„Diaconia”-filiala Tamași, din grijă pentru copii și bătrâni

Unul dintre cele mai importante atribute divine este bunătatea, care exprimă relația lui Dumnezeu cu oamenii. Însușirea acestei trăsături se manifestă concret prin grija pe care trebuie să o acordăm celor săraci, văduvelor, orfanilor, copiilor și, în general, celor aflați în dificultate. Realită­țile sociale din Parohia Tamași, comuna Corbeanca, Protopopiatul Ilfov Nord, din Arhiepiscopia Bucureștilor, au determinat înființarea în această enorie a unui centru de zi pentru copii și a unei filiale a Asociației „Diaconia”, care se îngrijește de copiii și bătrânii lipsiți de posibi­lități materiale.

Tensiunile generate de creșterea prețurilor, de­precierea monedei naționale și incertitudinile legate de piața muncii au făcut ca mai bine de 60 la sută dintre români să se descurce în prezent mult mai greu față de anul trecut, după cum arată majoritatea sondajelor de opinie. Această realitate dramatică afectează grav societatea, viața de zi cu zi a cetățenilor, la care se adaugă îngrijorările cu privire la escaladarea conflictelor militare, care tulbură profund populația. În acest context, apa­ri­ția unui centru de zi pentru copii și a unei filiale a Asociației „Dia­conia” în Parohia Tamași a fost o necesitate, evenimentul punând în evidență grija permanentă pe care Biserica o acordă familiilor, bătrânilor și copiilor care, în condițiile grele prin care trece societatea, nu se mai pot descurca din punct de vedere material și financiar.

Grijă deosebită pentru copii

Parohia Tamași, din comuna Corbeanca, a cărei biserică are trei hramuri, „Sfântul Ierarh Nicolae”, „Duminica Femeilor Mironosițe” și „Sfântul Gheorghe Pelerinul”, adună aproximativ 600 de familii. În această enorie trăiesc mulți vârst­nici, cu pensii mici, sau care au rămas singuri, ori au fost uitați de copiii plecați la muncă prin străinătate, dar și copii ale căror familii nu mai pot face față problemelor vieții din ce în ce mai dificile. Părintele paroh Cosmin Manea este fiu al acestui sat, în care slujește din 2015, iar din 2019 este paroh. Alături îl are pe părintele coslujitor Bogdan Ștefan Benghescu. Împreună gândesc forme și metode pastorale actuale, concrete, care să răspundă nevoilor și așteptărilor acestor categorii de enoriași. „În iarna anului 2023, cu prilejul hramului istoric, închinat Sfântului Ierarh Nicolae, au fost aduse la cererea noastră moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul. După acest moment, în ianuarie 2024, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Sfântului Gheorghe Pelerinul, am pus bazele unui centru de zi și am înființat Asociația «Diaconia»-filiala Tamași. De atunci și până în prezent, cu excepția perioadelor de vacanță, de luni până vineri, între 15 și 20 de copii din comunitatea noastră beneficiază, în cadrul asociației, de o masă caldă, își fac temele în pre­zența unui cadru didactic de la școala din sat și participă săptămânal la cursuri de limba engleză și desen”, ne mărturisește părintele paroh Cosmin Manea.

Pe lângă acestea, în cadrul centrului s-au mai desfășurat cursuri de IT și șah. Majoritatea copiilor provin din medii defavorizate, familii cu mulți copii, unii dintre ei crescuți doar de bunici, și familii monoparentale.

Prin grija preoților, copiii au participat în vacanțele de vară și de iarnă la tabere organizate la mare și la munte. Toate aceste activități sunt susținute de parohie și de filiala parohială a Asociației „Diaconia” cu fonduri obținute din donații și sponsorizări.

Dar din dar

Prin definiție, filantropul este iubitor și prieten devotat al oamenilor, este făptuitor al binelui social, creator de bunuri materiale și spirituale. Este omul solidar, empatic, darnic, mărinimos, generos, este binefăcător, caritabil și milos. Filantropul dăruie și se dă­ruiește. În această sumară defini­ție a omului iubitor de semeni încadrăm și alte fapte care se petrec în parohie, precum oferirea de daruri copiilor cu prilejul marilor sărbători religioase de peste an, dăruirea lunară a aproximativ 20 de pachete cu alimente de bază și produse din carne mai multor familii din sat. „Permanent la sediul asociației se colectează haine, încăl­­țăminte, jucării și obiecte de mobilier, care sunt sortate și distribuite persoanelor aflate în nevoie. Atât parohia, cât și asociația sunt implicate activ în viața comu­nității, iar în ultimul an au sprijinit mai multe familii prin oferirea de lemne pentru foc, mașini de spălat, sobe de teracotă pentru încălzire și boilere electrice”, ne mai spune părintele paroh.

