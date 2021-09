Beneficiile pentru sănătate ale sucului de ananas

Ananasul este unul dintre fructele tropicale preferate din întreaga lume. Conține multe vitamine, enzime și minerale care ajută la revitalizarea și întinerirea fiecărei celule din corp. Consumul de ananas sub formă de suc ajută la livrarea acestor substanțe nutritive direct către celule.

Ananasul conține un grup de enzime digestive numite bromeline care pot rezolva multe probleme cauzate de afecțiuni digestive. Este o sursă excelentă de mangan, element care susține sănătatea oaselor și articulațiilor. S-a constatat că acest mineral reduce pierderile osoase la persoanele cu osteoporoză și durere cauzată de osteoartrită. Un singur pahar de suc de ananas conține peste 73% din necesarul zilnic de mangan, o opțiune excelentă, așadar, pentru a ajuta la îmbunătățirea sănătății oaselor. Ananasul reprezintă și o sursă excelentă de antioxidanți, care pot reduce riscul bolilor de inimă. Tot antioxidanții combat stresul oxidativ din organism prin eliminarea și neutralizarea radicalilor liberi. Fără antioxidanți, acești radicali liberi provoacă daune celulelor și organelor noastre.

Acest fruct este bogat în vitamina C, flavonoide și acizi fenolici. Sucul de ananas reduce pofta de mâncare, contribuind la pierderea de grăsime. Vitamina C are o capacitate antioxidantă ridicată, poate ajuta la prevenirea bolilor oftalmologice legate de vârstă, cum ar fi degenerescența maculară, datorită activităților sale antioxidante puternice. 135 mg/zi de vitamina C scade riscul de cataractă cu 40%. Două cești de suc de ananas pot oferi peste 160 mg de vitamina C, făcând din acest fruct o alegere excelentă pentru a menține sănătatea ochilor.

Ananasul acționează şi ca un antihistaminic natural, datorită bromelainei, enzima antiinflamatorie eficientă în tratarea sufe­rin­ței respiratorii și a inflamației asociate cu alergiile. Ca antihistaminic natural, sucul de ananas poate ajuta la reducerea unora dintre simptomele asociate astmului. Când preparați suc de ananas, asigura­ți-vă că includeți miezul ananasului, deoarece conține cea mai mare concentrație din enzima benefică bromelaina. De asemenea, ajută la descompunerea mucusului, care poate irita căile respiratorii.

Când este utilizat extern, sucul de ananas vă poate face pielea mai strălucitoare și mai tonifiată. Bromelaina ajută la descompunerea și maturarea celulelor moarte ale pielii, făcându-l un ingredient ideal pentru măștile de față. În plus, substanțele nutritive din ananas, cum ar fi vitamina C și betacarotenul, ajută la reducerea ridurilor, îmbunătățesc aspectul general al pielii și pot diminua problemele cauzate de expunerea la soare. Vitamina C este, de asemenea, esen­țială pentru sinteza colagenului, care este proteina primară implicată în conferirea de rezistență pielii.

Sucul de ananas are și un conținut ridicat de potasiu și un nivel scăzut de sodiu, ceea ce îl face benefic pentru cei care se confruntă cu tensiune arterială crescută. Cu cât consumăm mai mult potasiu, cu atât pierdem mai mult sodiu prin urină. Potasiul ușurează, de asemenea, tensiunea în căptușeala pereților vaselor de sânge, ceea ce ajută la scăderea nivelului tensiunii arteriale. Bromelaina din ananas este unul dintre cele mai bune antiinflamatoare din lumea alimentelor vegetale. Totodată, este și un agent eficient de combatere a cancerului, stimulând sistemul imunitar să producă molecule care fac celulele albe din sânge mai eficiente în inhibarea creșterii celulelor canceroase.