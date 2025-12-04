Melatonina, neindicată pe termen lung

Data: 04 Decembrie 2025

Considerate ca fiind o opțiune sigură și „naturală” pentru tratarea tulburărilor de somn, suplimentele cu melatonină ar putea crește riscul de insuficiență cardiacă, spitalizare și chiar de deces în cazul unor afecțiuni preexistente. Este concluzia unui studiu preliminar al experților americani, citat de revista Health, realizat pe baza datelor medicale ale unui număr de circa 130.000 de persoane adulte diagnosticate cu insomnie cronică din care o parte utilizaseră suplimente cu melatonină timp de mai mult de un an. În dezbaterile care au avut loc pe marginea acestui studiu la Conferința anuală a Asociației Americane a Inimii (AHA), exper­ții au subliniat însă că aceste concluzii au anumite limitări deoarece nu au demonstrat existența unei legături directe între melatonină și aceste efecte negative, iar persoanele care suferă de insomnie ar trebui să discute cu medicul înainte de a lua orice supliment sau tratament. (I.N.)