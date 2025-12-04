Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Melatonina, neindicată pe termen lung

Data: 04 Decembrie 2025

Considerate ca fiind o opțiune sigură și „naturală” pentru tratarea tulburărilor de somn, suplimentele cu melatonină ar putea crește riscul de insuficiență cardiacă, spitalizare și chiar de deces în cazul unor afecțiuni preexistente. Este concluzia unui studiu preliminar al experților americani, citat de revista Health, realizat pe baza datelor medicale ale unui număr de circa 130.000 de persoane adulte diagnosticate cu insomnie cronică din care o parte utilizaseră suplimente cu melatonină timp de mai mult de un an. În dezbaterile care au avut loc pe marginea acestui studiu la Conferința anuală a Asociației Americane a Inimii (AHA), exper­ții au subliniat însă că aceste concluzii au anumite limitări deoarece nu au demonstrat existența unei legături directe între melatonină și aceste efecte negative, iar persoanele care suferă de insomnie ar trebui să discute cu medicul înainte de a lua orice supliment sau tratament. (I.N.)

