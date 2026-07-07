Centrul „Sfântul Nicolae” din Sighişoara, şcoală pentru sufletele copiilor

Cel mai vechi centru parohial pentru copii din Sighişoara primeşte săptămânal grupuri de elevi la activităţi catehetice, educative, meditaţii sau concursuri. Aflat în apropierea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Sighişoara, Centrul cultural-catehetic „Sfântul Nicolae”, ctitorit şi coordonat de preotul paroh Antonel Crăciun, este o adevărată şcoală, unde copiii învaţă tainele credinţei ortodoxe şi tradiţiile străbune.

Centrul „Sfântul Nicolae” are deja o tradiţie îndelungată în comunitatea din Sighişoara, unde există în prezent mai multe centre parohiale dedicate activităţilor cu cei mici. În anii în care nu exista în oraşul transilvănean decât Centrul „Sfântul Nicolae” din Parohia Sighişoara VI, generaţii de copii au trecut pe aici şi au învăţat atât de multe despre credinţa ortodoxă, au fost ajutaţi în parcursul lor şcolar, au avut parte de multe alte activităţi organizate în tinda Bisericii. Toate acestea au contribuit esenţial la formarea caracterului tinerilor din această parte a ţării. Cu siguranţă, mulţi dintre aceştia au întemeiat familii creştine, au devenit, la rândul lor, părinţi, iar copiii lor sunt educaţi în acelaşi spirit al credinţei, al valorilor morale şi al tradiţiilor româneşti.

Aşezământul a fost înfiinţat în toamna anului 2009, în Parohia Sighişoara VI, în incinta Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”, iar ctitorul şi coordonatorul acestuia este preotul paroh Antonel Crăciun. Acesta şi‑a dorit, încă de la înfiinţarea centrului, să fie un loc care să ofere sprijin real copiilor, să fie o altfel de şcoală, în care să înveţe mai multe despre lucruri de suflet, dar şi să fie îndrumaţi şi ajutaţi în parcursul lor şcolar, prin meditaţii gratuite la diferite discipline. Centrul a fost, astfel, de la început, un loc unde credinţa şi cunoaşterea şi‑au dat mâna pentru a le oferi celor mici şansa de a devenit adulţi responsabili şi educaţi.

„La începutul activităţii centrului, am lucrat cu 80‑90 de copii. Am avut iniţial o clădire oferită de Primăria Sighişoara, cu două săli de curs. În prezent, din cauze demografice, avem 32 de copii înscrişi la activităţile noastre, iar frecvenţa fiecăruia este relativă, pentru că se mai îmbolnăvesc, mai răcesc, dar niciodată nu am avut sub 20 de copii la o activitate. În fiecare sâmbătă, copiii se adună la centru şi facem cateheze cu ei, meditaţii la discipline şcolare, precum şi alte activităţi educative. Organizăm periodic şi concursuri, la care sunt prezente şi familiile acestora, şi încercăm de fiecare dată să avem un dialog cu membrii familiei şi să‑i implicăm în toate aceste activităţi. Obiectivul nostru, în această perioadă, este să prevenim abandonul şcolar. Copiii care participă la activităţi au vârste cuprinse între 6 şi 14 ani. În ultimii doi ani, am scăzut puţin vârsta, pentru că nu mai avem atât de mulţi copii în comunitate. În plus, celelalte parohii din oraş au înfiinţat la rândul lor centre catehetice, iar acum participă la activităţile din centrul nostru doar elevi din parohia noastră”, ne‑a spus preotul Antonel Crăciun.

Masă caldă pentru copii

La fiecare activitate, cei mici primesc din partea parohiei şi o masă caldă. Enoriaşii Parohiei Sighişoara VI vin în sprijinul activităţilor cu elevii la Centrul cultural‑catehetic „Sfântul Nicolae” şi oferă masa caldă pentru cei mici, demonstrând spirit comunitar şi dragoste faţă de ei. Gestul caritabil venit din comunitate contribuie foarte mult la apropierea copiilor de Sfânta Biserică şi de activităţile pe care Centrul „Sfântul Nicolae” le desfăşoară săptămânal.

