Pelerinaj istoric în comunităţi ortodoxe româneşti din SUA

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, în perioada 26 septembrie - 12 octombrie, racla cu mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae şi fragmente din moaştele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu au fost purtate în mai multe comunităţi româneşti de peste Ocean.

Moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu au fost dăruite de Patriarhul României pentru două comunităţi creştin-ortodoxe de români: Misiunea „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Fairfield, Connecticut, păstorită de părintele paroh Mihai Faur şi Biserica „Învierea Domnului” din San Francisco, unde paroh este părintele Octavian Mahler. Acest lucru arată faptul că Preafericirea Sa doreşte să facă cunoscută în diasporă evlavia românilor pentru aceşti mari martiri pe care îi are neamul nostru românesc şi Biserica noastră Ortodoxă Română. Tocmai de aceea bucuria a fost deplină.

Primire emoționantă și frumoasă la Chicago

Itinerarul spiritual a reprezentat o mare bucurie duhovnicească pentru clerul şi credincioşii ortodocşi români din Statele Unite ale Americii. Nu întâmplător, Părintele Patriarh Daniel a binecuvântat acest pelerinaj în anul în care se împlinesc două decenii de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae. Tocmai de aceea, primul popas pe care l-am făcut a fost la Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Chicago, acolo unde personal ierarhul a întâmpinat sfintele odoare în seara de luni, 26 septembrie, în ziua de pomenire a Sfântului Voievod Neagoe Basarab.

Marţi, 27 septembrie, Sfânta Liturghie din ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești, a fost săvârşită de un sobor de clerici condus de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae. Deşi au fost zile de lucru din timpul săptămânii - luni şi marţi -, credincioşii au participat în număr mare la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, dar şi seara la slujbele de Acatist. Aici am mulţumit Părintelui Mitropolit Nicolae şi comunităţii de români pentru primirea călduroasă și plină de bucurie pe care au făcut-o delegației purtătoare de sfinte odoare.

Închinare la moaştele Sfântului Ioan Maximovici

De la Chicago am plecat pe calea aerului către San Francisco. În drumul de la aeroport către locul unde eram cazați, gazda noastră, părintele Octavian Mahler, parohul Bisericii „Învierea Domnului și Sfânta Icoană a Maicii Domnului din Hawaii”, ne-a propus un scurt popas de reculegere la biserica unde se află moaștele întregi ale Sfântului Ioan Maximovici din San Francisco. A fost o întâlnire de mare emoție. Nu vă pot descrie în cuvinte trăirile petrecute aici atunci când, pentru câteva minute, mâna Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei a fost așezată deasupra raclei altui sfânt ierarh, cu voia Domnului, făcător de multe minuni. Totul s-a prefăcut în lumină.

În San Francisco am găsit o comunitate frumoasă de români ortodocşi care m-au impresionat. De acolo am mers într-un maraton duhovnicesc care s-a întins pe aproape 10.000 de kilometri în trei state americane: Illinois, California şi Washington. Gazda noastră, alături de părintele Octavian Mahler, a fost doamna doctor Felicia Radu Rădulescu. Amândurora le mulţumim şi pe această cale pentru ospitalitate şi pentru eforturile pe care le-au făcut ca să susţină deplasările noastre pentru a ajunge cu bine, la timp, în fiecare comunitate. În fiecare zi am avut programul stabilit la minut pentru a cuprinde toate comunităţile care ne-au solicitat prezenţa, ţinând cont că distanţele erau foarte mari.

În ziua de prăznuire a Acoperământului Maicii Domnului, sâmbătă, 1 octombrie, am slujit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfânta Cruce” din San Jose-California, păstorită de părintele paroh Constantin Lăpuștea și de părintele coslujitor Florin Lăpuștea, într-o atmosferă emoționantă, într-un duh de bucurie și frățietate românească și ortodoxă. A doua zi, duminică, 2 octombrie, am slujit la Biserica „Învierea Domnului” din Sacramento-California, împreună cu părintele paroh Alin Galoanță, într-o comunitate ortodoxă extrem de primitoare.

