„Pro-viață ești atunci când susții atât mama, cât și copilul”

Una dintre cele mai frumoase lecții ale slujirii aproapelui este atunci când, încercând să fii sprijin pentru o mamă, un copil, o familie sau un bolnav, descoperi că binele se întoarce tainic și asupra ta. O astfel de mărturisire a făcut tânăra Maria Bodale, absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”, specializarea Asistenţă Socială, şi preşedintă a Asociaţiei „Studenţi pentru viaţă” - filiala Iaşi. Membrii acestei asociaţii, studenţi la diferite universităţi din Iaşi, sunt mărturisitori ai speranţei ce va rodi negreşit în sufletul celor ce, cu credinţă, privesc viaţa ca pe un dar de la Dumnezeu, indiferent de poverile pe care uneori sunt nevoiţi să le poarte pe umeri.

Familia rămâne locul în care omul învață să iubească, să se jertfească și să primească darul vieții, însă nu de fiecare dată copilul vine pe lume însoţit de ambii părinți care să îl poarte pe braţe, în rugăciune şi siguranţă. De multe ori se întâmplă ca, în faţa unor situaţii neprevăzute şi grele, o femeie şi un bărbat să fie puşi să aleagă, dar să regrete mai târziu alegerea pe care au făcut-o, deoarece la acel momentul critic nu au avut acces la informaţii complete ori le-a lipsit umărul pe care să-şi aşeze gândurile negre. Un sprijin de nădejde este și comunitatea Asociației „Studenți pentru viață”, alcătuită din tineri care poate nu sunt încă trecuți prin viață, dar sunt, cu convingere, pentru viață.

Pentru Maria Bodale, președinta Asociației „Studenți pentru viață” - filiala Iași și absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”, specializarea Asistență Socială, drumul către această misiune de sprijinire a vieţii a început în anii liceului, într-un loc care a marcat formarea multor generații de tineri: Mănăstirea Putna. În anul 2021, cu prilejul manifestărilor dedicate „Serbării de la Putna - 150 de ani”, Maria a cunoscut mai mulți tineri implicați în asociația pentru promovarea vieții a cărei președintă este acum. Deşi activitatea se desfășura, dat fiind contextul pandemic, mai mult în mediul online, perioada aceea a reprezentat începutul unei experiențe ce avea să-i influențeze profund parcursul personal și profesional. Momentul definitoriu l-a constituit participarea la Școala de vară „Viitorul este pro-viață”, unde a avut ocazia să întâlnească medici, psihologi, teologi și alți specialiști care au abordat teme legate de criza de sarcină, responsabilitatea parentală și sprijinul acordat femeilor aflate în dificultate.

„Eram liceeni și veneam din zone diferite ale Bucovinei. Ne unea dragostea pentru Hristos și pentru Mănăstirea Putna. Participam la dialoguri și dezbateri care ne-au deschis perspective noi asupra unor subiecte despre care se vorbea foarte puțin în şcoală, precum avortul şi criza de sarcină”, își amintește tânăra.

Dintre toate informațiile primite atunci, una a rămas pentru ea fundamentală și avea să-i modeleze întreaga înțelegere asupra misiunii pro-viață: „Am înțeles că pro-viață ești atunci când susții atât mama, cât și copilul. Nu poți să-i separi. Au nevoie de sprijin împreună, deoarece binele copilului se cons­truiește pe binele mamei și invers”.

În spatele acestei convingeri se află realități pe care Maria le-a descoperit atât în cadrul activităților asociației, cât și prin formarea sa în domeniul asistenței sociale: o mamă aflată în criză de sarcină poate trece prin dificultăți materiale, poate să nu aibă sprijinul familiei, să nu aibă susținerea emoțională din partea soţului sau poate trece chiar prin depresie. În astfel de situații, simpla afirmare a valorii vieții nu este suficientă şi, pe cât posibil, ea trebuie ajutată prin mobilizarea tuturor resurselor, deoarece „dacă ea va fi bine, atunci şi copilul va fi bine”.

„Ce știu însă sigur este că un om a fost ajutat, iar acela sunt eu”

Totuşi, este de dorit să nu se ajungă la o situaţie de criză, astfel că prevenţia devine foarte importantă, iar tinerii mărturisitori ai miracolului vieţii organizează întâlniri și dialoguri dedicate unor teme sensibile care îi preocupă pe studenți. Invitați sunt specialiști din diferite domenii precum psihologi, medici şi teologi, care încearcă să ofere informații complete și să încurajeze învăţătura creştină referitoare la susţinerea familiei şi împărţirea responsabilităţilor.

„Multe avorturi se fac și sub presiunea bărbatului. De aceea și el trebuie informat și ajutat. Uneori oamenii fug de responsabilitate din frică. Intră în panică și abandonează. Însă la venirea pe lume a unui copil contribuie și mama, și tata, astfel că responsabilitatea îi privește pe amândoi. Multe persoane ajung la anumite decizii greșite nu din răutate, ci din neștiință. Unele au mărturisit ulterior că, dacă ar fi avut anumite informații, nu ar fi făcut lucruri pe care le regretă astăzi. Noi încercăm să oferim aceste informații”, spune, cu multă maturitate, Maria Bodale.

Privind în urmă, în activitatea asociaţiei, tânăra nu vorbește despre rezultate măsurabile neapărat în cifre, preferând să dezvăluie lucrarea binelui cu smerenia unui om plin de recunoştinţă: „Nu știu câți oameni am ajutat prin intemediul asociației și nici câte vieți au fost schimbate. Ce știu însă sigur este că un om a fost ajutat, iar acela sunt eu. Noi facem binele care ne stă în putere, iar mai departe Dumnezeu lucrează”.

Poate că nu vor ști niciodată câți oameni au fost sprijiniți prin activitățile derulate, însă Maria, ca şi colegii ei din asociaţie, studenţi la diferite universităţi din Iaşi, ştiu că și un singur suflet salvat, acela este neprețuit îna­intea lui Dumnezeu şi merită tot efortul, mai ales că, dincolo de campanii, proiecte și întâlniri, cea mai importantă schimbare este cea care se produce în inima omului.

De aceea, voluntarii încearcă să fie prezenți acolo unde oamenii au nevoie de sprijin și de mângâiere, iar în fiecare lună participă la Sfânta Liturghie săvârşită în capelele spitalelor ieșene, rugându-se pentru cei aflați în suferință. Totodată, în preajma marilor sărbători creştine, tinerii fac mici gesturi pentru bolnavii internaţi în unităţile medicale, experiențele trăite în aceste locuri devenind adevărate lecții despre fragilitatea vieții și puterea compasiunii, despre prezenţa fără de tăgadă a Mântuitorului în vieţile noastre.

„Am fost în multe locuri unde am simțit emoție și bucurie. Cu toate acestea, aș alege mereu să aduc o fărâmă de mângâiere unui bolnav a cărui viață poate este pe sfârșite”, subliniază Maria, care, deşi abilităţile sale o îndreptau mai mult spre o carieră în informatică şi ştiinţe exacte, a descoperit puterea cuvântului şi a comuniunii dintre oameni şi Dumnezeu, alegând să urmeze Facultatea de Teologie - specializarea Asistenţă Socială.