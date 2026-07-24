Sclipirile Luminii: Biserica „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamţ

Dacă până mai ieri, când plecai pentru o zi din satele bănățene spre Timișoara, Făget sau spre Lugoj și spuneai că mergi la oraș, erai așteptat seara în sat să povestești ce ai mai auzit nou și ce mai
- 26 Iul, 2026
Prin secolul al IV-lea al erei creștine, în cetatea Emesa din Siria, rugăciunea se zidea scurgându-se din condeiul unui smerit diacon, Roman Melodul, „zidindu-se în trepte pline de grație, ca un mozaic de lumini tăcute, atrase tainic de Lumina cea neapusă de dincolo de zările lumii”, cum frumos spune doamna profesoară Corina Luminița Căluian. În această stare de zidire ne-am aflat și noi, recent, rugându-ne în Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”-Paltinul, de la Cota 1200, Piscul Negru, de pe Transfăgărășan, din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, care, astăzi, 20 iulie, își sărbătorește ocrotitorul.20 Iul, 2026
- 17 Iul, 2026
Există preoţi care slujesc lui Dumnezeu şi Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos nu doar prin misiunea sacerdotală şi duhovnicească, ci şi prin alte chemări. Astăzi cunoaştem trei preoţi din Arhiepiscopia Sibiului care au primit minunatul dar de la Dumnezeu de a deveni pictori bisericeşti: părintele Gheorghe Răşoiu, paroh la Viscri, judeţul Braşov, părintele Ciprian Adomnicăi, paroh la Braşovul Vechi 2, şi părintele Adrian Grosu, paroh la Teliu, judeţul Braşov. Cei trei preoţi au pictat împreună capela noii reşedinţe mitropolitane din Sibiu, iar doi dintre ei au pictat împreună bisericile din satele Şoarş şi Văleni, judeţul Braşov.17 Iul, 2026
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