Râuri de oameni închinători la Seattle

De luni, 3 octombrie, până miercuri, 5 octombrie, ne-am aflat la Seattle, statul Washing­ton, oaspeţi ai comunităţii conduse de părintele paroh Ștefan Drăgoi. După o primire frumoasă, la Biserica Sfinților Ioachim și Ana din Seattle, cu sobor de preoți de diferite naționalități, de la mai multe biserici din statul Washington, moaștele au fost așezate spre cinstire în fața Sfântului Altar, unde au rămas toată ziua, până târziu spre seară, întrucât au fost prezenţi creștini din metropolă, unii chiar și din Vancouver-Canada. Timp de nouă ore au curs râuri de oameni ca să cinstească mâna Sfântului Ierarh Nicolae și moaștele Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu.

A urmat o întâlnire de suflet la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Upland-Los Angeles. Pe această cale mulțumim bunului părinte arhimandrit Nicodim Bibarţ, precum și credincioșilor ortodocși români și de alte naționalități, pentru emoționanta primire.

Peste tot am întâlnit oameni fericiţi pentru această binecuvântare pe care au acordat-o Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae. Românii, deopotrivă clerici şi credincioşi, au mulţumit unanim pentru această vizită istorică în America. Printre ei erau oameni în vârstă sau bolnavi care niciodată n-ar fi putut ajunge în România să cinstească aceste sfinte odoare. Au rămas multe comunităţi care şi-ar fi dorit să ne primească, dar întrucât nu erau înscrise în program, nu am putut să le vizităm.

Moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu pentru românii din San Francisco

Sâmbătă, 8 octombrie, ne-am întors cu sfintele odoare la Sacramento, de data aceasta la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, unde paroh este părintele Rareș Onofrei. După primirea oficială a delegației am participat la programul liturgic, urmat de un cuvânt de învățătură, în prezența clericilor și a credin­cioșilor români, americani și de alte națio­nalități.

În cursul după-amiezii ne-am întors la San Francisco. Duminică, 9 octombrie, am participat la hramul de toamnă al Bisericii „Învierea Domnului şi Icoana Maicii Domnului din Hawaii”. Aici a avut loc un bogat program liturgic, stabilit de părintele paroh Octavian Mahler. La finalul Sfintei Liturghii am susţinut conferinţa intitulată „Martirajul creștin, apoteoza întâlnirii omului cu Dumnezeu”, în prezența unei numeroase asistențe. Cu acest prilej, comunitatea românească a primit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, darul de mult preț duhovnicesc: o raclă cu un fragment din moaștele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu.

La finalul acestui maraton duhovnicesc, petrecut pe meleaguri americane, am trăit momente unice la San Francisco. Înainte de a ne întoarce în țară, icoana Maicii Domnului din Hawaii, izvorâtoare de mir și făcătoare de minuni, s-a întâlnit cu mâna Sfântului Nicolae, ierarhul chip al blândeților, apărătorul credinţei și al învățăturii despre cinstirea Maicii Domnului în Biserică. Îi mulțumim încă o dată părintelui diacon Nectarie, care a venit din Hawaii pentru o întâlnire atât de tainică, sfântă și binecuvântată. De asemenea, mulțumim părintelui Octavian Mahler pentru mijlocirea acestui eveniment istoric. O mare și frumoasă surpriză pentru noi a fost faptul că părintele Nectarie ne-a dăruit o copie a Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Hawaii și câteva sticluțe cu mir ce a curs din acest minunat odor.

M-a impresionat foarte mult întâlnirea în mai multe parohii cu mulţi americani convertiţi la Ortodoxie. Aceştia erau în bună rânduială, aproape primii la primirea sfintelor odoare, un lucru excepţional. Oameni trăitori, nu ortodocşi de conjunctură. De asemenea, au participat ortodocşi din comunităţile Bisericilor Ortodoxe surori: slavi, greci, antiohieni etc., care au venit datorită evlaviei pe care o au la Sfântul Ierarh Nicolae, dar cu acest prilej au aflat şi despre viaţa Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

Orthodox Christianity, unul dintre cele mai mari site-uri de profil, a relatat această aducere a mâinii Sfântului Ierarh Nicolae şi a moaştelor Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu în pelerinaj în Statele Unite ale Americii. Se fac cunoscute în felul acesta spiritualitatea noastră ortodoxă şi faptul că în Bucureşti, capitala României, se găseşte acest odor de mare preţ şi că noi, românii, cinstim mari sfinţi cum sunt Martirii Brâncoveni. Ei sunt mari pentru întreaga creştinătate ortodoxă.

A fost realmente o experienţă unică, foarte frumoasă, şi o bucurie foarte mare pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, prin ­înalta sa binecuvântare, a dăruit-o clerului şi credincioşilor din Statele Unite ale Americii.