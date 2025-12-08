Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Acces mai rapid la tratamente inovatoare

Data: 11 Decembrie 2025

În condițiile în care terapiile ino­vatoare aprobate la nivel european ajung uneori cu întârziere în România, din cauza procedurilor birocratice, participarea la studiile clinice poate fi o alternativă de tratament pentru pacienții cu boli a căror evoluție nu așteaptă. Agenția Națională a Medicamentului a anunțat de curând lansarea unei platforme online, https://studiiclinice.anm.ro/, unde acești pacienți pot afla informații pentru a participa, dacă doresc, la studiile clinice care se potrivesc diagnosticului lor, vârstei și adresei de domiciliu. 

Pentru pacienții interesați și care decid să participe la aceste studii, investigațiile medicale și tratamentele administrate sunt gratuite, ei beneficiind astfel și de șansa de a avea acces la soluții inova­toare care au deja undă verde în Europa, până când acestea parcurg întregul proces de autorizare și compensare și în România. (I.N.)

 

