, cu Primăria Cris­tian şi cu alte instituţii sunt organizate periodic la Academia sătească „Învăţător Ioan Dordea” sesiuni de formare și educative, meditații pentru elevii comunităţii, o șezătoare permanentă pentru femei și fete, precum şi un curs de cusut tradițional, dar şi cursuri de dansuri populare și muzică tra­dițională, care au dus la înființarea Ansamblului popular „Plaiuri de munte” al Parohiei Cristian 1. De altfel, parohia a oferit costumele tinerilor, instructorul şi posibilitatea de a participa la festivaluri locale sau naționale organizate de parohie sau de primăriile din județele vecine.

Academia sătească găzduieşte cursuri de balet susţinute împreună cu StArtBaletStudio din Sibiu, la care participă atât fete din sat, cât și din împrejurimi. Sunt organizate la Academie cursuri de pian, de limba engleză, de călcat și conservat costume populare, dar şi concerte, piese de teatru, scenete sau șezători, seri de cântare religioasă sau bazaruri filantropice, gale de pian susţinute de tinerii din zonă și activități cu copiii din comunitate.

„Parohia noastră sprijină în diverse forme conservarea tradițiilor locale reprezentate de obiceiurile legate de patrimoniu, evenimentele religioase principale din viața satului sau a omului, legate de tradițiile culinare și calendar, vecinătate, joc, carte, muzică, pictură sau artă locală în general, agricultură și animale”, precizează preotul Adrian Roman.

Trebuie menţionată şi grija permanentă pe care comunitatea Bisericii „Buna Vestire” din Cristian o are faţă de oamenii sărmani, cu dificultăţi materiale, sau faţă de tinerii parohiei. Sprijinul financiar și material pentru familii aflate în risc social este permanent în comunitate. Acestea sunt ajutate prin numeroase donații și sprijin constant din partea unor sponsori din afara comunității, cum ar fi din comunitățile ortodoxe din Statele Unite ale Americii. De asemenea, este de amintit faptul că sunt ajutaţi tineri din comunitate să-şi continue studiile şi sunt oferite burse pentru elevii merituoşi. Timp de mai mulţi ani, elevi din comunitate au fost răsplătiţi pentru rezultatele lor şcolare prin oferirea bursei „Învăţător Ioan Dordea”. Totodată, în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu, se desfăşoară periodic diverse activităţi filantropice, cum ar fi „Bazarul caritabil”.