Sărbătorile creștine sunt prilej nu numai de bucurie, ci și de socializare în comunitate. Enumerăm în acest sens servirea în comun a tradiționalilor mucenici de sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, oferiți de Ramona Lazăr și de o cofetărie din comunitate. Remarcăm de asemenea participarea copiilor la un atelier special dedicat vieții și activității marelui sculptor român Constantin Brâncuși, desfășurat împreună cu un cadru didactic al școlii. În această primăvară, parohia împreună cu Asociația „Diaconia”-filiala Tamași au împărțit în sat 15 pachete cu produse de bază mai multor familii. În perioada rece, cu ajutorul voluntarilor, au fost reparate ferestrele de PVC și ușile a două familii nevoiașe, îmbunătă­țindu-li-se astfel condițiile de trai și siguranța locuinței. „Pentru copii, fiecare astfel de moment înseamnă sprijin, încurajare, multă căldură sufletească și contribuie la susținerea parcursului educa­țional și la crearea unui mediu sigur, prietenos și motivant pentru fiecare dintre ei. De aceea le mul­țumim tuturor celor care sunt alături de noi și de acești copii minu­nați, pentru sprijin și dedicare”, ne mai spune părintele Cosmin Manea.

Pastorația celor în vârstă

Prezența unui număr important de bătrâni în parohie necesită o activitate intensă din partea preo­ților slujitori. „Pastorația celor în vârstă este foarte importantă și reprezintă o mare provocare pentru noi, slujitorii Bisericii. De aceea căutăm să identificăm forme viabile de ajutorare și apropiere de ei, pentru a-i păstra activi în comu­nitatea parohială. Astfel, celor nevoiași, lunar, le oferim produse alimentare, articole de igienă și multe alte bunuri. În această muncă suntem ajutați de voluntari din parohie, tineri și copii. Socializarea este o altă formă de pastorație pe care o folosim. Atât eu, cât și părintele coslujitor îi vizităm pe cei în vârstă, care din cauza bolilor nu mai pot ajunge la biserică, discutăm cu ei, îi spovedim și îi îm­păr­tășim. Dar ne întâlnim și cu alți enoriași, oameni apropiați Bisericii, care prin activitatea lor sprijină lucrarea noastră pastorală”, adaugă părintele Manea.

Într-o altă parte a parohiei, într-un cartier înființat cu câțiva ani în urmă, funcționează Căminul pentru persoane vârstnice „Sfinţii Zaharia și Filofteia”, în care sunt îngrijiți câteva zeci de bătrâni. Aici merge foarte des părintele paroh să vorbească, să-i cunoască pe noii săi enoriași. „Când ajung aici, vin oameni la mine încărcați de frământări, de suferințe, uneori nemărturisite, trăite în tăcere, în smerenie. De aceea, de fiecare dată încerc să-i îmbărbătez, să-i con­știen­tizez că Hristos este darul cel mai mare al vieții pe care îl oferă Biserica. Atunci când este posibil, la ini­țiativa administratorilor căminului, rezidenții vin la biserica noastră. Apoi, împreună, mergem pe la bătrânii din sat, cărora le oferă darurile lor, se cunosc, vorbesc cu ei, se fotografiază, îmbărbătându-se reciproc, înfiripând chiar prietenii. Mi se pare un lucru extraordinar de util și frumos, care aduce bucurie și consistență misiunii noastre pastorale. Cu câțiva ani în urmă, am descoperit în cămin o bătrânică atât de evlavioasă, încât și-a organizat cămăruța ca o chilie, și-a adus de acasă icoane, și trăia asemenea maicilor. Mi-a mărturisit că avea două fete, una locuia în străinătate, dar cea care a rămas în țară a cam uitat de ea. Prezența preotului în acest cămin reprezintă, din ceea ce văd eu, o bucurie, dar și un îndemn la smerenie și credință pentru majoritatea celor care locuiesc aici”, ne mai spune părintele.

Un plus de bine și normalitate

După o caracterizare plastică a părintelui Petru Moga, „pastorația este mai degrabă o artă decât o știință, preotul fiind solicitat să găsească soluții adecvate cazului și cazurilor, cu resurse de inventivitate asemănătoare creatorului de artă”. În acest adevăr, credem, se cuprinde și lucrarea pastorală din Parohia Tamași. Mai ales în aceste vremuri când probleme social-economice nerezolvate de zeci de ani, corupția, nedreptățile sociale, instabilitatea financiară, șomajul, abandonul școlar, polarizarea socie­tății sau blocarea reformelor, erodează încrederea socială și facilitează apariția demobilizării civice. Și, ceea ce este foarte grav, se pierde sensul colectiv al acțiunilor și res­pon­­sabilităților, mulți dintre semeni încercând să acționeze și să se protejeze individual.

Într-un asemenea context complicat, „dominat de o mentalitate individualistă, care minimalizează rolul primordial al familiei în educarea copiilor și îl subordonează intereselor efemere și materialiste ale individului și societății”, cum spune Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, activitatea unor insti­tuții sociale ale Bisericii, precum centrele sociale și Asociația „Diaconia”, aduce un plus de bine copiilor și celor în vârstă, o firească normalitate, și o necesară apropiere de Dumnezeu, Creatorul lumii.