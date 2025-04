Importanţa respectării tratamentului în bolile cardiovasculare

Data: 03 Aprilie 2025

Cardiologii atrag atenţia pacienților asupra impor­tanței pe care o are respectarea tratamentului prescris pentru a preveni și pentru a ține sub control evoluția afecțiunilor cardiovasculare, care sunt principala cauză de mortalitate în țara noastră. Persoanele cu un astfel de diagnostic și care nu îşi iau în mod regulat tratamentul se expun riscului de oscilații ale tensiunii arteriale și ca atare la valori foarte mari ale acesteia.

În mod special, hipertensiunea arterială este acea patologie în care este nevoie de tratament medicamentos care să fie administrat continuu, pe perioadă foarte lungă de timp, a declarat președintele Societății Române de Hipertensiune (SRH), Theodora Benedek, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei mondiale a aderenței la tratament, marcată în fiecare an la 27 martie. „Tratamentul salvează vieți, dar doar dacă este urmat” este mesajul central transmis cu același prilej și de alți medici specialiști, în condițiile în care foarte mulți pacienți renunță la tratament în primele luni după ce le-a fost prescris, crescând astfel riscul de apariție a unor complicații grave precum infarct, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă sau renală.

Cele mai puternice „arme” în lupta cu bolile cardiovasculare sunt buna informare a pacienților și colaborarea lor cu medicul. Pacienții sunt încurajați să discute deschis cu medicul despre orice eventuală dificultate pe care o întâmpină în respectarea tratamentului prescris și să ceară sprijin.

Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, în România sunt mai mult de 6 milioane de persoane cu hipertensiune, iar o serie de studii au arătat că numai 70% dintre acestea sunt diagnosticate, doar 60% sunt sub tratament, iar dintre pacienții sub tratament doar 30% au valorile tensionale controlate. Dacă facem un calcul, reiese că mai mult de 4 milioane de români au valori mărite ale tensiunii arteriale, care nu sunt ținute sub control prin tratament medicamentos.

Hipertensiunea arterială este cel mai important factor de risc în bolile cardiovasculare şi, totodată, unul dintre cele mai subestimate. În întreaga lume, sunt 1,28 miliarde de oameni cu vârste între 30 şi 79 de ani care au hipertensiune arterială, iar până la finalul anului 2025 se estimează că numărul lor va ajunge la 1,5 miliarde. Dintre aceștia, aproape jumătate nu știu că au hipertensiune și numai 1 din 5 pacienți își menține tensiunea sub control prin tratament.

Situația este alarmantă şi în România, unde mortalitatea cardiovasculară depășește 50% din totalul deceselor anuale, de asemenea prevalența hipertensiunii arteriale la bărbați depășește 50%, față de 41% cât este media europeană, potrivit datelor transmise de Societatea Română de Cardiologie şi Fundația Română a Inimii.

Deși poate fi ușor diagnosticată și tratată, hipertensiunea arterială rămâne de cele mai multe ori nediagnosticată, netratată sau insuficient controlată. Nu degeaba este supranumită „ucigașul tăcut”: mulți pacienți nu au simptome, dar suferă fără să știe leziuni grave la nivelul organelor vitale. În lipsa tratamentului susținut, hipertensiunea poate duce la complicații severe şi chiar fatale.

Aderența la tratament - adică urmarea corectă a recomandărilor medicului privind medicația, stilul de viață și controalele regulate - este vitală pentru a preveni agravarea bolii și apariția complicațiilor. (I. N.)