„În fiecare sâmbătă, atunci când avem activităţi cu cei mici, le oferim din darul oamenilor o masă la prânz. În parohia noastră, oamenii care vin să facă parastase pentru cei dragi lor trecuţi în veşnicie aduc mâncare pentru copiii de la centrul nostru. Credincioşii aduc mâncare în caserole, pe care le ducem în sălile de curs şi, astfel, fiecare copil primeşte mâncare, timp în care spunem o rugăciune sau o poveste. I‑am învăţat pe copii să deschidă Cazania şi să citească din ea. În acest fel, îi aşezăm şi într‑o oarecare disciplină în timpul în care consumă mâncarea. Copiii sunt foarte atenţi, pentru că, după ce au încheiat, ca să‑şi facă siesta puţin, povestim cu ei ce s‑a înţeles din ce s‑a citit în Cazanie, aflăm care sunt ideile de acolo şi dacă pleacă acasă cu 3‑4 idei reţinute, eu sunt mulţumit. Copiii participă cu drag la activităţile noastre, mai ales că nu au alte alternative în zonă. Există o grădiniţă lângă centrul nostru, însă nu‑i putem primi la activităţi pe preşcolarii de acolo, deoarece sunt prea mici. În schimb, merg eu la ei, la fiecare grupă, în fiecare săptămână, şi le spun o poveste, vorbesc cu ei, pentru a se obişnui cu mine. Micuţii aceştia mă vizitează duminica şi în sărbători pentru a se împărtăşi şi mă bucur foarte mult că sunt aduşi la biserica noastră de educatoarele lor”, precizează pr. Antonel Crăciun.

Model pentru alte comunităţile parohiale

Activităţile Centrului cultural‑educaţional „Sfântul Ierarh Nicolae” sunt foarte bine primite în comunitate şi de mare folos pentru copii şi familiile lor. Centrul a fost model pentru celelalte comunităţi parohiale din Sighişoara, iar din experienţa preotului paroh Antonel Crăciun şi a voluntarilor au avut de învăţat şi ceilalţi preoţi şi credincioşi de la bisericile din oraş. Centrul parohial a fost, cu siguranţă, cel mai bun exemplu de colaborare şi deschidere faţă de educaţia copiilor din oraşul Sighişoara, în spiritul credinţei ortodoxe şi al valorilor morale de care societatea actuală are tot mai multă nevoie.

„A fost primul centru catehetic parohial înfiinţat în Sighişoara, iar activitatea noastră i‑a încurajat pe ceilalţi fraţi slujitori ai Sfântului Altar să înfiinţeze asemenea centre în parohiile lor. Ani buni, numai noi am avut un centru pentru copii în parohie şi veneau preoţii să ne întrebe ce activităţi facem, iar eu îi invitam să participe şi să vadă cum lucrăm cu cei mici. Deşi lucrul cu ei necesită răbdare, pregătire, disponibilitate şi deschidere faţă de curiozităţile lor, faţă de întrebările lor, preoţii au găsit resursele necesare pentru a deschide la rândul lor astfel de aşezăminte. Sunt implicaţi, de asemenea, şi mulţi profesori de religie, care desfășoară diverse programe cu copiii, cum ar fi pregătirea pentru cântatul în cor şi alte activități care au adus dinamică în parohii”, subliniază pr. Antonel Crăciun.

Filantropie şi sprijin în comunitate

Pe lângă activităţile catehetice şi educative, copiii participă şi la competiţii sportive, campionate de şah, tenis de masă şi multe alte activităţi recreative, în care sunt implicate şi familiile din care provin. Tot pentru copii şi pentru familiie lor sunt organizate periodic pelerinaje la mănăstiri şi excursii în diverse zone de mare însemnătate geografică sau istorică. Activităţile sunt menite să angreneze familiile în viaţa parohială, alături de programul liturgic‑duhovnicesc specific oricărei comunităţi ecleziastice.

