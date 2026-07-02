Una dintre cele mai frumoase lecții ale slujirii aproapelui este atunci când, încercând să fii sprijin pentru o mamă, un copil, o familie sau un bolnav, descoperi că binele se întoarce tainic și asupra ta. O ast
Sclipirile Luminii: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Racla cu moaştele Sfinţilor Apostoli din Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”-Dristor, Bucureşti
Paraclisul Mănăstirii Sitaru din judeţul Ilfov, cu hramurile „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”
Pridvorul Bisericii „Sfinţii Apostoli” din Bucureşti