Creierul se maturizează mai târziu decât corpul

Data: 04 Decembrie 2025

Adolescența se termină mai târziu decât credeam, dacă ne raportăm la etapele de dezvoltare a creierului de-a lungul vieții, nu doar la transformările prin care trece întregul organism.

Trecerea de la copilărie la adolescență reprezintă etapa de dezvoltare a creierului cu cele mai profunde transformări ale conexiunilor neuronale, iar această etapă începe în jurul vârstei de 9 ani și se încheie, surprinzător față de ceea ce știam până acum, abia în jurul vârstei de 32 de ani, nu la 20 de ani.

După cum rezultă dintr-un studiu al cercetătorilor din Cambridge publicat în revista Nature Communications, creierul trece pe parcursul vieții prin cinci etape de dezvoltare, evoluând pe măsură ce acumulăm cunoștințe noi și experiență.

Dacă în prima etapă, de la naștere până la vârsta de 9 ani, creierul crește rapid în dimensiuni, dar este mai puțin eficient, funcționând ca o persoană care hoinărește fără o direcție anume, în etapa adolescenței sale, creierul ajunge la un vârf de eficiență a funcțiilor cognitive, la care se menține aproape constant până în jurul vârstei de 32 de ani.

Astfel, maturizarea creierului începe după această vârstă, etapă în care schimbările se produc mult mai lent, dar în care începe să se observe și o scădere a eficienței.

Primele semne de îmbătrânire a creierului apar după 66 de ani, când intră într-o perioadă de ușor declin, în care încep să apară și o serie de afecțiuni asociate îmbătrânirii (cum este hipertensiunea arterială), care pot afecta sănătatea creierului, iar acest declin se accentuează după vârsta de 83 de ani. (I.N.)