Noi medicamente compensate sau gratuite 

Data: 04 Decembrie 2025

Începând din această lună, pe lista medicamentelor compensate și gratuite au fost introduse încă 41 de medicamente, iar pentru 10 din cele care existau deja pe această listă a fost extins și numărul de afecțiuni pentru care pot fi prescrise. Potrivit precizărilor făcute de reprezentanții Ministerului Sănă­tății, este vorba atât despre medicamente generice și biosimilare, cât și medicamente inovative utilizate în tratarea unor boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, pulmonare, reumatologice, dermatologice, digestive, hematologice, oftalmologice, boli rare și boli infecțioase, iar printre medicamentele nou-introduse sunt și două tratamente medicamentoase esențiale pentru epilepsia severă. (I.N.)

