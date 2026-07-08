Aportul endoscopiei în patologia pancreatică, între precizie, minim-invazivitate și speranță

Pancreasul rămâne unul dintre cele mai greu de abordat organe din practica gastroenterologică: este profund situat, dificil de explorat și implicat în patologii adesea severe, de la pancreatită acută și cronică până la leziuni chistice și neoplazii. În prezent, gastroenterologia modernă nu mai înseamnă doar obser­vație și interpretare, ci și intervenție precisă, ghidată imagistic, cu impact direct asupra prognosticului pacientului. Ecoendoscopia și colangiopancreatografia retrogradă endoscopică sunt tehnici complementare, esențiale în evaluarea și tratamentul patologiei pancreatice.

Ecoendoscopia (EUS) a devenit una dintre cele mai valoroase extensii ale examenului clinic. Cu ajutorul unui transductor încorporat în vârful endoscopului, aceasta permite explorarea pancreasului de la nivelul stomacului și duodenului, în completarea altor metode imagistice, uneori cu o acuratețe superioară rezo­nanței magnetice. Ea poate evidenția tumori mici, inflamații discrete, modificări de parenchim și de duct, dar mai ales permite prelevarea de țesut prin puncție fină aspirativă sau bioptică ghidată ecografic. În plus, EUS are un rol terapeutic important: drenajul colecțiilor peripancreatice (pseudochisturi și necroză încapsulată), neuroliza plexului celiac pentru tratamentul durerii sau chiar realizarea de anastomoze în cancerele pancreatice nerezecabile la pacienți cu boală avansată (derivații biliare și digestive) sunt exemple de intervenții care reduc sufe­rința și pot evita chirurgia clasică.

Colangiopancreatografia endoscopică retrogradă (ERCP) completează această strategie permițând accesul direct la arborele biliar și la ductul pan­creatic, cu posibilitatea de a extrage calculi, de a dilata stenoze și de a monta proteze de drenaj. În pancrea­tita biliară, în stenozele ductale sau în complicațiile obstructive, ERCP rămâne o tehnică esen­țială, capabilă să restabilească fluxul normal și să prevină agravarea clinică. În practica modernă, cele două metode nu se concurează, ci se completează: una definește cu exactitate leziunea, cea­laltă intervine eficient asupra ob­strucției sau complicației.

În ultimele decade, EUS și ERCP au transformat pancreasul dintr-un organ ascuns într-un teritoriu accesibil diagnosticului și tratamentului. Astfel, în prezent, procedurile endoscopice nu sunt un simplu suport, ci o parte integrantă și deseori obligatorie a protocoalelor medicale. În această întâlnire dintre știință, experiență și grijă față de pacient, endoscopia modernă devine mai mult decât tehnică: devine o șansă reală la claritate, control și vindecare.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)