Sclipirile Luminii: Biserica „Sfântul Ioan Rusul” din cartierul bucureştean Brâncuşi

În vremuri trăite în grabă, cu multe greutăţi şi incertitudini, ce ne umbresc adeseori bucuria de a primi senini viaţa, există oameni care aleg să spună „da” cu responsabilitate şi iubire fiecărui copil. Preotul Dănuţ Braharu şi preoteasa Andreea sunt „mamă” şi „tată” nu pentru unul, doi sau trei copii, ci pentru zece; şi nu din întâmplare, ci din convingerea că viaţa este un dar de la Dumnezeu care trebuie ocrotit chiar şi atunci când alţii nu mai pot să o facă. „Avem o familie mare cu zece copii, iar cu voia lui Dumnezeu unsprezece din vara aceasta. În urmă cu cinci ani ne-am deschis nu doar uşa, ci şi inima pentru patru dintre fraţi... aveam deja un copil înfiat, trei ai noştri şi soţia însărcinată. Ulterior am mai fost binecuvântaţi cu un copil”, povesteşte părintele Braharu.