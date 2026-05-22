Catehizare prin cercetășie în Parohia Ghermănești

Într-o lume secularizată, aflată în permanentă schimbare, copiii și tinerii au nevoie să simtă iubirea lui Dumnezeu. De aceea, Biserica este chemată la înnoire şi prin noile generaţii de tineri care cultivă cele trei mari virtuți creştine: credința, nădejdea și dragostea. „Scopul educației este transferul de flacără”, spune un aforism al scriitorului Vasile Ghica. În acest adevăr se integrează și activitatea Centrului local de cercetășie „Sfinții Martiri Brâncoveni”, din Parohia Ghermănești, Protopopiatul Ilfov Nord, Arhiepiscopia Bucu­reștilor, coordonat de părintele coslujitor Marian Dan Ștefan.

A pregăti tinerii pentru „transferul de flacără” înseamnă a-i înzestra nu numai cu cunoștințele științei, moralității și credinței, ci și a-i umaniza, pentru că omul „nu poate deveni om decât dacă este educat”, cum considera filozoful ceh Comenius.

Nu puține sunt locurile din țară în care Biserica devine școală pentru tineri, unde ei se pregătesc pentru viață, pentru viitor, sub îndrumarea preoților și a multor voluntari care le transferă flacără din flacăra lor, înzestrându-i cu cunoștințe, cu morală și credință în Dumnezeu. Locuri în care copiii învață, înainte de toate, să fie buni, umani, într-o lume din ce în ce mai violentă, mai rece, mai fără de repere, înstrăinată și rătăcitoare. De fiecare dată când ajungi într-un asemenea loc nu poți să nu te gândești la cuvintele lui Lucian Blaga, care spunea: „Cine crede-n zbor e stăpân peste zare”.

O formă de educație non-formală

În parohia ilfoveană Ghermănești, comuna Snagov, zeci și zeci de copii și tineri învață să devină „stăpâni peste zare”, în cadrul Centrului local de cercetășie „Sfinții Martiri Brâncoveni”, o inițiativă întâlnită mai rar în mediul bisericesc, dar foarte atractivă și eficientă în procesul de educație al tinerei generații.

Centrul de cercetășie din Ghermănești face parte din Organizația Națională „Cercetașii României”. Și-a început activitatea în 2021, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, din dorința de a-i apropia pe copii și tineri de Biserică, de a-i atrage prin activități educative inedite la o altă formă de catehizare. Cu ajutorul lui Romeo Moșoiu, consilier la Ministerul Educației, care pe vremea aceea era șef la Centrul local de cercetășie „Sfântul Nicolae” din București, s-au pus bazele acestei activități și în comunitatea din Ghermănești.

Părintele coslujitor Marian Dan Ștefan, împreună cu un grup de voluntari recrutați atunci, au urmat cursuri de formare, desfășurând inițial activități în centrul din București, iar din 2022 au început să lucreze cu copiii din parohie, ca parte a Centrului „Sfântul Nicolae” din Capitală. În 2025 au devenit centru local, oficial, al „Cercetașilor României”, iar în prezent pregătesc documentația pentru a căpăta și personalitate juridică. „Cercetășia este în esență o formă de educație non-formală, în cadrul căreia se desfășoară activități educative prin acțiune sau prin joacă, dacă ne referim la cei mici, care îi ajută pe copii să crească frumos, să devină responsabili, să aibă un rol activ în societate, să devină oameni mai buni, mai responsabili, din punct de vedere moral și duhovnicesc, cum își dorește de fapt și Biserica. Centrul nostru a fost înființat din dorința de a oferi tinerilor din comunitate un cadru educativ complementar școlii și educației de acasă. Noi nu predăm din manuale, ci învățăm prin faptă, prin exemplu și prin trăire directă. Misiunea noastră pornește de la trei piloni: educație, valori creștine și iubire față de natură, iar numele pe care l-am ales, «Sfinții Martiri Brâncoveni», ne amintește că exemplul personal și integritatea sunt mai puternice decât orice discurs. Noi suntem un centru de cercetășie cu specific ortodox. Și ne asumăm lucrul acesta. Desfășurăm activități săptămânale, pe grupe de vârstă: grupa celor mici, numită «Ramura Castorașilor», care cuprinde 25-30 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 7 ani, apoi «Ramura Lupișorilor», care cuprinde copii din clasele primare, în jur de 60 de copii, și grupa de «Temerari», care cuprinde elevi din clasele V-VIII, în care activează 34 de copii. Avem uniforme specifice și desfășurăm activități după o programă şi o pedagogie cercetășească. Pe voluntarii care vin în rândurile noastre îi formăm în cursuri de pedagogie cercetășească, animație, cursuri de prim ajutor etc.”, ne mărturisește părintele Ștefan.

Acțiunile „castorilor”, „lupișorilor” și „temerarilor”

„Misiunile” cercetașilor din Ghermănești se împart în câteva mari categorii: activități în natură (drumeții, tabere, orientare turistică/urbană etc.), prin care copiii și tinerii învață să se descurce în mediul natural și să îl respecte; activități de voluntariat și serviciu în comunitate, prin care cercetașii înțeleg concret ce înseamnă responsabilitatea față de cei din jur, și activități de dezvoltare personală (lucrul în echipă, leadership, prim ajutor, comunicare etc.).

Rezultatele acestor îndeletniciri se văd în timp. Cercetașii tind să devină tineri mai autonomi, mai responsabili, capabili să ia inițiative și să ajute oriunde pot. Obiectivul final al cercetașilor este să lase lumea un pic mai bună decât au găsit-o.