Centrul „Sfântul Nicolae” este locul de unde pornesc şi activităţile social‑filantropice din comunitatea parohială. Aici sunt colectate ajutoare pentru persoanele nevoiaşe din comunitate, pentru a fi distribuite mai apoi celor care au mare nevoie de ajutorul semenilor. Meditaţiile gratuite oferite copiilor din medii defavorizate se oferă prin voluntariat la discipline precum limba română, matematică, fizică sau limbi străine.

„Bucuria măsurabilă este la nivelul copilului, dar şi la feedback‑ul care vine de la familia lui. Nu încercăm să facem reclamă din activităţile noastre, pentru că ne desfăşurăm misiunea după principiul «Să nu ştie dreapta ce face stânga», însă ne bucurăm nespus de mult când avem reacţii pozitive din partea celor mici şi a familiilor lor”, spune pr. Antonel Crăciun.

Ctitorie pentru veşnicie

Parohia Sighişoara VI a fost înfiinţată în anul 1998, în sud‑vestul municipiului Sighişoara, între Dealul „Vârtej” al cetăţii Sighişoara şi Valea Şaeşului, într‑o parte frumoasă şi liniştită a oraşului, o zonă de case. Parohia este străbătută de drumul judeţean 106 care face legătura cu centrul vechi al oraşului, încât este uşor accesibilă celor care vizitează cetatea medievală a Sighişoarei. Pe lângă obiectivele turistice din renumitul oraş, vizitatorii au posibilitatea să se închine şi în lăcaşul de cult ridicat cu multă trudă în această parohie. Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” a fost construită în perioada 2001‑2006, piatra de temelie fiind sfinţită şi aşezată de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, la acea vreme Arhiepiscop al Alba Iuliei.

După cum aflăm din monografia lăcaşului de cult, planul arhitectural a fost realizat de arhitectul Grigore Filimon din Alba Iulia, iar calculele de rezistenţă au fost asigurate de inginerul Emil Oltean din Sibiu. Biserica se înscrie într‑un sistem de proporţii şi ornamente specifice stilului lăcaşurilor de cult tradiţionale cu o singură cupolă, pantocrator, cu pridvorul deschis. În ansamblu, biserica este o construcţie din beton armat cu zidărie portantă, de cărămidă, şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă metalică. Nu are dimensiuni foarte mari, dar impresionează prin frumuseţea arhitecturală, a detaliilor şi a picturilor. Lăcaşul de cult are lungimea de 25 m, iar lăţimea maximă la abside este de 12,50 m. Pronaosul are lăţimea de 9,50 m la interior, iar înălţimea sub arcade este de 7,00 m de la cota „+/‑0,00” şi respectiv 16,50 m la cupolă, exclusiv crucea.

Pictura este realizată în tehnica „fresco” tradiţională şi a fost făcută în perioada 2007‑2010 de pictorul Tudorel Ciuhureanu din Bucureşti. Clopotniţa şi corpul de clădire destinat activităţilor Centrului cultural‑catehetic „Sfântul Nicolae” au fost construite în perioada 2008‑2011. Proiectul a fost executat de arhitectul Alexandru Vlaicu din Bucureşti, iar calculele de rezistenţă au fost asigurate de inginerul Ilie Nan din Sighişoara.

Târnosirea lăcaşului de cult a fost săvârşită în anul 2020, de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Pentru râvna misionară de care a dat dovadă în toţi aceşti ani, preotul paroh Antonel Crăciun a fost hirotesit iconom stavrofor.

Mai trebuie menţionat faptul că, deşi lucrările de ridicare a lăcaşului de cult şi de organizare a parohiei au fost ample şi au concentrat o mare parte din atenţia şi activitatea preotului paroh, a Consiliului parohial şi a Adunării parohiale, încă de la început a fost acordată multă atenţie şi activităţilor misionare şi pastorale din comunitate. A fost organizat un grup de cateheză dedicat în principal copiilor și tinerilor din parohie, iar pentru vârstnici și pentru alți membri ai comunității au fost desfășurate diverse activități. Periodic s‑au organizat pelerinaje la mănăstirile vechi, cu tradiţie, seri duhovniceşti şi multe alte activităţi.