Cele mai importante evenimente ale anului cercetășesc sunt taberele de vară în natură (campuri), unde patrulele au ocazia să petreacă împreună 5-7 zile, timp în care montează corturi, rezolvă provocări, participă la olimpiade sportive, hike-uri în natură, misiuni de recunoaștere în comunitățile în care campează, participă la slujbele religioase în bisericile din comunitățile respective. Totul îi ajută să afle cum să lucreze împreună printr-o joacă serioasă într-un mediu controlat și sigur. Vorbim apoi de acțiuni de curățenie sau plantare de copaci, de ateliere tematice (noduri, supraviețuire în sălbăticie, întreținerea focului, prim ajutor etc.) și de jocuri prin care se stimulează comunicarea, rezolvarea celor mai mari lacune ale copiilor din ziua de azi: lipsa încrederii în sine, în capacitatea de a se deschide și de a-și exprima sincer sentimentele. „Cercetașii noștri desfășoară și activități filantropice în Căminul de bătrâni «Sfinții Ioachim și Ana» din Ghermănești, ajutăm copiii cu probleme din familiile defavorizate în cadrul acțiunii «Ajută un cercetaș», iar când avem activități în care preparăm hrană, parte din aceasta o împărțim celor nevoiași din comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. În fiecare an participăm cu cercetașii la Crosul pentru viață, care se desfășoară în București, în Parcul IOR. Iar unii dintre voluntarii noștri au luat parte și la activitățile prilejuite de sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Desfășurăm, de asemenea, activități de 1 Decembrie, împreună cu autoritățile locale din comunitatea noastră. Ne implicăm și în Concursul catehetic dedicat Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar. Pentru a ne desfășura activitățile cercetășești, folosim fonduri care provin din cotizații, donații și sponsorizări, din valorificarea unor obiecte confecționate de copii, fiind din acest punct de vedere independenți de parohie”, ne mai spune părintele Ștefan.

Comunicare, comuniune și cooperare

Eugen Mitrică este lider voluntar în cadrul Centrului local de cercetășie „Sfinții Martiri Brâncoveni” din 2023: „În cadrul centrului nostru activăm 35 de voluntari. Fiecare dintre noi avem obligativitatea ca în cadrul unei patrule sau a unei cabane să existe minimum doi lideri voluntari, dintre care unul trebuie să fie fată. Ne desfășurăm activitatea după reguli foarte stricte, legate de siguranța fiecărui cercetaș. Eu vin din Balotești. Împreună căutăm să identificăm activități diferite față de ceea ce fac de regulă copiii și tinerii în ziua de astăzi. Am venit aici cu copilul, ne-a plăcut și am îmbrățișat această activitate, mai ales că eu am fost cadru militar. Am dorit ca și copilul meu să aibă o coeziune de grup, așa cum am avut-o eu în armată. Este minunat să vezi copii care socializează și altfel decât prin intermediul gadgeturilor, care le-au înlocuit aproape în întregime comunicarea directă. În ziua de astăzi este greu să implementezi anumite valori în rândul copiilor și tinerilor care devin dependenți de telefoane. Prin ceea ce facem noi, încercăm să completăm pregătirea copiilor și tinerilor prin educație non-formală, prin cea de acasă, prin jocuri în natură și prin exemplul propriu, în așa fel încât ei să respecte valorile morale, natura și să facă față oricăror provocări din viața lor”.

La rândul său, Mihail Bostan, voluntar, lider al Ramurei „Castorașilor”, care a venit la întâlnirea cu noi însoțit de fiul Petru, unul dintre cei mai mici „castorași”, ne-a mărturisit: „Când ne permite vremea, desfășurăm jocuri în aer liber, îi învățăm pe copii să lucreze în echipă, să aibă încredere unii în alții, să se ajute reciproc, să respecte natura și pe cei din jurul lor. Când nu ne permite vremea, ne desfășurăm activitățile într-un spațiu închiriat în Casa de cultură «Antim Ivireanul» din Ghermănești. Astfel stimulăm dezvoltarea unor relații de prietenie, de comunitate și comuniune în Biserică. Acesta este unul din principalele obiective ale noastre. Copiii învață să prețuiască principiile cercetășiei, care în definitiv au o esență creștină, începând chiar cu Legea cercetașului care stipulează că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și să respectăm patria noastră, România. Întreaga activitate de cer­cetășie are un pronunțat caracter formativ”.

Ca proiecte de viitor, Centrul local de cercetășie „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Ghermănești dorește să amenajeze un loc de activități în natură, să le continue pe cele de ecologizare și plantare de copaci, să încheie parteneriate cu noi centre și parteneri care le împărtășesc misiunea. Și-și propune să adere la Organizația DESMOS (din care Organizația națională „Cercetașii României” face parte), care promovează în paralel principiile frăției între cercetași și dimensiunea spirituală a credinței ortodoxe, încurajând cooperarea cu Bisericile Ortodoxe la nivel mondial.

Din cauza conflictului din Iran, Întâlnirea Internațională a Organizației DESMOS, a centrelor locale de cercetășie din întreaga lume, care trebuia să se desfășoare în aprilie la Snagov, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost amânată, membrii din boardurile de conducere din Israel, din Liban, din Iordania nemaiputând veni.

Iată cum într-o comunitate rurală ilfoveană preotul și voluntarii transferă flacără din flacăra lor, înzestrându-i pe copii și tineri cu cunoștințe, cu morală și credință în Dumnezeu, învățându-i, înainte de toate, să fie buni, să facă față prezentului din ce în ce mai violent, mai rece, mai fără de repere, înstrăinat și rătăcitor. Cu alte cuvinte, îi învață „tehnica” zborului ca să devină stăpâni peste zare.